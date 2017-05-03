«Марсель» сыграл в покер, «орлы» взлетели на Эйфелеву башню, а внизу таблицы началось «французское побоище». Обзор 35-го тура Лиги 1

«Марсель» собрал «фул хаус» в матче с «Метцем», «ПСЖ» получил пощечину от «Ниццы», «Бастия» развязала войну внизу таблицы, а «Бордо» не пропускает в четвертом матче подряд. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 35-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. «Ницца» обезглавила Париж. «ПСЖ» Унаи Эмери уступил в гостях команде Люсьена Фавра, и усложнил себе жизнь в борьбе за чемпионство. Особо стоит отметить защитника «орлов» Рикарду Перейру, оформившего гол и результативную передачу в этой встрече. Предыдущий гол Рикарду датирован вторым октября прошлого года. В итоге «Ницца» помешала парижанам идти вровень с «Монако», к тому же команда Фавра может еще и отобрать вторую строчку у Кавани и компании. Кроме того, в конце матча красные карточки получили Тьяго Мотта и Анхель Ди Мария, что чуть-чуть усложняет жизнь «ПСЖ» в следующем матче, хотя и без этих футболистов действующие чемпионы обязаны обыгрывать «Бастию» на своем поле.

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«Это не Париж… Issa Nissa! Поздравляю Перейру и Дониса. Теперь пора думать о будущем. ПСЖ это прошлое», — написал Марио Балотелли в своем instagram после матча.

2. «Монако» все ближе к триумфу. После победы над «Тулузой» «монегаски» по-прежнему опережают «ПСЖ» на три очка. Но «красно-белые» имеют один матч в запасе, что увеличивает их шансы на чемпионство, тем более, когда уже позади 35 туров. Отыграть 6 очков у одной из самых результативных команд Европы задача сложная, и практически невыполнимая. Но вся борьба еще впереди и загадывать о досрочном чемпионстве не стоит.

3. Самое важное лотарингское дерби завершилось победой «Метца». Команда Филиппа Хиншбергера на 99% обезопасила себя от вылета во вторую лигу Франции. Теперь от зоны стыковых матчей их отделяет 6 очков за три тура до конца чемпионата. У «Нанси» же в календаре остались три тяжелых матча, один из которых против «Монако». 19-летний сенегальский полузащитник «Метца» Исмаилла Сарр может смело записывать этот сезон себе в актив. В этом туре Сарр открыл счет в матче, тем самым набрав 10-е очко по системе гол+пас. Его партнер по команде Опа Нгюетт сначала ассистировал, а затем и сам забил победный гол.

#FCMASNL Le clapping avec la Tribune Ouest 👏🏼 pic.twitter.com/MNn90008pj — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 29, 2017

4. «Марсель», брат, ты странный какой-то, но мне это нравится. Очередной карнавал в исполнении игроков Руди Гарсии. В прошедшем туре чемпионата «провансальцы» убили «нормандцев» из Кана. Самое интересное, что предугадать какой-либо исход матча «Марселя» не так уж и просто. После поражения от «ПСЖ» (1:5), «Марсель» не проигрывает на протяжении восьми матчей. Четыре матча закончились вничью, а три из них и вовсе были без забитых мячей. Зато четыре победы были одержаны с разницей в минимум три мяча. А это говорит о том, что атакующий потенциал у команды есть, но «Марселю» остается работать над улучшением реализации.

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5. «Бастия», что же ты творишь? «Островитяне» взяли три очка в матче с «Ренном» и вот теперь внизу таблицы наступила настоящая война. «Бастию» уже сто раз успели похоронить, но она выбирается из трясины, победив в двух из трех последних матчей. У «синих» теперь 31 очко, а от спасительного 17-го места их отделяет всего два балла. Плюс ко всему, у «Бастии» есть один матч в запасе, что лишь увеличивает их шансы остаться в элите.

Фанаты не оставляют«Бастию» в трудную минуту:

I nostri sustenidori daretu à a so squadra ancu quallà ! Grazie à elli ! ✊🏼#SCBSRFC pic.twitter.com/iCnr2RnJkL — SC Bastia (@SCBastia) April 30, 2017

В отличие от «Бастии» и «Дижона», все остальные претенденты на вылет очков не набрали. «Лорьян» упустил ничью на 89-й минуте в матче с «Нантом», «Нанси» проиграл «Метцу», а «Кан» «погиб» в Марселе. Идущую на последнем месте «Бастию» и 16-й «Лорьян» отделяют всего 3 очка. Именно эти два клуба будут играть между собой в 37-ом туре. Правда остальному календарю «Бастии» не позавидуешь: «Лион», «ПСЖ» и «Марсель». Также в 37-ом туре нас ждет еще одна битва за элиту в исполнении «Дижона» и «Нанси», которая может стать определяющей.

Цитата тура

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал Патриса Эвра за плохую форму в этом сезоне, а тот в ответ заявил, что Дюгарри играл за сборную Франции только потому, что был в хороших отношениях с Зинедином Зиданом. Дюгарри не стал молчать и ответил Патрису:

«Эвра пытается заставить нас смеяться в своем «инстаграме». Но на самом деле он дрянной лидер. Он пытается стать предводителем чемпионского проекта «Марселя»? Это выглядит жалко».

Герой тура

Хет-трик не каждый день увидишь, особенно в исполнении игроков «Марселя». Помимо трех мячей, Флориан Товен сделал голевой пас. «Марсель» победил 5:1, а Товен записал на свой счет уже 16 мячей и 8 ассистов. Теперь француз может побороться за попадание в тройку лучших бомбардиров, но для этого придется хорошенько постараться. (Тройку бомбардиров замыкает Радамель Фалькао – 19 мячей).

Одного героя мало. Голкипер «Бордо» Седрик Коррассо уже в четвертом матче подряд оставляет ворота «сухими». В матче против «Дижона» Седрик совершил ряд потрясающих сейвов и не позволил «Дижону» забрать три очка. Всего у Коррассо 9 «сухих» матчей на данный момент.

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Антигерой тура

Человеческий фактор. Голкипер «Лорьяна» Бенжамен Леком не сумел спасти свою команду на 89-й минуте. Конечно, всякое бывает, и в данном эпизоде все пошло против вратаря «оранжево-черных». Но после удара Эмилиано Сала Леком дернулся к мячу, но так и не прыгнул за ним. Скорее всего, антигероем стоит признать неуверенность Бенжамена в своих силах, или наоборот, излишнюю наивность на промах соперника. Так или иначе, «Лорьян» упустил важное очко в борьбе за выживание.

🎥⚽️ Le coup de tête décisif d'@EmilianoSala1 qui vient délivrer tout un stade !! 🔥🔥 #FCNFCL pic.twitter.com/yBGDPDlNQh — FC Nantes (@FCNantes) May 1, 2017

Цифра тура

«Фул хауc» от Флориана Товена и Максима Лопеса. 5 мячей на двоих забили полузащитники «Марселя». Это первый дубль в карьере 19-летнего Лопеса, а всего в этом сезоне у молодого француза три гола и пять голевых передач. Ровно десять туров назад такую же карточную комбинацию на футбольном поле собрали Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе из «Монако». Тогда «монегаски» выиграли у «Метца» со счетом 5:0.

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Результаты тура:

Анже – Лион – 1:2 (0:2)

0:1 – Вальбуэна (17), 0:2 – Фекир (41), 1:2 – Ндойе (49).

Монако – Тулуза – 3:1 (0:0)

0:1 – Тойвонен (46), 1:1 – Глик (49), 2:1 – Мбаппе (64), 3:1 – Лемар (75).

Метц – Нанси – 2:1 (1:1)

1:0 – Сарр (28), 1:1 – Мауасса (41), 2:1 – Нгюэтт (53).

Генгам – Сент-Этьен – 0:2 (0:0)

0:1 – Пажо (61), 0:2 – Амума (86 – с пенальти).

Нант – Лорьян – 1:0 (0:0)

1:0 – Сала (89).

Бастия – Ренн – 1:0 (0:0)

1:0 – Кривелли (68).

Монпелье – Лилль – 0:3 (0:2)

0:1 – Де Превиль (13 – с пенальти), 0:2 – Шека (66), 0:3 – Терье (75).

Кан – Марсель – 1:5 (1:3)

0:1 – Товен (2), 0:2 – Лопес (5), 1:2 – Сантини (9), 1:3 – Лопес (27), 1:4 – Товен (63). 1:5 – Товен (89).

Дижон – Бордо – 0:0.

Ницца – ПСЖ – 3:1 (1:0)

1:0 – Балотелли (26), 2:0 – Рикарду (48), 2:1 – Маркиньос (64), 3:1 – Донис (90).

Турнирная таблица

«Метц» наказан лишением 3 очков условно. «Бастия» лишена 1 очка условно.

Бомбардиры: 31 – Кавани (ПСЖ), 24 — Лаказетт (Лион), 19 – Фалькао (Монако).

Текст: Никита Прони

Фото: Global Look Press