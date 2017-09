Противостояние самых молодых тренеров, рекорд «Боруссии» и первое очко «Кельна». Обзор 5-го и 6-го туров Бундеслиги

Противостояние самых молодых тренеров, рекорд «Боруссии» и первое очко «Кельна». Еженедельник «Футбол» подводит итоги пятого и шестого туров чемпионата Германии.

1. Очередная опытка «фуггеров». «Аугсбург» уже пару сезонов подряд неплохо стартует в чемпионате, а потом скатывается в привычную середину таблицы. Классическая схема. На этот раз команда снова хороша, даже успела обыграть «Лейпциг». Не обошлось и без исландца Альфреда Финнбогасона: он отдал голевой пас. По окончании пяти туров команда выдала лучший старт в своей истории. Однако стоит помнить, что в конце сентября «фуггеры» принимают «Боруссию» — самую грозную силу этого сезона. Отличная проверка для ребят с юга Германии.

2 . «Хоффенхайм» балансирует на втором месте. Юлиан Нагельсманн встретился со своим соперником и старым конкурентом еще со времен обучения в Немецком футбольном союзе — Доминико Тедеско. Говорят, что нынешний тренер «Шальке» был лучшим учеником того выпуска, но как это часто бывает, на практике он оказался слабее Нагельсманна. К слову, оба тренера — самые молодые специалисты в немецком чемпионате: даже вместе Нагельсманн и Тедеско всего лишь на четыре года старше Карло Анчелотти. «Хоффенхайм», балансирующий в таблице еще с самого первого матча в сезоне, без особого труда справился с «Шальке» и занял второе (!) место в чемпионате, опередив действующих чемпионов.

3. «Бавария» не планирует подниматься. Фанаты мюнхенцев со страхом ожидают ближайшей встречи с «ПСЖ». «Бавария» показывает максимально нестабильную игру, а после травмы Мануэля Нойера и вовсе напоминает корабль с картины Айвазовского. В команде нет лидера, способного собрать всех вместе. «Вольфсбург» же решил воспользоваться плачевным положением хозяев. Свою руку приложил и Мартин Шмидт: новый коуч «волков» уже три игры подряд не проигрывает «Баварии». Такое раньше удавалось только Юргену Клоппу в период с 2011 по 2014.

4. «Боруссия» Дортмунд продолжает феерить. А вот в Дортмунде все настолько радужно, что ситуация напоминает сезон 2012/13, когда «шмели» выбили «Реал» из Лиги чемпионов. Их очередная встреча уже совсем скоро, а «Реал» не кажется таким очевидным фаворитом. «Боруссия» все-таки пропустила свой первый гол в сезоне: всему виной Ларс Штиндль, сумевший отыграть всего один мяч из шести. По сути гол ничего не решил: «шмели» все равно побили рекорд Бундеслиги по разнице мячей к окончанию 6 тура: 19-1 — это лучший результат в истории немецкого чемпионата. К слову «Гладбах» не сильно расстроился после крупного поражения. Команда троллит сама себя под записями «Реала»: «Если найдете нашу защиту, пожалуйста, отправьте ее в Менхенгладбах».

If you happen to find our defence, please forward it to Mönchengladbach 👍

— Gladbach (@borussia_en) September 25, 2017