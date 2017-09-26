Противостояние самых молодых тренеров, рекорд «Боруссии» и первое очко «Кельна». Обзор 5-го и 6-го туров Бундеслиги

Противостояние самых молодых тренеров, рекорд «Боруссии» и первое очко «Кельна». Еженедельник «Футбол» подводит итоги пятого и шестого туров чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Очередная опытка «фуггеров». «Аугсбург» уже пару сезонов подряд неплохо стартует в чемпионате, а потом скатывается в привычную середину таблицы. Классическая схема. На этот раз команда снова хороша, даже успела обыграть «Лейпциг». Не обошлось и без исландца Альфреда Финнбогасона: он отдал голевой пас. По окончании пяти туров команда выдала лучший старт в своей истории. Однако стоит помнить, что в конце сентября «фуггеры» принимают «Боруссию» — самую грозную силу этого сезона. Отличная проверка для ребят с юга Германии.

10 — Mit 10 Punkten nach 5 Spielen stellt der @FCAugsburg den besten #Bundesliga -Start seiner Vereinsgeschichte auf. Gratulation. #FCARBL — OptaFranz (@OptaFranz) September 19, 2017

2 . «Хоффенхайм» балансирует на втором месте. Юлиан Нагельсманн встретился со своим соперником и старым конкурентом еще со времен обучения в Немецком футбольном союзе — Доминико Тедеско. Говорят, что нынешний тренер «Шальке» был лучшим учеником того выпуска, но как это часто бывает, на практике он оказался слабее Нагельсманна. К слову, оба тренера — самые молодые специалисты в немецком чемпионате: даже вместе Нагельсманн и Тедеско всего лишь на четыре года старше Карло Анчелотти. «Хоффенхайм», балансирующий в таблице еще с самого первого матча в сезоне, без особого труда справился с «Шальке» и занял второе (!) место в чемпионате, опередив действующих чемпионов.

3. «Бавария» не планирует подниматься. Фанаты мюнхенцев со страхом ожидают ближайшей встречи с «ПСЖ». «Бавария» показывает максимально нестабильную игру, а после травмы Мануэля Нойера и вовсе напоминает корабль с картины Айвазовского. В команде нет лидера, способного собрать всех вместе. «Вольфсбург» же решил воспользоваться плачевным положением хозяев. Свою руку приложил и Мартин Шмидт: новый коуч «волков» уже три игры подряд не проигрывает «Баварии». Такое раньше удавалось только Юргену Клоппу в период с 2011 по 2014.

3 — M. Schmidt bleibt in seinem 3. BL-Gastspiel in Folge gegen Bayern ungeschlagen – das schaffte zuletzt J. Klopp (2011-2014). Unbesiegbar? pic.twitter.com/MtDOD5tf7y — OptaFranz (@OptaFranz) September 22, 2017

4. «Боруссия» Дортмунд продолжает феерить. А вот в Дортмунде все настолько радужно, что ситуация напоминает сезон 2012/13, когда «шмели» выбили «Реал» из Лиги чемпионов. Их очередная встреча уже совсем скоро, а «Реал» не кажется таким очевидным фаворитом. «Боруссия» все-таки пропустила свой первый гол в сезоне: всему виной Ларс Штиндль, сумевший отыграть всего один мяч из шести. По сути гол ничего не решил: «шмели» все равно побили рекорд Бундеслиги по разнице мячей к окончанию 6 тура: 19-1 — это лучший результат в истории немецкого чемпионата. К слову «Гладбах» не сильно расстроился после крупного поражения. Команда троллит сама себя под записями «Реала»: «Если найдете нашу защиту, пожалуйста, отправьте ее в Менхенгладбах».

If you happen to find our defence, please forward it to Mönchengladbach 👍 — Gladbach (@borussia_en) September 25, 2017

5. «Старой даме» нужен отдых. «Герта» сама не своя: столичный клуб проиграл «Майнцу» в не самой хорошей форме. Примечательно, что гол Де Бласиса стал 500-м для «Майнца» в Бундеслиге. Не самая яркая игра обеих команд, учитывая, что обе не совершили ни одного удара по воротам за первый тайм. Ждем «Герту» в Лиге Европы, а потом берлинцам предстоит принять дома «Баварию», испытывающую еще более глубокие проблемы, чем «столичные».

6. Фолланд возвращает былую форму. «Байер» после плохого старта стал медленными темпами набирать обороты. Смена тренера пошла явно на пользу клубу. Особое удовольствие от смены руководства испытывает Кевин Фолланд: немец возвращает времена в «Хоффенхайме», когда показывал свою лучшую игру. На этот раз Фолланд приложил руку к уничтожению «Гамбурга». «Динозавров» явно перехвалили на старте сезона: они уже успели побить свой антирекорд и проиграли под руководством Гиздоля четыре игры подряд.

7. «Ганновер» в анабиозе. «Девяносто шестые» — главные минималисты этого сезона: забивают мало, а пропускают еще меньше. «Ганновер» — одна из трех команд Бундеслиги, еще не проигравших за шесть туров. Брайтенрайтер творит чудеса со своими ребятами, но долго ли еще продлится такая оборона своих ворот? А вот их соперников по шестому туру можно поздравить: «Кельн» набрал свое первое очко в чемпионате. На днях «козлы» принимают дома «Црвену Звезду». На улицах Кельна должно быть жарко.

Цитата туров

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поделился мыслями о немецком чемпионате.

Мы хотим, чтобы Бундеслига следовала принципу «футбол как то, чем ему предназначено быть». Футбол вышел с городских улиц, и он не должен закончить как очень дорогое зрелище, доступное лишь избранным»

Эти слова — главный посыл всех показательных выступлений немецких ультрас, участившихся в последнее время. В Германии очень остро стоит проблема больших денег в футболе.

Герой туров

Максимилиан Филипп, наверное, самый лучший трансфер дортмундской «Боруссии» в этом сезоне. В матче против «Гладбаха» футболист забил два гола и отдал голевой пас. Молодой немец — отличная замена хронически сломанному Марко Ройсу.

Антигерой туров

Капитан «Аугсбурга» Даниэль Байер был дисквалифицирован на одну игру Бундеслиги по итогам матча 5-го тура против «РБ Лейпцига» (1:0). 33-летний хавбек во время игры показал оскорбительный жест главному тренеру «РБ Лейпцига» Ральфу Хазенхюттлю. Байер после конфликта с тренером предложил тому заняться самоудовлетворением.

В результате игрок публично извинился и был оштрафован на 20 тысяч евро.

Цифра туров

Дортмундская «Боруссия» забила свой 3000 гол в Бундеслиге. Такой цифры достигали только два клуба: «Бавария» (3865 голов) и «Вердер» (3040 голов).

3000 — @BVB scored his 3000th goal in the #Bundesliga — only Bayern München (3865) and Werder Bremen (3040) scored more. Jubilee. #HSVBVB — OptaFranz (@OptaFranz) September 20, 2017

Результаты туров:

5-й тур

Боруссия М – Штутгарт – 2:0 (0:0)

1:0 – Раффаэл (57), 2:0 – Раффаэл (74).

Вольфсбург – Вердер – 1:1 (1:0)

1:0 – Ориги (28), 1:1 – Бартельс (56).

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

1:0 – Григорич (4).

Шальке – Бавария – 0:3 (0:2)

0:1 –Левандовски (25), 0:2 – Хамес (29), 0:3 – Видаль (75).

Кельн – Айнтрахт – 0:1 (0:1)

0:1 – Аллер (22).

Майнц – Хоффенхайм – 2:3 (2:2)

1:0 –Латца (6), 2:0 – Муто (16), 2:1 – Амири (23), 2:2 – Вагнер (45), 2:3 – Ут (90).

Фрайбург – Ганновер – 1:1 (0:0)

0:1 – Харник (65), 1:1 – Петерсен (83).

Гамбург – Боруссия Д – 0:3 (0:1)

0:1 –Кагава (24), 0:2 – Обамеянг (63), 0:3 – Пулишич (79).

Герта – Байер – 2:1 (2:0)

1:0 –Лекки (16), 2:0 – Калу (24), 2:1 – Брандт (84).

6-й тур

Бавария – Вольфсбург – 2:2 (2:0)

1:0 – Левандовски (33), 2:0 – Роббен (42), 2:1 – Арнольд (56), 2:2 – Дидави (83).

Штутгарт – Аугсбург – 0:0.

Майнц – Герта – 1:0 (1:0)

1:0 – Де Бласис (54).

Хоффенхайм – Шальке – 2:0 (1:0)

1:0 –Гайгер (13), 2:0 – Рупп (90).

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1 (1:0)

1:0 – Огюстен (28), 2:0 – Вернер (67), 2:1 – Ребич (77).

Вернер – Фрайбург – 0:0.

Боруссия Д – Боруссия М – 6:1 (3:0)

1:0 – Филипп (28), 2:0 – Филипп (38), 3:0 – Обамеянг (45), 4:0 – Обамеянг (49), 5:0 – Обамеянг (62), 5:1 – Штиндль (66), 6:1 – Вайгль (79).

Ганновер – Кельн – 0:0.

Байер – Гамбург – 3:0 (2:0)

1:0 –Фолланд (20), 2:0 – Аларио (23), 3:0 – Фолланд (83).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 8 – Обамеянг (Боруссия Д), 7 – Левандовски (Бавария), 5 – Вернер (РБ Лейпциг).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press