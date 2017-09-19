Рекорд дортмундской «Боруссии», ужасная травма капитана «Штутгарта» и первое увольнение тренера в сезоне. Обзор 4-го тура Бундеслиги

Рекорд дортмундской «Боруссии», воссоединение братьев Бендеров, ужасная травма капитана «Штутгарта» и первое увольнение тренера в сезоне. Еженедельник «Футбол» подводит итоги четвертого тура чемпионата Германии.
5 главных событий тура
1. «Ганновер» стал внезапным лидером. Вновь прибывшие в высший дивизион «девяносто шестые» опережают чемпионов Германии, пропуская вперед лишь «Боруссию» по разнице очков. Такого взлета от новичков не ожидал никто. Главной движущей силой клуба стал 30-летний нападающий Мартин Харник. Австриец продемонстрировал отличную игру в прошлом сезоне, а сейчас продолжает феерить. «Гамбург» же показал отвратительную игру в Ганновере: у «динозавров» нет достойных замен ключевым игрокам.
2 . «Байер» вынес «Фрайбург». Плохо стартовавший «Байер» внезапно показал, как надо играть, чтобы претендовать на еврокубки. «Фрайбург» же, продавший трех лидеров на старте сезона, собирает плоды своей трансферной компании. Чарлес Арангис и Кевин Фолланд сделали эту игру похожей на ту, которую показывали «аспириновые» при Роджере Шмидте. Фолланд, к слову, сделал дубль впервые с 2015 года. Ждать нам возвращения от «Байера» или это была лишь разовая акция? Посмотрим в следующем матче с «Гертой».
2 — Erster BL-Doppelpack von @KeVolland (@bayer04fussball) seit Oktober 2015 (2-2 gegen Stuttgart). Knoten. #B04SCF #Bundesliga
— OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2017
3. Тренер «Вольфсбурга» уволен. «Волки» лишились своего звездного форварда Марио Гомеса из-за травмы, за что пострадали в игре против «Штутгарта». Забавно, что «швабы» забивают уже в 20-м матче подряд. Отличная результативность. Однако такой исход сыграл злую шутку с уже бывшим тренером «Вольфсбурга» Андрисом Йонкером. Матч против «Штутгарта» стал последним для специалиста в команде. Место голландца тут же занял Мартин Шмидт — экс-тренер «Майнца». Присмотримся.
20 — @VfB_int scored a goal in each of the last 20 home games — the longest run for Stuttgart since November 2010 (23). Consistency. #VfBWOB
— OptaFranz (@OptaFranz) September 16, 2017
4. Штиндль спас «Гладбах». «РБ Лейпциг» и его Тимо Вернер много забивают, однако пропускная способность у «быков» хромает. После гола Вернера и дебютного мяча Огюстена хозяева умудрились упустить победу. Тут уже отлично сработал Рамос немецкой сборки — Ларс Штиндль. Он уже не раз доказывал, что спасать команду в сложный момент — его основная задача. «Гладбах» вырвал ничью и улучшил статистику: «жеребцы» проиграли лишь одну из последних десяти игр.
5. «Боруссия» идет на рекорд. Фанаты «Боруссии» впервые за последние пять лет вслух говорят о возможном титуле. А все дело в предзнаменовании. «Шмели» не пропустили еще ни одного мяча в Бундеслиге. В последний раз такое было в сезоне 2001/02, по окончании которого «черно-желтые» стали чемпионами. Ну а бедный «Кельн» пропустил пять раз: свой первый дубль за «Боруссию» оформил Макс Филипп, классический дубль от Обамеянга и мяч от Сократиса. «Шмели» как никогда готовы к новой тарелке.
0 — @BVB conceded 0 goals in 3 BL games 17-18 — the last time they started with 3 clean sheets (2001-02) they became german champion. Omen. pic.twitter.com/oVG0qOYj1m
— OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2017
Цитата тура
Карло Анчелотти отреагировал на постоянную критику в свой адрес:
Я обещаю, что у меня будет большая вечеринка для всех критиков в конце сезона с хорошим вином и едой»
Однозначно, итальянец либо отпразднует в этот день победу в ЛЧ, либо попрощается с немецким клубом. Другого от Карло не ожидают.
Герой тура
Йошуа Киммих незаметно для себя и других стал незаменимым игроком «Баварии». Филипп Лам может им гордиться. В матче против «Майнца» немец отдал три голевые передачи. Игра в результате завершилась со счетом 4:0.
Антигерой тура
Вратарь «Вольфсбурга» Кун Кастельс нанес капитану «Штутгарта» Кристиану Гентнеру ужасную травму. За несколько минут до окончания встречи игроки столкнулись, а голкипер сыграл коленом в лицо сопернику. В результате «шваб» упал на газон в бессознательном состоянии, а позже был доставлен в госпиталь.
Врачи диагностировали в Гентнера перелом нескольких лицевых костей и сотрясение мозга. Игроку потребуется операция, а вернется он спустя пару недель.
Цифра тура
Братья-близнецы Ларс и Свен Бендеры сыграли за один клубе спустя 3061 день. Братья выходили на поле в составе сборной Германии, но последним их общим клубом был «Мюнхен 1860».
3061 — L. & S. Bender stehen erstmals seit 3061 Tagen wieder in einem Vereins-Pflichtspiel zusammen auf dem Platz! Brüder. @bayer04fussball
— OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2017
Результаты тура:
Ганновер – Гамбург – 2:0 (0:0)
1:0 – Харник (50), 2:0 – Бебу (82).
Айнтрахт – Аугсбург – 1:2 (0:1)
0:1 – Макс (20), 1:1 – Каюби (76), 1:2 – Йович (79).
Вердер – Шальке – 1:2 (1:1)
1:0 – Сане (20), 1:1 –Велькович (22 — в свои ворота), 1:2 –Горецка (83).
Бавария – Майнц – 4:0 (2:0)
1:0 –Мюллер (11), 2:0 – Роббен (23), 3:0 – Левандовски (50), 4:0 – Левандовски (77).
Штутгарт – Вольфсбург – 1:0 (1:0)
1:0 – Аколо (42).
РБ Лейпциг – Боруссия М – 2:2 (2:1)
1:0 –Вернер (17), 1:1 – Азар (25 — с пенальти), 2:1 – Огюстен (31), 2:2 – Штиндль (61).
Хоффенхайм – Герта – 1:1 (1:0)
1:0 – Вагнер (6), 1:1 – Эссвайн (55).
Байер – Фрайбург – 4:0 (3:0)
1:0 –Фолланд (21), 2:0 – Арангис (29), 3:0 – Фолланд (34), 4:0 – Брандт (86).
Боруссия Д – Кельн – 5:0 (2:0)
1:0 –Филипп (2), 2:0 – Сократис (45), 3:0 – Обамеянг (59), 4:0 – Обамеянг (60), 5:0 – Филипп (69).
Турнирная таблица:
Бомбардиры: 5 – Левандовски (Бавария), 4 – Вернер (РБ Лейпциг), Финнбогасон (Аугсбург) Обамеянг (Боруссия Д), 3 – Ут (Хоффенхайм), Лекки (Герта), Харник (Ганновер).
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press