Голевая феерия «Реала» и «Барселоны», падение «Осасуны» и проблемы «Атлетико». Обзор 34-го тура Ла Лиги

«Барселона» и «Реал» поражают своей результативностью, Сегунда может пополниться именитыми голкиперами, а Иско возвращает доверие Зинедина Зидана. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать четвертого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Контраст на севере Испании. Разница в классе «Барселоны» и «Осасуны» видна на поверхности и вряд ли кто-то допускал мысль, что клуб со дна турнирной таблицы способен победить грозную «сине-гранатовую» машину. Каталонцы буквально уничтожили клуб из Памплоны, забив в ворота Сальваторе Сиригу, не так давно бывшего основным голкипером «ПСЖ», аж 7 голов и торжественно вручив «Осасуне» путевку в Сегунду на следующий сезон.

У клубы из автономной области Наварра не осталось даже математических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и следующий год станет для них 34-м сезоном во втором испанском эшелоне. А ведь всего с десяток лет назад «Осасуна» входила в топ-4 команд Испании, выступала в Лиге чемпионов и выходила в финал Кубка Испании…

2. Без Криштиану даже лучше. Мадридский «Реал» пожаловал в гости к «Депортиво» и, оглядываясь на впечатляющий результат каталонских конкурентов в борьбе за титул чемпиона Испании, выдал не менее зрелищный матч в своем исполнении, даже не имея Криштиану Роналду в составе. Убедительная победа со счетом 6:2 помогла «сливочным» догнать «Барселону» по набранным очкам и сохранить удобное положение в турнирной таблице, имея игру в запасе.

Последний раз «Реалу» удавалось забить 6 голов в одном матче Примеры в далеком октябре, в матче 8-го тура против «Бетиса».

3. «Атлетико» закончит чемпионат без Диего Симеоне? Мадридский «Атлетико» в родных стенах уступил «Вильярреалу», однако самые интересные события развернулись после финального свистка. Когда игра закончилась, Симеоне повернулся к первому помощнику арбитра и, положив сзади обе руки ему на плечи, упрекнул судью за количество добавленного времени. Королевская испанская футбольная федерация намерена дисквалифицировать темпераментного аргентинца на срок от 4 до 12 матчей.

Осечка «Атлетико» позволила «Севилье» догнать мадридский клуб по очкам, но смогут ли «матрасники» удержать «бронзовую» позицию без своего вожака?

4. Сегунда может пополниться вратарем топ-уровня. «Гранада» уступила «Малаге» со счетом 0:2 и теперь «насриды» загнали себя в сложнейшую ситуацию: при любой потере очков в следующем туре, будь то ничья или поражение, «Гранада» потеряет любые шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. В 34-м туре «Осасуна» оформила себе понижение в классе, следующий же тур может отправить Гильермо Очоа вслед за клубом с севера Испании.

5. Неудавшийся камбек «летучих мышей». Встреча между «Валенсией» и «Реал Сосьедадом» была полна запоминающихся событий: автогол на 1-й минуте матча, 2 пенальти и едва не свершившееся чудо в исполнении хозяев поля. За 65 минут баскский клуб сумел наколотить в ворота «Валенсии» аж 3 мяча, однако их преимущество всего за 4 минуты сократилось до одного гола. «Летучие мыши» имели несколько отличных возможностей для спасения игры, но реализовать их так и не сумели. Тем не менее, болельщики «Валенсии» видят прогресс в игре своего клуба и надеются на скорое возвращение команды на верхние позиции в Ла Лиге.

Цитата тура

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что лишь однажды в своей карьере просил другого игрока обменяться с ним футболками по окончании матча. По словам аргентинца, это был экс-полузащитник «Реала» Зинедин Зидан, ныне тренирующий мадридскую команду.

«Я не тот, кто просит других игроков меняться футболками. Я просил футболку только раз – у Зидана. Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Я меняюсь, если кто-то просит меня об этом. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – заявил Месси.

Герой тура

Иско сыграл ключевую роль в разгромной победе «Реала» над «Депортиво» со счетом 6:2 и был наиболее заметным игроком на футбольном поле в Ла-Корунье. Испанец отметился голом и голевой передачей, сделал 103 касания мяча и выполнил 8 обводок.

Полезное ископаемое. Как Иско стал незаметным героем «Реала»

Ла Лига также признала заслуги хавбека «Реала» и назвала его лучшим игроком 34-го тура чемпионата Испании.

Антигерой тура

Вокруг обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду разгорелся скандал.

Португальский нападающий в 2009 году находился на отдыхе в США и изнасиловал девушку, имя которой не сообщается. Жертва преступления готова была заявить об инциденте в полицию, но футболист сумел откупиться суммой, в размере 260 тысяч евро.

Некоторое время эта информация считалась просто слухами, однако недавно были опубликованы доказательства и чем закончится эта история — непонятно. Но последний матч «Реала» Роналду уже пропустил.

Цифра тура

319 матчей понадобилось 32-летнему полузащитнику «Барселоны» Хавьеру Маскерано, чтобы отметиться первым голом за каталонский клуб.

В минувшем туре в матче чемпионата Испании против «Осасуны» на 67 минуте встречи, реализовав пенальти, заработанный Денисом Суаресом, Хавьеру удалось впервые отличиться забитым мячом в составе «сине-гранатовых», цвета которых он защищает уже 7-й год.

Результаты тура:

Спортинг – Эспаньол– 1:1 (1:0)

1:0 – Родригес (39), 1:1 – Морено (55).

Гранада – Малага – 0:2 (0:0)

0:1 – Рамирес (48), 0:2 – Рамирес (90).

Атлетико – Вильярреал – 0:1 (0:0)

0:1 – Р. Сориано (82).

Барселона – Осасуна – 7:1 (2:0)

1:0 – Месси (12), 2:0 – Гомеш (31), 2:1 – Торрес (48), 3:1 – Гомеш (58), 4:1 – Месси (62), 5:1 – Алькасер (64), 6:1 – Маскерано (68, с пенальти), 7:1 – Алькасер (87).

Леганес – Лас-Пальмас – 3:0 (0:0)

1:0 – Лусиано (55), 2:0 – Герреро (59), 3:0 – Лусиано (60).

Валенсия – Реал Сосьедад – 2:3 (1:3)

0:1 – Диего Алвес (1, в свои ворота), 0:2 – Жозе Виллиан (31), 0:3 – Оярсабаль (65), 1:3 – Нани (68, с пенальти), 2:3 – Дзадза (72).

Депортиво – Реал – 2:6 (1:1)

0:1 – Мората (1), 0:2 – Родригес (14), 1:2 – Андоне (35), 1:3 – Лукас (45), 1:4 – Родригес (57), 1:5 – Иско (78), 2:5 – Хоселу (84), 2:6 – Каземиро (87).

Алавес – Эйбар – 0:0 (0:0)

Севилья – Сельта – 2:1 (0:0)

1:0 – Корреа (49), 1:1 – Аспас (53, с пенальти), 2:1 – Бен-Йеддер (79).

Атлетик – Бетис – 2:1 (0:0)

1:0 – Адурис (53), 2:0 – Муниаин (60), 2:1 – Кастро (62).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 33 – Месси (Барселона), 24 — Л. Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 17 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press