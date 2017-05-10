Хит-парад дублей, «золотой» контракт для Лео Месси и феноменальный гол с центра поля. Обзор 36-го тура Ла Лиги

Минувший уикенд подарил фанатам испанского первенства 6 дублей в исполнении футболистов различных амплуа, «Барселона» и «Реал» выдали зеркальные матчи, а борьба за попадание в Лигу Европы обещает быть очень жаркой. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать шестого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Спортинг» не собирается сдаваться. «Гранада» и «Осасуна» уже оформили себе путевки в Сегунду на следующий сезон, но «Спортинг» не намерен составлять им компанию во втором по силе испанском дивизионе. Клуб из Хихона не праздновал триумф уже на протяжении 7 матчей, однако встреча с «Лас-Пальмасом» подарила фанатам «Спортинга» надежду. Домашние трибуны гнали «красно-белых» вперед и победа со счетом 1:0 все еще позволяет хихонцам рассчитывать на сохранение прописки в элитном классе испанского футбола.

2. «Леганес» прорвало. Позапрошлый тур ознаменовался победой «Леганеса» со счетом 3:0, теперь же был повержен «Бетис». Дебютант Примеры забил 4 безответных мяча в ворота «бело-зеленых» и сумел обезопасить себя от вылета. В команде из одноименного города подобрался неплохой коллектив, и при должном отношении руководства «Леганес» может побороться за более высокие позиции в следующем сезоне.

3. Зеркальные гранды. «Реал» и «Барселона» продолжают штамповать победы одна за одной, ведя борьбу за испанскую корону. В минувшем туре были повержены «Вильярреал» и «Гранада», коим не посчастливилось встать на пути двух суперклубов. И каталонцы, и «сливочные» забили по 4 гола в ворота своих оппонентов и продолжают ожесточенно биться за заветный титул и звание сильнейшей команды Испании.

4. «Золотой» контракт для Лионеля Месси. Действующее соглашение Лео Месси и «Барселоны» истекает летом 2018 года, и каталонский клуб в срочном порядке работает над новым контрактом для футболиста. Первое предложение каталонского клуба было отвергнуто аргентинцем и сейчас руководство испанского гранда готово удовлетворить финансовые требования звездного нападающего. Цена вопроса — ежегодная заработная плата размером в 30 млн евро.

5. Битва за попадание в Лигу Европы разгорается с новой силой. «Атлетик» ведет ожесточенную борьбу за путевку во второй по значимости европейский турнир и выглядит одним из главных ее фаворитов. Однако «Алавес», которому еще предстоит сыграть в финале Кубка Испании с грозной «Барселоной», не раз доказавший свое безразличие к «превосходству на бумаге», одержал победу над басками на родном стадионе. Гол французского защитника Тео Эрнандеса, вокруг персоны которого ходит множество слухов о его скором переходе в мадридский «Реал», так и остался единственным забитым во встрече мячом и принес победу «Алавесу».

Цитата тура

Нападающий «Барселоны» Неймар положил конец слухам о своем уходе из каталонского клуба.

Я хочу остаться в «Барселоне», поэтому и продлил контракт с клубом. Очень доволен всем тем, что сделал для «Барселоны» и что «Барселона» сделала для меня. Доволен также своими партнерами по команде и чувствую себя здесь как дома»

Герой тура

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в ворота «Вильярреала» в победном матче 36-го тура чемпионата Испании. Для аргентинца этот дубль стал уже сотым в карьере. 29-летний нападающий стал первым в истории Примеры, кому удалось достичь этого показателя.

Стоит отметить, что аргентинский форвард 56 раз оформлял дубль в домашних матчах и 44 раза – в выездных.

Антигерой тура

Вратарь «Бетиса» Антонио Адан пропустил 4 мяча от «Леганеса» и стал одним из главных виновников поражения. А третий мяч в его ворота и вовсе был забит с центра поля и претендует на звание лучшего гола сезона.

Цифра тура

36-й тур чемпионата Испании был богат на дубли. 6 футболистов отметились двумя голами за прошедший уикенд.

Хавбек «Леганеса» Александер Шимановски, форвард «Барселоны» Лионель Месси, игроки «Реала» Хамес Родригес и Альваро Мората, а также футболисты «Валенсии» Родриго и Эсекиэль Гарай сумели отличиться дублями в своих матчах.

Результаты тура:

Севилья – Реал Сосьедад – 1:1 (1:0)

1:0 – Сарабия (41), 1:1 – Вела (62).

Спортинг – Лас-Пальмас – 1:0 (0:0)

1:0 – Кармона (57).

Атлетико – Эйбар – 1:0 (0:0)

1:0 – Сауль (69).

Барселона – Вильярреал – 4:1 (2:1)

1:0 – Неймар (21), 1:1 – Бакамбу (32), 2:1 – Месси (45), 3:1 – Суарес (69), 4:1 – Месси (82, с пенальти).

Гранада – Реал – 0:4 (0:4)

0:1 – Хамес Родригес (13), 0:2 – Хамес Родригес (11), 0:3 – Мората (30), 0:3 – Мората (35).

Алавес – Атлетико – 1:0 (0:0)

1:0 – Эрнандес (54).

Валенсия – Осасуна– 4:1 (2:0)

1:0 – Гарай (22), 2:0 – Гарай (45), 3:0 – Родриго (70), 4:0 – Родриго (75), 4:1 – Олавиде (90).

Депортиво – Эспаньол – 1:2 (0:2)

0:1 – Баптистао (14), 0:2 – Морено (29), 1:2 – Андоне (47).

Малага – Сельта – 3:0 (1:0)

1:0 – Онтиверос (26), 2:0 – Ресио (56, с пенальти), 3:0 – Рамирес (90).

Леганес – Бетис – 4:0 (2:0)

1:0 – Шимановски (7), 2:0 – Эль-Жар (15), 3:0 – Габриел (65), 4:0 – Шимановски (81).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 35 – Месси (Барселона), 27 — Л. Суарес (Барселона), 20 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 17 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press