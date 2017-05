«День святого Тоттерингема» отменяется, «Сандерленд» вылетел, а «Кристал Пэлас» забуксовал. Обзор 35-го тура АПЛ

В северном Лондоне сменилась власть, «черные коты» прощаются с премьер-лигой, а «Манчестер Сити» теряет очки на «Риверсайд». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать пятого тура чемпионата Англии.

1. «Тоттенхэм» финиширует в чемпионате выше «Арсенала» впервые с 1995 года. Это стало известно после победы «шпор» в «Дерби северного Лондона» – последнем на «Уайт Харт Лейн». На протяжении всей игры «Тоттенхэм» доминировал на поле, то и дело упуская верные моменты забить. Из игроков «Арсенала» в этом матче стоит отметить Петра Чеха, который выручал «канониров» раз за разом, проведя один из самых зрелищных матчей в сезоне. Но в конце концов «Тоттенхэм» свое дело сделал – в течение трех минут Деле Алли и Харри Кейн забили по голу, принеся своей команде победу. «Арсеналу» можно лишь посочувствовать, ведь теперь команда, скорее всего, останется без Лиги чемпионов. А болельщики не смогут отпраздновать свой любимый «День святого Тоттерингема» (когда «шпоры» теряют шансы финишировать в таблице выше «Арсенала») впервые за 22 года.

2. «Сандереленд» вылетел из АПЛ. Причем сделал это максимально обидно, проиграв дома «Борнмуту» за две минуты до конца матча. Таким образом, «коты» повторили антирекорд «Норвича» и «Кристал Пэлас» — теперь все три клуба покидали высший дивизион 4 раза. В последний раз «Сандерленд» вылетал из АПЛ в сезоне-2005/06, когда, набрав 15 очков в 38 матчах, занял 20-е место. Сообщается, что Дэвид Мойес покинет клуб по окончании сезона, а его место займет Айтор Каранка – бывший тренер «Мидлсбро».

3. «Кристал Пэлас» поплыл. «Орлы» проиграли дома «Бернли», что стало мини-сенсацией тура. Это поражение стало для коллектива Сэма Эллардайса вторым подряд и отбросило команду на шестнадцатую строчку турнирной таблицы. «Бернли» же сумел одержать первую гостевую победу в сезоне. В последний раз клуб играл в чемпионате без гостевых побед аж в 1903 году и эта виктория обезопасила команду Шона Дайча от обновления исторического антирекорда. Она стала первой для «бордовых» в матчах с «Пэлас» за последние 40 лет.

4. «Эвертон» пытался подпортить «Челси» концовку сезона. В случае победы «ирисок», те делали отличное одолжение «Тоттенхэму» в борьбе за чемпионство. К тому же, у них были и собственные счеты с лондонцами. Ведь в первом круге «Эвертон» крупно проиграл «Челси», поэтому необходимо было достойно ответить на то позорное поражение. Однако, несмотря на отчаянное сопротивление, мерсисайдцы все же проиграли лидеру чемпионата, причем снова крупно. Не сумел забить и Ромелу Лукаку, по-особому настраивавшийся на эту игру. Как итог – победа «синих» со счетом 3:0, которая еще больше приближает Конте и компанию к чемпионскому титулу.

5. «Мидлсбро» сумел отнять очки у «Манчестер Сити». Однако это вряд ли поможет «речникам, ведь для сохранения прописки в АПЛ команде нужно выигрывать все 3 оставшихся матча. При этом их главные конкуренты из «Суонси» должны набрать не более 3 очков, а «Халл» – не более 1. «МС» же потерял шансы оторваться от соседей из «Юнайтед», которые тоже, кстати, сыграли в этом туре вничью. Более того, «горожане» еще легко отделались: если бы Габриэль Жезус не сравнял счет в концовке игры, все закончилось бы куда хуже.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный результат со «Суонси»

«Посмотрите на график «Юнайтед» в этом месяце – 9 матчей! Повторюсь, мои игроки очень, очень сильно устали. Поэтому говорить о производительности я не собираюсь. Наш соперник провел неплохой матч. Они контролировали игру в первом тайме и могли забить. Во второй половине встречи мы владели подавляющим преимуществом. В ситуации с пропущенным голом нужно было проявить осторожность, чтобы не давать сопернику такого шанса. Опять же, все это случилось из-за усталости. Если люди хотят заниматься критикой игроков – пожалуйста. Я, в свою очередь, счастлив работать с этой командой».

Джошуа Кинг стал вторым норвежцем, забившим 15 и более голов за сезон в АПЛ. Первым был Оле Гуннар Сульшер.

Месут Озил сыграл не лучшим образом в северолондонском дерби, а после матча и вовсе вышел из себя. Полузащитник в грубой форме ответил на просьбу клубного доктора Гарри О’Дрискола пройти допинг тест. Затем немец ударил ногой по двери и повредил ее.

«Тоттенхэм» в этом сезоне набрал на «Уайт Харт Лейн» 50 очков – больше, чем когда-либо в своей истории.

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан принес победу своей команде в поединке с «Уотфордом», забив невероятно красивый гол, который, возможно, признают лучшим по итогам сезона.

Emre Can has just done this… pic.twitter.com/rtPUmhyDPm

— True Soccer Life (@TruescrIife) May 1, 2017