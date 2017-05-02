Воспрянувшая «Малага», мешки с деньгами для Антуана Гризманна и Марсело в шкуре Серхио Рамоса. Обзор 35-го тура Ла Лиги

«Барселона» и «Реал» квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий год и продолжают вести ожесточенную борьбу за звание чемпиона Испании, а «Гранада» составит компанию «Осасуне» в следующем розыгрыше Сегунды. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать пятого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Гранада», с вещами на выход. Чтобы остаться в Примере, «Гранаде» требовалась только победа над «Реал Сосьедадом», а любая потеря очков лишала «насридов» даже математических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе. Легендарный англичанин Тони Адамс возглавил «Гранаду» четыре тура назад и сделал несколько громких заявлений о том, что «у него есть козыри для изменения психологии команды» и «он надерет задницы игрокам, чтобы выиграть оставшиеся 7 матчей». Однако и приглашение именитого спортсмена не помогло. «Гранада» проиграла 3 матча подряд после его назначения на тренерский мостик, а поражение в 35-м туре от «Реал Сосьедада» поставило крест на надеждах играть в Примере в следующем сезоне.

2. Дерби с явным фаворитом. «Барселона» выходила на поле стадиона «Эспаньола» уже зная, как сыграл мадридский «Реал». Каталонскому суперклубу была необходима победа, а то, каким удобным соперником для них является «Эспаньол», успокаивало фанатов «сине-гранатовых». В 21 веке состоялось более 40 каталонских дерби и только в трех из них «Эспаньол» сумел добыть победу, а с 2009 года они так ни разу и не смогли обыграть своих именитых соседей. «Барселона» не стала выдумывать велосипед и просто сыграла в свой футбол, спокойно забив 3 безответных мяча в ворота Диего Лопеса. Каталонцы сохранили первую строчку в турнирной таблице, а приятным бонусом стало официальное попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

3. Имя: Марсело; работа: Серхио Рамос. После поражения в «Эль-Класико» «Реал» значительно усложнил себе ситуацию в борьбе за чемпионский титул, хоть и имеет матч в запасе. В 35-м туре Ла Лиги «королевскому клубу» предстояло встретиться с «Валенсией», которая уже обыгрывала их по ходу текущего сезона. «Реал» хоть и владел преимуществом по ходу матча, впечатления от их игры остались скомканные. Гол и очередной рекорд Криштиану Роналду, «Валенсия» сравнивает счет за 8 минут до конца основного времени и по классике жанра тут в дело должен был вступить Серхио Рамос, но его роль на себя взял Марсело. Феноменальная техника и дриблинг, точный удар в угол и «Реал» записывает себе 3 очка в копилку, продолжая бороться с «Барселоной» за звание «королей Испании».

4. Преображение «Малаги». Неудовлетворительные результаты, разглядывание кораллов на дне турнирной таблицы, увольнение Ромеро Марсело с должности главного тренера, приход Мичела, три невнятных игры подряд, где из девяти очков было набрано только одно — краткое содержание нелегкого пути «Малаги» по ходу текущего сезона. Однако пройдя процесс привыкания и адаптации, Мичел кардинально изменил игру и результаты «анчоусов» в лучшую сторону: 5 побед из 6 матчей, в которых среди прочих были повержены «Барселона», «Валенсия» и теперь «Севилья». В этом сезоне «Малага» уже обезопасила себя от вылета и закончит чемпионат в середине таблицы, но воспрянувшая команда с амбициозным тренером наверняка собирается выстрелить в следующем сезоне.

5. Сундук с золотом для Гризманна. Боссы «Атлетико» намерены сохранить в составе клуба Антуана Гризманна и готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Зарплата звездного француза будет увеличена до 12 миллионов евро за сезон, опция выкупа форварда будет зафиксирована на отметке в 100 миллионов евро.

Цитата тура

«Возможно, мы играли не так эффективно и зрелищно, как хотелось бы, но нам удалось измотать «Эспаньол». Мы знали, что должны были действовать на высоких скоростях, поскольку соперник играл практически прежним составом, а у нас, наоборот, многие получили в прошлом матче передышку. Во втором тайме «Эспаньол» не выдержал высокий темп и стал ошибаться.

Перед нами стоят две четкие задачи – примера и Кубок, и мы отдадим все силы, чтобы выиграть оба турнира. Мы заслужили это», – заявил Луис Энрике.

После 35 туров «Барселона» делит в Ла Лиге первое место с «Реалом», но у мадридцев есть игра в запасе.

Герой тура

Хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия отметился дублем в ворота «Сельты» в гостевом матче, благодаря которому добился стоящего достижения: ни один полузащитник Ла Лиги не поучаствовал в голах своей команды больше, чем Рауль Гарсия в этом сезоне во всех соревнованиях (13 голов, 8 голевых).

Также Рауль Гарсия забил больше голов во всех соревнованиях, чем любой другой полузащитник Ла Лиги начиная с прошлого сезона (25 голов).

Антигерой тура

Защитник «Гранады» Мартин Онгла допустил грубейшую позиционную ошибку в матче против «Реал Сосьедада». 19-летний камерунец позволил издевательски «черпаком» закинуть мяч себе за спину, а форвард соперников Хуанми воспользовался предоставленной возможность и направил мяч точно в сетку ворот.

Этот гол стал победным для «Реал Сосьедада» и катастрофическим для «Гранады». Именно ошибка Онгла и последовавший за ней гол Хуанми выписали для «насридов» путевку в Сегунду на следующий сезон.

Цифра тура

Криштиану Роналду открыл счет в игре против «Валенсии» точным ударом головой из пределов штрафной площади. Этот гол стал для звездного португальца 367-м результативным ударом в Ла Лиге, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в истории.

Также этот гол стал 47-м результативным ударом головой для Криштиану Роналду, вследствие чего он стал абсолютным лидером испанского первенства по количеству голов, забитых головой.

Результаты тура:

Вильярреал – Спортинг – 3:1 (1:0)

1:0 – Сольдадо (33), 2:0 – Бакамбу (47), 3:0 – Бакамбу (59), 3:1 – Дуглас (73).

Реал Сосьедад – Гранада – 2:1 (1:0)

1:0 – Вела (45), 1:1 – Рамос (65), 2:1 – Хуанми (84).

Реал – Валенсия – 2:1 (1:0)

1:0 – Криштиану Роналду (27), 1:1 – Парехо (82), 2:1 – Марсело (86).

Лас-Пальмас – Атлетико – 0:5 (0:3)

0:1 – Гамейро (2), 0:2 – Сауль (17), 0:3 – Гамейро (18), 0:4 – Томас (72), 0:5 – Торрес (90).

Эспаньол – Барселона – 0:3 (0:0)

0:1 – Л. Суарес (50), 0:2 – Ракитич (76), 0:3 – Л. Суарес (87).

Осасуна – Депортиво – 2:2 (1:1)

1:0 – Мондрагон (4), 1:1 – Гильерме (18), 1:2 – Гильерме (70), 2:2 – Хуанфран (78, в свои ворота).

Бетис – Алавес – 1:4 (1:0)

1:0 – Пардо (12), 1:1 – Крстичич (48), 1:2 – Собрино (54), 1:3 – Сантос (58), 1:4 – Катай (90).

Эйбар – Леганес – 2:0 (0:0)

1:0 – С. Гарсия (62), 2:0 – Энрич (66).

Сельта – Атлетик– 0:3 (0:1)

0:1 – Рауль Гарсия (35), 0:2 – Рауль Гарсия (50), 0:3 – Рико (83).

Малага – Севилья – 4:2 (1:1)

0:1 – Васкес (30), 1:1 – Форнальс (38), 2:1 – Рамирес (51), 2:2 – Васкес (57), 3:2 – Льоренте (77), 4:2 – Хуанкар (89).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 33 – Месси (Барселона), 26 — Л. Суарес (Барселона), 20 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 17 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Реала Сосьедад»