«Вест Хэм» прервал победную серию «Тоттенхэма», Арсен Венгер впервые победил Жозе Моуринью, «Мидлсбро» отправился в Чемпионшип. Обзор 36-го тура АПЛ

Поражение «Тоттенхэма», триумф «Арсенала», фиаско «Мидлсбро». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать шестого тура чемпионата Англии.

Пять главных событий тура

1.Все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и 9-матчевая победная серия «Тоттенхэма». А прервал ее «Вест Хэм», который в тяжелейшем матче сумел минимально обыграть «шпор». Если в первом круге удача была благосклонна к команде Маурисио Почеттино и позволила победить, то теперь она забрала должок у аргентинца. Второй год подряд «Тоттенхэм» будто бы перегорает под конец сезона, лишая себя возможности одержать победу в АПЛ.

2.«Кристал Пэлас» снова проиграл. Причем разгромно. Начало весны команда Сэма Эллардайса встретила очень бодро, но под конец апреля поплыла и продолжает это дело сейчас. «Манчестер Сити» просто уничтожил «Пэлас», одержав самую крупную победу под руководством Пепа Гвардиолы в истории. «Орлам», которые еще совсем недавно чувствовали себя более чем комфортно, теперь стоит задуматься о своем положении – клуб проигрывает 3 матч подряд, опускаясь все ближе к зоне вылета.

3. «Лестер» продолжает подъем. Еще совсем недавно «лисы» барахтались где-то рядом с зоной вылета. Однако спустя всего несколько недель команда закрепилась в середине таблицы, а прямо сейчас занимает 9-е место. Можно с уверенностью сказать, что Крейг Шекспир справился со своей задачей «кризисного менеджера» и позволил «Лестеру» достойно завершить этот невероятно сложный сезон. Сам же он сказал, что пока не думает о своем будущем, главное для него – набрать максимум очков в оставшихся играх. Тем интереснее будет наблюдать за лестерским коллективом в следующем туре, когда к ним в гости приедет «Манчестер Сити».

4. Жозе сделал одолжение Венгеру? Очень похоже на то. «Арсенал», во многом неожиданно, обыграл «Манчестер Юнайтед», причем сделал это крайне уверенно. Удивительно, но эта победа стала первой для Арсена Венгера против команд Жозе Моруриньо в рамках АПЛ. Но как ни странно, похоже, этот результат устроил всех. Француза теперь, вроде бы, можно не увольнять, а клуб вновь включился в борьбу за зону Лиги чемпионов. Португалец же сыграл в режиме экономии, готовясь к полуфиналу Лиги Европы – турнира, победа в котором для него сейчас важнее всего.

5. «Челси» отправил «Мидлсбро» в чемпионшип. А сам приблизился к чемпионству еще на один шаг. Теперь команде Антонио Конте достаточно будет набрать 3 очка в трех оставшихся матчах, чтобы добиться долгожданной виктории в чемпионате. «Боро» же покидает элиту английского футбола вслед за «Сандерлендом».

Цитата тура

Капитан «Мидлсбро» Бен Гибсон поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 36-го тура АПЛ с «Челси» и вылета в чемпионшип:

Это худший момент в моей карьере. Мы должны все исправить. На самом деле это низшая точка всей моей жизни, а не только футбольной карьеры. Это очень многое значит. Фанаты не переставали петь и поддерживать нас, так было везде, по ходу всего сезона. Фанаты заслуживают того, чтобы «Мидлсбро» играл в АПЛ. Нужно собрать команду, чтобы сделать это. Мы должны подумать о том, что пошло не так»

Герой тура

Рияд Марез стал первым алжирцем, который провел 100 матчей в АПЛ. Кроме того, он забил один из голов в победном для «Лестера» матче против «Уотфорда».

Антигерой тура

Райана Шоукросса можно смело называть антигероем прошедшего тура. На 81-й минуте матча против «Борнмута» полузащитник «Сток Сити» забил мяч в собственные ворота. Этот гол привел к ничейному результату — 2:2.

Цифра тура

27 – именно столько раз «Челси» забивали первыми в этом сезоне. Это больше, чем любая другая команда лиги.

Результаты тура

Вест Хэм — Тоттенхэм — 1:0 (1:0)

1:0 — Лансини (65).



Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:0 (1:0)

1:0 — Силва (2), 2:0 — Компани (49), 3:0 — Де Брюйне (59), 4:0 — Стерлинг (82), 5:0 — Отаменди (90).

Халл Сити – Сандерленд – 0:2 (0:0)

0:1 – Джонс (69), 0:2 — Дефо (90).

Лестер – Уотфорд – 3:0 (1:0)

1:0 — Ндиди (38), 2:0 — Марез (58), 3:0 — Олбрайтон (90).

Борнмут – Сток Сити – 2:2 (0:1)

0:1 — Муссе (33), 1:1 — Станислас (62), 1:2 — Диуф (73), 2:2 — Шоукросс (81).

Бернли – Вест Бромвич – 2:2 (0:0)

1:0 — Воукс (56), 1:1 — Рондон (66), 1:2 — Доусон (78), 2:2 — Воукс (86).

Суонси – Эвертон – 1:0 (1:0)

1:0 — Льоренте (29).

Саутгемптон – Ливерпуль – 0:0 (0:0).

Арсенал – Манчестер Сити – 2:0 (0:0)

1:0 – Джака (54), 2:0 – Уэлбек (57).

Челси – Мидлсбро – 3:0 (2:0)

1:0 — Коста (23), 2:0 — Алонсо (34), 3:0 — Матич (65).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 24 – Лукаку (Эвертон), 21 – Кейн (Тоттенхэм), 20 – Коста (Челси).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press