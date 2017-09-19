«Барселона» теряет своего главного новичка на несколько месяцев, «Реал» прерывает полосу неудач, а «Атлетико» открывает новый стадион победой. Обзор 4-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» терпит первое поражение в сезоне, «Барселона» укрепляет лидерские позиции, а юный нападающий «Реала» блестяще заменяет Карима Бензема и становится героем Мадрида. Еженедельник «Футбол» подводит итоги четвертого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Сливочные» прервали черную полосу. «Реалу» наконец удалось победить после двух матчей, завершившихся вничью. Мадридцы отправились в гости к «Реалу Сосьедад», который превосходно начал сезон и закрепился на лидирующей позиции вместе с «Барселоной». Игроки мадридского клуба вышли на встречу с басками сверхзаряженными и, пусть с долей везения, все же сумели забить в ворота соперника 3 мяча.

«Реал Сосьедад» потерпел свое первое поражение в Примере в текущем сезоне и сразу же опустился на третью строчку. Мадридцы же поднялись на 4-е место и продемонстрировали, что команда не сломлена из-за нескольких неудач и продолжает вести борьбу за титул.

Интересный факт: до этой встречи «Реал Сосьедад» одержал лишь одну победу в последних 10 матчах против «Реала» на домашней арене (2 ничьи, 7 поражений). Тот матч прошел в 2014 году и завершился победой басков со счетом 4:2.

Интересный факт №2: нападающий «Реала» Гарет Бэйл забивал в каждом из 5 матчей, проведенных им на домашней арене «Реала Сосьедад». После этой встречи на счету валлийца стало уже 6 голов в 5 матчах.

Интересный факт №3: впервые в своей истории «Реал» одержал 11 побед подряд в выездных матчах Ла Лиги.

2. «Барселона» уверенно лидирует. Каталонский клуб ударно начал новый розыгрыш чемпионата Испании, одерживая победы одну за одной. В 4-м туре «сине-гранатовым» предстояло отправиться в гости к неуступчивому «Хетафе». Игра складывалась совсем не по сценарию фаворита. Первый тайм и вовсе закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, а потрясающим по красоте мячом отметился японский хавбек Гаку Сибасаки, ударивший с лету из-за пределов штрафной точно в дальнюю «девятку». «Хетафе» переиграл своего соперника практически по всем показателям, но класс каталонцев все же взял свое. Сначала Денис Суарес отыграл отставание «Барсы» после глупой ошибки защитника Виторину Антушеша, а под занавес встречи своим первым голом за каталонский клуб Паулиньо принес «сине-гранатовым» победу.

Четвертой подряд победы добилась «Барселона» и вышла в единоличные лидеры Примеры.

Интересный факт: Марк Андре тер Штеген провел свой 100-й официальный матч за «Барселону» и стал вторым голкипером в истории каталонцев по этому показателю в 21-м веке. На первом месте располагается Виктор Вальдес, сыгравший за «сине-гранатовых» 535 матчей.

Интересный факт №2: Гаку Сибасаки стал первым японцем, которому удалось поразить ворота «Барселоны» и «Реала Мадрид» (дубль на клубном чемпионате мира — 2016 в составе «Касимы Антлерс»).

3. «Атлетико» открыл новый стадион победой. Мадридский «Атлетико» в 4-м туре Ла Лиги проводил свой первый матч на новом красавце-стадионе «Ванда Метрополитано». Соперником «матрасников» стала «Малага», терпящая кризис. У мадридцев долгое время толком ничего не получалось на поле, однако в середине 2-го тайма Антуан Гризманн, совершивший до этого меньше всех касаний мяча на поле, все-таки забил гол, так и оставшийся единственным вплоть до финального свистка.

«Выход на стадион был потрясающим. Я никогда не видел ничего подобного. Такие моменты запоминаются на всю жизнь», — после матча заявил Диего Симеоне.

Интересный факт: матч против «Малаги» стал 363-м для Фернандо Торреса в футболке «Атлетико». «Эль Ниньо» вышел на 9 место в истории клуба по этому показателю. У расположившегося на 8 месте Луиса Арагонеса 368 матчей.

Интересный факт №2: первый мяч «Атлетико» на новом стадионе, забитый Антуаном Гризманном, стал 100-м забитым мячом француза в Ла Лиге.

4. 105 млн евро на ветер? Поистине кошмарный эпизод для поклонников «Барселоны» случился в матче 4-го тура с «Хетафе». Главный новичок каталонцев, призванный заменить ушедшего в «ПСЖ» Неймара, в простейшем эпизоде умудрился схлопотать разрыв бедренного сухожилия и вылететь из строя как минимум до января.

«Травма Дембеле? Это футболист, который до этого еще не получал мышечных травм и не знает, что это. Он травмировался из-за того, что сыграл пяткой. А это самое опасное для такого рода повреждений. Ветеран никогда бы не действовал как он, и позволил бы мячу уйти за линию ворот», — позже разъяренно заявил наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

5. «Севилья» врывается в чемпионскую гонку. «Нервионцы» неплохо начали сезон, до сих пор ни разу не проиграв в рамках Примеры. Севильцы уверенно набирали очки и шли в группе лидеров, а 4-й тур приготовил для них выезд к дебютанту Ла Лиги — «Жироне». Хозяева поля ни в чем не уступали более именитому сопернику, однако класс игроков вновь подвел «жирондинцев». После разящей контратаки форвард «Севильи» Луис Муриэль ворвался в штрафную площадь соперника и отправил мяч точно в ближний угол ворот. У «Жироны» был превосходный шанс вырвать ничью уже в добавленное время. Хозяева получили право пробить пенальти, однако хавбек Алекс Гранель, видимо, не совладал с нервами и отправил мяч в перекладину с 11-метровой отметки.



Интересный факт: «Севилья» при Эдуардо Бериццо не проиграла ни одного из 6-ти стартовых матчей во всех турнирах (3 победы и 3 ничьи).

Интересный факт №2: «Жирона» набрала 4 очка в 2-х предыдущих домашних матчах. Последние дебютанты Ла Лиги, не проигравшие в трех стартовых домашних матчах — «Нумансия» и «Малага» в 1999-м.

Интересный факт №3: «Севилья» впервые с 1970 года (и во второй раз в своей истории) начала сезон с двух гостевых побед без пропущенных мячей.

Цитата тура

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль прокомментировал победу над «Жироной» (1:0), в матче с которой он забил единственный мяч. Колумбийский форвард высказался об амбициях своего клуба.

Я рад, что мы набрали три очка. Мы выиграли в непростом матче. Моя радость? Я давно не забивал, и теперь удалось снять давление с себя. Надеюсь, продолжу забивать и дальше. Чемпионство? «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге! Да, они остаются фаворитами, но мы по-прежнему будем бороться. Самое главное, что каждый знает, что делать на поле. Так что результаты последуют»

Герой тура

20-летний нападающий «Реала» Борха Майораль стал одним из главных творцов успеха «сливочных» в тяжелейшем матче с «Реалом Сосьедад» (3:1).

Юный форвард сначала отметился забитым мячом, а уже во втором тайме сотворил еще один гол, выиграв борьбу в центре поля, протащив мяч до штрафной площади, где технично обыграл защитника и прострелил на дальнюю штангу, а игрок соперника срезал мяч в свои ворота.

Антигерой тура

Защитник «Хетафе» Виторину Антушеш, арендованный «синими» у киевского «Динамо», допустил грубейшую ошибку в матче с «Барселоной» (1:2), которая привела к голу. 30-летний португалец сначала потерял позицию, позже выключился из эпизода, а кульминацией стало его финальное касание мяча, которым он вывел Серхи Роберто на свободную зону в собственной штрафной площади. Пятый номер каталонцев выдал прекрасную передачу на Дениса Суареса, а тот без проблем отправил мяч в дальний гол ворот, сравняв счет в матче.

Позже главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас выступил с критикой Антушеша: «Мы были хорошо подготовлены и хорошо выглядели против каталонцев. Но ошибка Антунеша при первом пропущенном голе нанесла нам много вреда, а когда команда пропустила второй мяч, ситуация и вовсе выглядела дурацкой», – заявил специалист.

Цифра тура

«Реал» повторил рекорд результативности, установленный в 1960-х годах «Сантосом», за который тогда играл легендарный Пеле. Испанский клуб забивает как минимум один гол уже в 73 матчах подряд. «Сантосу» удавалось это сделать в период с ноября 1961 по август 1963 года. Real Madrid match Santos’ world record! 🙌 pic.twitter.com/Qg9WQ6MVj9 — B/R Football (@brfootball) 17 сентября 2017 г. В последний раз мадридскому «Реалу» не удавалось забить хотя бы один гол 26 апреля 2016 года — это был выездной матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который тогда завершился вничью со счетом 0:0.

Результаты тура:

Эйбар – Леганес – 1:0 (0:0)

1:0 – Гальвес (53).

Леванте – Валенсия – 1:1 (1:1)

0:1 – Родриго (31), 1:1 – Барди (41).

Хетафе – Барселона – 1:2 (1:0)

1:0 — Сибасаки (39), 1:1 — Д. Суарес (62), 1:2 — Паулиньо (85).

Бетис – Депортиво – 2:1 (1:1)

1:0 – Хоакин (14), 1:1 – Картабия (23), 2:1 – Хоакин (76).

Атлетико – Малага – 1:0 (0:0)

1:0 – Гризманн (61).

Алавес – Вильярреал – 0:3 (0:1)

0:1 – Бакамбу (33), 0:2 – Бакка (52), 0:3 – Бакамбу (62).

Жирона – Севилья – 0:1 (0:0)

0:1 – Муриель (69).

Лас-Пальмас – Атлетик – 1:0 (0:0)

1:0 – Реми (87).

Реал Сосьедад – Реал – 1:3 (1:2)

0:1 – Майораль (19), 1:1 – Родригес (29), 1:2 – Родригес (36, в свои ворота), 1:3 – Бэйл (61).

Эспаньол — Сельта — 2:1 (2:0)

1:0 — Морено (10), 2:0 — Пьятти (24), 2:1 — Систо (69).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 5 — Лионель Месси (Барселона), 3 – Гомес (Сельта), Хуанми (Реал Сосьедад).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, пресс-службы «Атлетико», «Севильи», «Барселоны» и «Реала»