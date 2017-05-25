Возвращение короны «Королевскому клубу», тюремный срок для Лионеля Месси и битва басков за Лигу Европы. Обзор 38-го тура Ла Лиги

Мадридский «Реал» спустя пять лет завоевывает заветный чемпионский титул, Антуан Гризманн готов уйти из «Атлетико», а Лионелю Месси вынесен суровый приговор. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать восьмого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Королевский клуб» снова на троне. Мадридский «Реал» на классе обыграл «Малагу», забив два безответных мяча в ворота камерунского голкипера Карлоса Камени. Чемпионский кубок спустя 5 лет снова вернулся на «Сантьяго Бернабеу». Футболисты «Реала» могут занести себе в актив завершившийся сезон: Криштиану Роналду забил 40 голов в седьмом сезоне подряд, «Реал» впервые в истории в одном сезоне забил в каждом из 38 матчей Ла Лиги, а также, завоевав 33-е чемпионство, обновил испанский рекорд, имея наибольшее количество трофеев Ла Лиги среди всех клубов.

2. А судьи кто? Для «Барселоны» 38-й тур был полон переживаний, ведь впервые за довольно долгое время судьба чемпионского кубка целиком и полностью от них не зависела, и все, что им оставалось — одержать победу над «Эйбаром» и надеяться на неожиданный триумф «Малаги» в противостоянии с мадридским «Реалом». Но «оружейники», удивившие в этом сезоне всю Испанию, «складывать мечи» явно не собирались: к 61-й минуте «Эйбар» уверенно вел со счетом 2:0, но против их победы было буквально все. Нелепый автогол, странные судейские решения, «липовый» пенальти и, конечно же, сумасшедший класс каталонцев. «Сине-гранатовые» за полчаса умудрились забить 4 мяча, однако и этой победы оказалось недостаточно для завоевания заветного трофея.

3. Противостояние басков. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао вели ожесточенную борьбу за последнюю путевку в Лигу Европы. Волей судьбы календарь приберег на последний тур непростую проверку: гостевые матчи с «Сельтой» и «Атлетико». Оба баскских коллектива показали не самые лучшие выступления, однако если «Атлетик» уступил, то «Реал Сосьедад» сумел увезти из Виго ничью. Одного добытого балла оказалось достаточно, чтобы обеспечить себе участие в следующем розыгрыше еврокубка, который Испания уже потеряла как минимум на год.

4. Крах «Лас-Пальмаса». Второй круг обернулся для «Лас-Пальмаса» самым настоящим кошмаром. За 19 игр команда Кике Сетьена сумела не проиграть лишь в шести. В концовке чемпионата «Лас-Пальмас» имел отличную возможность порадовать своих болельщиков и закончить первенство на позитивной ноте, ведь «Депортиво» на протяжении всего турнира выглядел не лучше. Однако полная бесхребетность, отсутствие желания и характера вновь сыграли с «Лас-Пальмасом» злую шутку: 3 безответных мяча в сетке ворот «желтой» команды, пятое поражение подряд и 14-е место в чемпионате. А ведь после первого круга клуб рассматривался как один из претендентов на попадание в еврокубки.

5. «Пятак» на прощание. «Севилья» провела выдающийся матч и уничтожила «Осасуну» в последнем для нее игре в испанской Примере, по крайней мере в ближайшем году. «Нервионцы» вдоволь покуражились над вылетевшей «Осасуной», забили пять безответных мячей и завершили чемпионат на достойном четвертом месте. В следующем году «Севилья» составит компанию звездным «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико», и выступит на европейских полях в рамках Лиги чемпионов.

Цитата тура

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил о готовности покинуть мадридский клуб ближайшим летом. По словам француза, которого европейские СМИ называют в качестве возможного новичка английского «Манчестер Юнайтед», он готов пойти на такой шаг ради завоевания титулов.

Сегодня, если мне придется уйти, это не будет проблемой. Мой будущий клуб может быть из чемпионата Англии, поскольку это сейчас тренд. Германия, Китай или США… Я готов уйти из «Атлетико». Думаю, решение о моем будущем созреет в ближайшие пару недель. «Манчестер Юнайтед»? Возможно. Насколько возможно по шкале от 1 до 10? 6»,— сказал Гризман, — рассказал Гризманн.

Герой тура

Голкипер «Эйбара» Йоэль Родригес в матче против «Барселоны» сделал 8 сейвов, выручив команду после нескольких выходов 1 на 1, а также отразил пенальти после удара Лионеля Месси. Отметим, что это единственный нереализованный пенальти Лионеля Месси в сезоне (9/10).

И даже несмотря на то, что «Эйбар» уступил каталонскому клубу, руководство Ла Лиги по достоинству оценило выдающуюся игру вратаря и признало его лучшим игроком тура.

Антигерой тура

Лионель Месси вместе со своим отцом Хорхе Месси предстали перед судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые футболист «сине-гранатовых» получал за использование своего имиджа.

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду «Барселоны» Лионелю Месси и приговорил его к 21 месяцу тюрьмы. Стоит отметить, что этот приговор не подразумевает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Цифра тура

«Реал» объявил о трансфере 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Новоиспеченный чемпион Испании заплатил за бразильского вундеркинда около 45 миллионов евро.

Права на футболиста перейдут «Реалу» летом 2018 года, т.к. испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым не исполнилось 18 лет.

Результаты тура:

Гранада – Эспаньол – 1:2 (1:2)

0:1 – Баптистао Лео (4), 0:2 – Везу (8, в свои ворота), 1:2 – Перейра (22).

Спортинг – Бетис – 2:2 (1:1)

1:0 – Дуглас (7), 1:1 – Кастро (22), 1:2 — Кастро (59), 2:2 – Кармона (79).

Леганес – Алавес – 1:1 (0:0)

0:1 – Крстичич (64), 1:1 – Тимор (89).

Депортиво – Лас-Пальмас – 3:0 (3:0)

1:0 – Андоне (4), 2:0 – Андоне (28), 3:0 – Хиль (39).

Севилья – Осасуна – 5:0 (3:0)

1:0 – Витоло (10), 2:0 – Васкес (20), 3:0 – Йоветич (35), 4:0 – Васкес (60), 5:0 – Витоло (81).

Атлетико – Атлетик – 3:1 (2:0)

1:0 – Торрес (8), 2:0 – Торрес (11), 2:1 – Уильямс (72), 3:1 – Корреа (89).

Валенсия – Вильярреал – 1:3 (0:1)

0:1 – Сольдадо (1), 1:1 – Нани (54), 1:2 – Ману (58), 1:3 – Сансоне (88).

Сельта – Реал Сосьедад – 2:2 (0:0)

1:0 – Аспас (54, с пенальти), 1:1 – Оярсабаль (82), 1:2 – Хуанми (90), 2:2 – Юльсагер (90).

Барселона – Эйбар – 4:2 (0:1)

0:1 – Инуи (7), 0:2 – Инуи (61), 1:2 – Хунка (63, в свои ворота), 2:2 – Суарес (73), 3:2 – Месси (76, с пенальти), 4:2 – Месси (90).

Малага – Реал– 0:2 (0:1)

0:1 – Криштиану Роналду (2), 0:2 – Бензема (55).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 37 – Месси (Барселона), 29 — Л. Суарес (Барселона), 25 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 19 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press