Беспорядки на Корсике, «Ницца» выходит в Лигу чемпионов, Радамель Фалькао приносит красивую победу «Монако». Обзор 33-го тура Лиги 1

Тройка призеров стала окончательно известна, но кто же станет чемпионом остается тайной, а в нижней части турнирной таблице ситуация становится все запутанней. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 33-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. У команды Люсьена Фавра стальной характер. В очередном туре «Ницца» пропустила первой и благополучно вырвала победу. Это четвертая волевая победа в чемпионате и третья подряд. Впервые все 90 минут провел на поле Микаэль Ле Биань и стал автором одного из голов. За семь матчей 26-летний француз провел 187 минут и забил три мяча. Получается, что форвард забивает гол каждые 62 отведенные ему минуты на поле. Для сравнения, лучший бомбардир команды Марио Балотелли забил 13 мячей за 1487 минут, получается, в среднем Марио забивает каждые 114 минут.

2. «Монпелье» во второй раз в этом сезоне сумел одержать две победы подряд. Предыдущая победная серия сменилась пятью матчами без побед, четыре из которых оказались проиграны. Команде Жан-Луи Гассе не хватает стабильности, что говорит о их непростом прохождении дистанции в течение всего чемпионата. В следующем матче «паладины» встретятся с действующим чемпионом «ПСЖ», где их победная серия может вновь прерваться.

3. Неделя для «Лиона» выдалась тяжелой. Нет, дело не в игре команды, а в происходящем на трибунах. В матче Лиги Европы против «Бешикташа» матч затянулся на продолжительное время в связи с хулиганством турецких болельщиков. Вот и в матче чемпионата страны произошла битва на Корсике в прямом смысле этого слова. Первое столкновение произошло до матча, после чего он начался позже почти на час. В перерыве встречи болельщики «Бастии» выбежали на поле, чтобы разобраться «по-мужски».

Профессиональная футбольная лига Франции (ПФЛ) осудила произошедшее и потребовала от «Бастии» решительных мер ко всем виновникам произошедшего. В четверг комиссия должна будет рассмотреть эту ситуацию. В свою очередь корсиканский клуб не стал дожидаться решения комиссии и решил сам наказать виновных:

А) Закрыть фанатскую трибуну;

B) Отстранить от посещения стадиона всех лиц, вовлеченных в инциденты, которых удастся идентифицировать.

C) Виноватые будут призваны к юридической ответственности.

D) Реконструировать фанатскую трибуну для обеспечения максимальной безопасности

4. «Марсель» отправил четыре безответных мяча в ворота «Сент-Этьена». После долгого безголевого перерыва 17-й мяч в сезоне забил Бафетемби Гомис. Дублем и голевой передачей отметился разыгравшийся Флориан Товен, а итог подвел продолжающий феерить Димитри Пайет.

Последний раз «Марсель» забивал четыре гола в ворота «зеленых» в 1975 году, а последняя и единственная до этого тура победа со счетом 4:0 была добыта в сентябре 1954 года.

5. «Лион», «Бордо» и «Марсель» — вот эта тройка будет бороться за попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Пока в этой зоне находятся «львы» и «жирондинцы», но «Марсель» потихоньку нащупывает свою игру и матч с «Сент-Этьеном» это отчетливо показал. «Бордо» в этом туре гостил на «Божуар» и с минимальным счетом обыграл «Нант». Шестая команда тоже может попасть в Лигу Европы, но это произойдет, если ПСЖ или «Монако» выиграют Кубок Франции.

Цитата тура

Уволенный в феврале этого года главный тренер «Бастии» Франсуа Чикколини резко набрал популярность своим высказыванием после ноябрьского матча с «Лионом»:

«Лион» еще приедет к нам. Когда они приедут на Корсику, им не удастся найти оправданий. Потому что все будет решаться по-мужски, как это делается на Корсике».

Тот матч завершился спорной победой «Лиона» и двумя удалениями у «Бастии». Эта встреча не завершилась вовсе, а Чикколини, сам того не ожидая предвосхитил, не украшающее французский футбол, событие.

Герой тура

Радамель Фалькао вновь забивает и снова красиво. Главное, что оба его штрафных принесли волевую победу «монегаскам». Правда, первый удар со штрафного был послан в перекладину, а мяч в сетку добил Набиль Дирар. Следующий штрафной был с той же позиции, но на этот раз колумбиец забил сам, причем такому исполнению штрафного позавидовали бы самые известные мастера стандартов. В общем, смотрите и наслаждайтесь:

60e minute de jeu : @FALCAO fait son entrée en jeu ! Le reste en IMAGES 😍 pic.twitter.com/EcWrS7IjwT — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 17, 2017

Антигерой тура

Одним из провокаторов беспорядков матча «Бастии» и «Лиона» стал голкипер гостей Антони Лопеш, который бросил фанатам «Бастии» вызов: «Давайте», а затем то же самое показал жестом руки. Потом самого Лопеша пришлось оттаскивать, так как он был явно настроен подраться с болельщиками «синих». Нет, конечно же Лопеш далеко не главный виновник всего этого, но такой профессиональный спортсмен, как Антони должен держать себя в руках в подобных ситуациях.

Des images choquantes, très loin du football qu'on aime tant… #SCBOL pic.twitter.com/DcenyFMSE4 — Olympique Lyonnais (@OL) April 16, 2017

Цифра тура

Полвека не прошло. Спустя 41 год «Ницца» будет играть в Лиге Чемпионов. Последний раз «орлы» выступали в ЛЧ и финишировали в первой тройке в 1976 году. Тогда клуб занял второе место.

Результаты тура

Метц — ПСЖ — 2:3 (0:2) — перенесенный матч 31-го тура.

0:1 — Кавани (33), 0:2 — Матюиди (36), 1:2 — Жуффре (78), 2:2 — Диабате, (88), 2:3 (90).

33-й тур.

Анже – ПСЖ – 0:2 (0:1)

0:1 – Ди Мария (28), 0:2 – Ди Мария (84).

Ницца – Нанси – 3:1 (1:1)

0:1 – Дал (26), 1:1 – Ле Биань (35), 2:1 – Сери (51 – с пенальти), 3:1 – Сери (84).

Метц – Кан – 2:2 (0:0)

1:0 – Сарр (66), 1:1 – Сантини (74), 2:1 – Диабате (83), 2:2 – Родлен (88).

Генгам – Тулуза 2:1 (0:0)

1:0 – Бриан (53 – с пенальти), 2:0 – Менди (62), 2:1 – Делорт (67 – с пенальти).

Ренн – Лилль – 2:0 (2:0)

1:0 – Мубеле (3), 2:0 – Сио (29).

Монпелье – Лорьян – 2:0 (2:0)

1:0 – Будебуз (8), 2:0 – Мбенза (27).

Монако – Дижон – 2:1 (0:1)

0:1 – Варро (42), 1:1 – Дирар (69), 2:1 – Фалькао (81).

Нант – Бордо – 0:1 (0:0)

0:1 – Санкаре (65).

Марсель – Сент-Этьен – 4:0 (2:0)

1:0 – Товен (22), 2:0 – Гомис (31), 3:0 – Товен (58), 4:0 – Пайет (90).

Матч Бастия – Лион был прерван и перенесен на неопределенный срок

Турнирная таблица:

«Метц» наказан лишением 3 очков условно. «Бастия» лишена 1 очка условно.

Бомбардиры: 30 – Кавани (ПСЖ), 24 — Лаказетт (Лион), 18 – Фалькао (Монако).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press