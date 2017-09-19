Победы большого Милана, римская нестабильность, подвиги несовершеннолетнего снайпера. Обзор 4-го тура Серии А

Миланские клубы начинают восхождение к лидерским позициям, Пауло Дибала идет по бомбардирскому пути, а 16-летний парень из «Дженоа» устанавливает голевой рекорд. Еженедельник «Футбол» подводит итоги четвертого тура чемпионата Италии.

5 главных событий

1. Их осталось трое. После 4 туров лишь «Наполи», «Ювентус» и «Интер» идут по чемпионату без очковых потерь. И если победный марш неаполитанцев и туринцев привычен, то по лидерским замашкам «нерадзурри» многие соскучились. Банда Спалетти преподает соперникам уроки кальчо – в дебютных встречах Серии А миланцы пропустили всего один гол, да и тот от «Ромы». На стадионах Италии болельщики перешептываются: «Неужели «Интер» вернулся?»

2. Рекорд не заказывали? Пока одна команда из столицы высокой моды покоряет вершины турнирной таблицы, другой местный клуб также прогрессирует. Игроки «Милана» сделали выводы из избиения в прошлом туре (проигрыш «Лацио – 1:4) и сумели одержать трудовую победу над «Удинезе» благодаря дублю Калинича. Обновленный состав «красно-черных» бьется до последнего, за что и награждается приятными бонусами. Так, нынешний старт «россонери» в чемпионате Италии стал для клуба самым успешным за 10 лет.

3. Молодым у нас почет. Пока ваш 16-летний сын пытается купить бутылочку «Жигулевского», юный форвард «Дженоа» Пьетро Пеллегри продвигает свою карьеру. В возрасте 16 лет и 184 дней футболист дважды забил в ворота «Лацио» — благодаря этому результату Пьетро стал самым молодым автором дубля в истории всех пяти топ-чемпионатов Европы. И пусть «грифоны» проиграли римлянам, в этот день Пеллегри заинтересовал скаутов с разных уголков своей страны.

4.«Рома», что не так? «Желто-красные» не могут выступить более-менее стабильно: до разгромной победы над «Вероной» римляне еле выстояли под натиском «Атлетико» в ЛЧ (0:0), а до этого провалилась во второй части встречи с «Интером» (1:3). Тревожная непредсказуемость – это и пугает болельщиков «волков». Теперь столичный клуб начнет подбираться к лидерам с восьмого места (имея матч в запасе), а тренерскому штабу во главе с Ди Франческо нужно провести детальный анализ – почему команда не способна навязать свою игру сильным соперникам именно во втором тайме.

È finita all'Olimpico: vittoria e 3 punti per la @OfficialASRoma grazie al gol di @OfficialRadja e la doppietta di @EdDzeko ! #RomaVerona 3-0 pic.twitter.com/Ui9aNXIsTm — Serie A TIM (@SerieA_TIM) September 16, 2017

5. Италия любит наклейки. На днях прошла пресс-конференция, где обсуждались темы кубка Италии и новой серии журнала от Panini. Героями очередного альбома стали игроки из команд Серии А. Футболист «Милана» Патрик Кутроне остался доволен этим днем

Il saluto di Patrick Cutrone a Figurine Panini per il suo figu debutto su Adrenalyn XL 2017-18#celocelomanca #figurinepanini pic.twitter.com/E966Jvzfk7 — Figurine Panini (@figurinepanini) September 18, 2017

"A inizio stagione c'è tanta fame di calcio e tanta voglia di @figurinepanini " Chi è d'accordo? ⚽#celocelomanca pic.twitter.com/MTcNk69oDG — Serie A TIM (@SerieA_TIM) September 18, 2017

Цитата тура

16-летний генуэзский герой Пьетро Пеллегри поделился своими впечатлениями после исторического дубля. Парень не окончил школу, но для него это не беда.



Это был очень важный день для нас с отцом. Я не окончил школу, но в этом году у меня будет личный репетитор, который будет помогать мне после утренних тренировок. Мой отец наблюдал за моей карьерой с самого детства. Замечательно, что его растрогало мое достижение. Он всегда отводил меня на тренировки, и в дождь, и снег. А моя мама уверена, что я учусь в школе»

Герой тура

Пауло Дибала (Ювентус)

Аргентинский снайпер продолжает «нейтрализовывать» соперников: по ходу сезона нападающий успел забить «Кальяри», «Дженоа» и «Кьево». Но в последнем матче чемпионата 23-летний спортсмен переквалифицировался в «гробовщика» — хет-трик в ворота «Сассуоло» предрешил конечный итог матча. Минутка интересных фактов: Дибала стал первым футболистом за 12 лет, сумевшим отличиться забитым мячом в каждой из четырех дебютных встреч Серии А.

Антигерой тура

Вид Белец (Беневенто)

Неизвестно, верил ли словенский голкипер в будущий триумф своей сборной на Евробаскете в Турции. Возможно, именно волнение за национальную команду так подкосило Белеца – игроки «Наполи» наколотили в ворота бедного Вида шесть мячей на любой вкус. До злополучной встречи с южанами «макисмумом» для вратраря был пропуск 1-2 мячей в новом сезоне.

Так выглядит футбольное изнасилование (18+)

Цифра тура

Три раза судья Маурицио Мариани разбирал спорные ситуации игры «Кьево» — «Аталанта» с помощью видеоповтора. Недавнее нововведение помогло арбитру отменить пенальти в ворота «Кьево», назначить 11-метровый в пользу «Аталанты» и не засчитать гол Иличича. До чего техника дошла!

Оффтоп

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Так выглядит символическая сборная 4-го тура Серии А:

Результаты тура:

Кротоне – Интер – 0:2 (0:0)

0:1 – Шкриньяр (82), 0:2 – Перишич (90).

Фиорентина – Болонья – 2:1 (0:0)

1:0 – Кьеза (51), 1:1 – Паласио (52), 2:1 – Песселья (69).

Рома – Верона – 3:0 (2:0)

1:0 – Наинголлан (22), 2:0 – Джеко (33), 3:0 – Джеко (61).

Сассуоло – Ювентус – 1:3 (0:1)

0:1 – Дибала (16), 0:2 – Дибала (49), 1:2 – Политано (51), 1:3 – Дибала (63).

Милан – Удинезе – 2:1 (2:1)

1:0 – Калинич (22), 1:1 – Ласанья (28), 2:1 – Калинич (31).

Наполи – Беневенто – 6:0 (4:0)

1:0 – Аллан (3), 2:0 – Инсинье (15), 3:0 – Мертенс (27), 4:0 – Кальехон (32), 5:0 – Мертенс (65, с пенальти), 6:0 – Метренс (90, с пенальти).

СПАЛ – Кальяри – 0:2 (0:1)

0:1 – Барелла (17), 0:2 – Педро (68).

Торино – Сампдория – 2:2 (2:2)

0:1 – Сапата (1), 1:1 – Базелли (13), 2:1 – Белотти (14), 2:2 – Квальярелла (34).

Кьево – Аталанта – 1:1 (0:0)

1:0 – Бастьен (52), 1:1 – Гомес (85, с пенальти).

Дженоа – Лацио – 2:3 (0:1)

0:1 – Баштуш (13), 1:1 – Пеллегри (57), 1:2 – Иммобиле (70), 2:2 – Пеллегри (73), 2:3 – Иммобиле (82).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 8 — Дибала (Ювентус), 6 — Иммобиле (Лацио), 5 — Мертенс (Наполи), Икарди (Интер).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube-канал Serie A TIM