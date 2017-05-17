«Челси» стал чемпионом, «Халл Сити» вылетел, а «Уайт Харт Лейн» провел свой последний матч. Обзор 37 тура АПЛ.

«Челси» стал чемпионом Англии, Тоттенхэм» провел последний матч на «Уайт Харт Лейн», а «Халл Сити» вылетел в Чемпионшип. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать седьмого тура чемпионата Англии.

Пять главных событий тура

1. «Челси» обеспечил себе чемпионство. Коллектив Антонио Конте, пусть и с трудом, но обыграл «Вест Бромвич». Первый тайм получился сухим, от того даже показалось, что «дрозды» смогут отстрочить победу «Челси» в чемпионате. Однако во второй половине встречи лондонцы активизировались и смогли прижать хозяев к своим воротам. За 8 минут до конца игры забил Миши Батшуайи, принеся «синим» шестой чемпионский титул в истории.

2. Лондон простился с «Уайт Харт Лейн». Спустя 118 лет гордой истории этот стадион ушел на покой. А провожали его в последний путь «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» — команды, для которых этот матч уже не имел каких-либо турнирных задач, поэтому можно было играть в свое удовольствие. Так и сделали. Матч получился зрелищным и интересным, а завершился победой «шпор». «Тоттенхэму» очень хотелось красиво и достойно покинуть свой дом, что у них и получилось. Более того, благодаря этой победе «Тоттенхэм» стал единственной командой АПЛ, которая смогла провести этот сезон без поражений в домашних матчах. Следующий сезон клуб проведет на «Уэмбли» и болельщикам это не внушает оптимизма, ведь «шпоры» показывают крайне неудачные результаты на этой арене.

3. «Манчестер Сити» поквитался с «Лестером» за поражение в первом круге. Игра вышла неоднозначной с точки зрения судейства. Главный арбитр матча Роберт Мэдли принял несколько спорных решений, которые в корне повлияли на ход поединка. Сначала он зачитал гол «МС», который был забит в тот момент, когда один из игроков команды, а именно – Рахим Стерлинг, находился в положении вне игры. А позже, при счете 2:1 в пользу «Сити», он не дал перебить пенальти «Лестеру», хотя по правилам он это сделать должен был: Марез забил гол, сделав два касания мяча, однако, в момент удара алжирца, два игрока «Сити» забежали за линию штрафной площади. Так или иначе, победу в матче одержала команда Гвардиолы, что позволило ей продолжить борьбу за Лигу чемпионов.





4. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм». Для Клоппа попадание в ЛЧ – приоритет на сезон. От того, как только стало понятно, что дальше терять нечего – «Ливерпуль» активизировался. «Красные» прошлись по лондонцам настоящим катком, забив сразу четыре мяча. Гол на свой счет записал даже Дэниел Старридж, что само по себе является большим событием. Эта победа практически гарантировала «Ливерпулю» место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

5. «Халл Сити» вылетел из АПЛ. «Кристал Пэлас» камня на камне не оставил от «Халла», обыграв «тигров» со счетом 4:0. Это поражение лишает «Халл Сити» шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе Англии, ведь отрыв от «Суонси» составляет 4 очка. Таким образом, «Халл Сити» в Чемпионшипе составит компанию уже вылетевшим «Мидлсбро» и «Сандерленду». «Кристал Пэлас» же сумел сохранить место в элите.

Цитата тура

Жозе Моуриньо ясно дал понять то, какие у него приоритеты на данный момент:

Премьер-Лига для нас на данный момент — это всего лишь группа матчей, в которых мы не хотим играть»

Герой тура

Миши Батшуайи стал героем этого тура, принеся «Челси» победу в АПЛ. Более того, он забил 3 гола ударив по воротам всего 5 раз в этом сезоне Премьер-лиги.

Антигерой тура

Пусть это и произошло не на футбольном поле, но именно Уэйн Руни заслуживает звания антигероя на этой неделе. За одну ночь в казино Руни «спустил» крупную сумму на русскую рулетку и блэк-джек. Стоит отметить, что его супруга с тремя детьми отдыхает в Европе и еще не знает, какой неприятный сюрприз приготовил для нее муж.

Цифра тура

Поединок против Сток Сити (4:1) стал 400-м для голкипера «Арсенала» Петра Чеха.

Результаты тура

Эвертон – Уотфорд – 1:0 (0:0)

1:0 – Баркли (56).

Вест Бромвич – Челси – 0:1 (0:0)

0:1 – Батшуайи (82).

Манчестер Сити – Лестер – 2:1 (2:1)

1:0 – Сильва (29), 2:0 – Жезус (36, с пенальти), 2:1 – Окадзаки (42).

Борнмут – Бернли – 2:1 (1:0)

1:0 – Станислас (25), 1:1 – Воукс (83), 2:1 – Кинг (85).

Мидлсбро – Саутгемптон – 1:2 (0:1)

0:1 – Родригес (42), 0:2 – Редмонд (57), 1:2 – Бэмфорд (72).

Сандерленд – Суонси – 0:2 (0:2)

0:1 – Льоренте (9), 0:2 – Нотон (45).

Сток – Арсенал – 1:4 (0:1)

0:1 – Жиру (42), 0:2 – Озил (55), 1:2 – Крауч (67), 1:3 – Санчес (76), 1:4 – Жиру (80).

Кристал Пэлас – Халл – 4:0 (2:0)

1:0 – Заха (3), 2:0 – Бентеке (34), 3:0 – Миливоевич (85, с пенальти), 4:0 – Ван Анхольт (90).

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:4 (0:1)

0:1 – Старридж (35), 0:2 – Коутиньо (57), 0:3 – Коутиньо (61), 0:4 – Ориги (76).

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:0)

1:0 – Ваньяма (6), 2:0 – Кейн (48), 2:1 – Руни (71).

Отложенные матчи 34-го тура:

Арсенал – Сандерленд – 2:0 (0:0)

1:0 – Санчес (72), 2:0 – Санчес (81).

Манчестер Сити – Вест Бромвич – 3:1 (2:0)

1:0 – Жезус (27), 2:0 – Де Брюйне (29), 3:0 – Туре (57), 3:1 – Робсон-Кану (87).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 24 – Лукаку (Эвертон), 22 – Кейн (Тоттенхэм), 21 – Санчес (Арсенал).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press