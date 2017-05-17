Результативный Неймар, рекорды Криштиану Роналду и хлопнувшая дверью «Осасуна». Обзор 37-го тура Ла Лиги

«Реал» побеждает благодаря «грязному» голу, представители Испании в Лиге чемпионов на следующий сезон определены, а «Сельта» не может избавиться от проклятия. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать седьмого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Дебютант остается. «Леганес», проводя свой первый сезон в высшем испанском эшелоне, сумел в матче 37-го тура вырвать ничью у грозного «Атлетико». Заработанный в копилку балл позволил «Леганесу» сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий год.

Интересный факт: «Атлетик Бильбао» обыграл 60 различных команд в рамках Ла Лиги и только «Леганес» для басков остался непобежденным (2 ничьи).

2. Хихонский «Спортинг» покидает Ла Лигу. По итогам 37-го тура определилась последняя команда, которая вслед за «Осасуной» и «Гранадой» по окончании сезона отправится в низший дивизион. Хихонцы, во многом неожиданно, сумели обыграть «Эйбар» со счетом 0:1, однако «Депортиво» и «Леганес» также набрали очки: ла-корунцы сыграли вничью с «Вильярреалом», а «Леганес» поделил очки с «Атлетиком». «Спортинг» теоретически еще может догнать «Депортиво» по очкам, но они проиграли ла-корунцам обе личные встречи и сместить их со спасительного 17-го места уже не смогут.

3. Победа «Реала» благодаря «грязному» голу. На войне все средства хороши? Именно этим принципом руководствовался защитник «Реала» Начо, который открыл счет в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании с «Севильей». На 10-й минуте Марко Асенсио был сбит перед штрафной «андалусийцев», и пока гости разговаривали с арбитром, а вратарь устанавливал стенку, Начо подбежал к мячу и поразил открытый угол ворот. «Реал» после этого сумел забить еще трижды и заработал в свою копилку очередные 3 очка, благодаря которым все еще является главным претендентом на чемпионский кубок.

Одним из героев встречи стал Криштиану Роналду. Звездный португалец забил свой 400-й гол за «Реал», а также сравнялся с Джимми Гривзом по количеству голов в одной из топ-5 европейских лиг и теперь у них обоих по 366 голов. Роналду осталось забить всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории топ-5 европейских чемпионатов.

4. Стали известны команды, которые представят Испанию в Лиге чемпионов. «Атлетико» и «Севилья» потеряли очки в своих матчах: «матрасники» сыграли вничью с «Леганесом», а «Севилья» была разгромлена мадридским «Реалом». Тем не менее, оба клуба обеспечили себе 3 и 4 места в Ла Лиге и завоевали путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

5. Проклятие «Сельты». В матче 37-го тура испанской Примеры «Сельта» в гостях потерпела поражение со счетом 1:3 от «Алавеса». На 5-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Ману, немногим позже Зухаир Феддаль сделал счет 2:0, а незадолго до конца первого тайма Дейверсон Брум довел счет до разгромного. Под занавес встречи Яго Аспасу удалось реализовать пенальти и сократить отставание до 2-х голов, однако на большее сил у полуфиналистов Лиги Европы не хватило.

«Сельта» потерпела в Примере 5-е поражение кряду и в следующем сезоне уже не сможет побороться за победу в европейском турнире.

Цитата тура

Главному тренеру «Севильи» Хорхе Сампаоли в очередной раз был задан вопрос о возможной работе в сборной Аргентины. Наставник андалусской команды вновь не подтвердил, что по окончании текущего сезона возглавит «альбиселесте».

Как я могу признать, что буду работать у руля сборной Аргентины, если это не утверждено на официальном уровне? Значение имеет только то, что существует официально. Поэтому я не собираюсь давать объяснения насчет того, чего нет»

Ранее уже неоднократно сообщалось, что ассоциация футбола Аргентины ведет переговоры с «Севильей», делая ставку именно на Сампаоли.

Герой тура

Нападающий «Барселоны» Неймар оформил хет-трик в в гостевом матче 37-го тура против «Лас-Пальмаса». Этот хет-трик стал для Неймара первым в карьере, оформленным за «Барселону» в выездном матче. В текущем чемпионате Испании бразилец провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Три гола бразильца принесли «сине-гранатовым» важнейшую победу на финише сезона. Благодаря заработанным трем очкам «Барселона» продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице и все еще надеется на завоевание чемпионства.

Антигерой тура

Защитник «Эйбара» Алехандро Гальвес допустил 2 грубых позиционных ошибки в матче с хихонским «Спортингом», обе из которых привели к взятию ворот. И если первый гол был отменен из-за офсайда, то второй раз забитый мяч был зачитан.

Гол так и остался единственным в матче, а «Эйбар», вследствие этой ошибки, сенсационно уступил хихонскому клубу.

Цифра тура

«Реал» установил рекорд для клубов из топ-5 лиг, забив в 62-м матче подряд.

«Сливочные» забили в своей 62-й игре подряд во всех турнирах, обновив рекорд для клубов из пяти ведущих лиг Европы по этому показателю. «Бавария» забивала в 61 матче подряд — с марта 2013-го по апрель 2014 года. «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.

Результаты тура:

Эспаньол – Валенсия – 0:1 (0:0)

0:1 – Гайя (75).

Осасуна – Гранада – 2:1 (1:1)

1:0 – Мондрагон (24), 1:1 – Рамос (41), 2:1 — Кодро (75).

Алавес – Сельта – 3:1 (3:0)

1:0 – Ману Алехандро (5), 2:0 – Феддал (18), 3:0 – Дейверсон (37), 3:1 – Аспас (78, с пенальти).

Атлетик – Леганес – 1:1 (1:0)

1:0 – Адурис (14), 1:1 – Шимановский (61).

Бетис – Атлетико – 1:1 (0:0)

1:0 – Себальос (57), 1:1 – Савич (67).

Эйбар – Спортинг – 0:1 (0:1)

0:1 – Бурги (32).

Лас-Пальмас – Барселона – 1:4 (0:2)

0:1 – Неймар (25), 0:2 – Суарес (27), 1:2 – Бигас (63), 1:3 – Неймар (67), 1:4 – Неймар (71).

Вильярреал – Депортиво – 0:0 (0:0)

Реал – Севилья – 4:1 (2:0)

1:0 – Начо (10), 2:0 – Криштиану Роналду (23), 2:1 – Йоветич (49), 3:1 – Криштиану Роналду (78), 4:1 – Кроос (83).

Реал Сосьедад – Малага – 2:2 (1:1)

1:0 – Прието (31, с пенальти), 1:1 – Эрнандес (45), 1:2 – Ресио (75), 2:2 – Орхильес (85).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 35 – Месси (Барселона), 28 — Л. Суарес (Барселона), 22 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 18 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Сельты и «Осасуны»