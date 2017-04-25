Смена лидера после «Эль-Класико», андалусийское проклятие «Валенсии», уикенд компенсированного времени. Обзор 33-го тура Ла Лиги

Три победы в туре добыты в добавленное время, 500-й гол Лионеля Месси выводит «Барселону» на первое место, а 100-й гол Гризманна заставляет гордиться весь французский народ. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать третьего тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Блестящее «Эль-Класико». Главный матч Испании, а может и всей Европы, если не всего мира, задолго до своего начала сопровождался небывалым ажиотажем и ситуацией в турнирной таблице. Многие называли этот матч решающим, в котором поражение «Барселоны» или ничейный исход ознаменовали бы окончание чемпионской гонки и столь ненавистный каталонцами триумф «Реала» в национальном первенстве. Во встрече было все: поочередная смена друг друга в роли догоняющего, обилие забитых мячей, красивые голы и комбинации, удаление, судейский скандал, чудо-сейвы вратарей и многое другое, но победителем вышла именно «Барселона», вырвав победу в самой концовке встречи.

Мадридский «Реал» впервые в своей славной истории проиграл домашний матч в Примере в компенсированное время, а в битве двух главных антагонистов современного футбола Лео Месси целиком и полностью затмил Криштиану Роналду, добыв для «сине-гранатовых» 3 балла в копилку на исходе сезона и выведя команду на первое место.

2. Битва за путевку в Лигу Европы на «Дель Серро Карлос». Басконское дерби удалось на славу и имело превосходную вывеску, которая подкреплялась амбициями обеих команд на еврокубковое место. Именно поэтому не приходилось даже заикаться о «недонастрое» хоть у одной из команд. «Эйбар» практически весь второй тайм был вынужден провести в меньшинстве и в корне перестроить свою игру после прямой красной карточки, показанной защитнику Гонсало Эскаланте.

Встреча была похожа на самую настоящую битву, победителя в которой определить было сложно. Однако точный удар хавбека «Атлетика» Рауля Гарсии на 94-й минуте матча перевернул все с ног на голову, и теперь «Эйбар» отстает о зоны Лиги Европы аж на 6 очков за 5 туров до конца чемпионата, а клуб из Бильбао укрепляется на этой позиции и дальше все будет зависеть только от них самих.

3. Триллер в Вильярреале. Матч из разряда таких, который немногих привлекает своей вывеской и рядовой зритель с наибольшей вероятностью предпочтет другую встречу для своего просмотра. Однако те, кто сделал так — многое потеряли. Фаворит в лице «Вильярреала» вовсе не с легкостью разобрался с аутсайдером «Леганесом». До 90-й минуты, благодаря голу Седрика Бакамбу «Вильярреал» уверенно шел к победе, не имея никаких предпосылок для трепания нервов собственным болельщикам. Однако не вписывающийся в эту игру гол Мигеля Герреро в самой концовке встречи явно стал катализатором проблем для болельщиков «желтой субмарины» с сердечными заболеваниями.

Но и «Вильярреал» сдаваться не собирался, а отпускать свою победу, которую они уже держали в руках, тем более. Бравым ребятам Франа Эскрибы понадобилась всего пара минут, и уже на 92-й минуте «желтые» снова повели в счете и уже не упустили своего, доведя дело до логичного победного конца.

4. Видеоповторы в Ла Лиге. Уже со следующего сезона в испанском первенстве могут быть введены видеоповторы. С сезона 2017/18 в Примере могут начать использовать систему видеопомощника арбитрам (VAR). Отмечается, что данная технология позволит уменьшить количество судейских ошибок на 25% (это касается голов-фантомов, спорных пенальти, удалений игроков и т.д.).

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас отмечал, что руководство первенства уже давно работает над внедрением видеоповторов для облегчения работы судей.

5. «Анчоусы» как самый страшный кошмар. «Валенсия» показывала яркий футбол, добыла 10 очков из 12 возможных в 4-х последних встречах и по воле календаря следующим оппонентом для «летучих мышей» стала «Малага». «Малага», не показывающая примечательной игры и изредка набирающая очки. «Малага», которая, казалось бы, в этом сезоне равный соперник для «Валенсии». Но это только казалось. Стоит заглянуть в статистику личных противостояний и довольно быстро приходит осознание, что для клуба, который Гари Невилл «вел на вершину» испанского футбола, это самый что ни на есть неудобный соперник.

За 5 последних домашних матчей против «Валенсии», «Малага» 4 раза оставляла свои ворота в неприкосновенности и одержала 3 победы. Так случилось и в этот раз. «Анчоусы» вчистую переиграли «летучих мышей» и заслуженно положили 3 очка себе в карман.

Цитата тура

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо не считает, что наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли достоин возглавить национальную команду.

«Давайте поговорим о серьезных тренерах, а не о тренерах уровня четвертого дивизиона. Давайте поговорим о Беккенбауэре или Менотти, а не об этом старике Сампаоли. Вы все говорите, что он станет тренером сборной, но мы еще посмотрим. Если он приедет в Аргентину, то я сяду на лодку и уплыву в Уругвай», — заявил Билардо.

Герой тура

Лионель Месси оформил дубль в ворота мадридского «Реала» и принес «Барселоне» важнейшую победу, благодаря которой «сине-гранатовые» вышли на первое место в турнирной таблице. Два забитых мяча помогли аргентинцу добраться до юбилея в 500 голов за «Барселону» и упрочить лидерские позиции в списке лучших бомбардиров за всю историю каталонского клуба.

343 гола были забиты в рамках розыгрыша чемпионата Испании, 94 — в Лиге чемпионов, 43 — в Кубке Испании, 12 — в Суперкубке Испании, 5 голов в матчах Клубного чемпионата мира и 3 гола в играх за Суперкубок УЕФА.

Антигерой тура

«Леганес» на 90-й минуте встречи сумел отыграть отставание в матче с «Вильярреалом» и сделать счет ничейным, однако глупая ошибка защитника Пабло Инсуа минутой позже свела на нет все старания клуба-дебютанта Ла Лиги. Испанский игрок обороны проиграл борьбу конголезийскому форварду «Вильярреала» Седрику Бакамбу в своей штрафной площади, которому ничего не оставалось, кроме как расстрелять голкипера и отнять у «Леганеса» ничью, которая была у них уже в руках.

Цифра тура

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отличился в выездном матче 33-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», открыв счет на 73-й минуте. За счет забитого мяча в ворота каталонской команды Гризманн стал вторым французом, которому покорилась отметка в 100 голов в испанской Примере.

Ранее такого достижения добился Карим Бензема, защищающий цвета мадридского «Реала». Сейчас на его счету 120 мячей в Примере.

Результаты тура:

Севилья – Гранада – 2:0 (1:0)

1:0 – Гансо (4), 2:0 – Гансо (46).

Малага – Валенсия – 2:0 (2:0)

1:0 – Ресио (36), 2:0 – Рамирес (40).

Вильярреал – Леганес – 2:1 (0:0)

1:0 – Бакамбу (68), 1:1 – Герреро (90), 2:1 – Бакамбу (90).

Осасуна – Спортинг – 2:2 (1:0)

1:0 – Мере (19, в свои ворота), 2:0 – Кодро (72), 2:1 – Канелья (79), 2:2 – К. Кастро (81).

Эспаньол – Атлетико – 0:1 (0:0)

0:1 – Гризманн (73).

Реал Сосьедад – Депортиво – 1:0 (1:0)

1:0 – Виллиан Жозе (28).

Сельта – Бетис – 0:1 (0:0)

0:1 – Брашанац (54).

Лас-Пальмас – Алавес – 1:1 (1:0)

1:0 – Боатенг (44), 1:1 – Ибаи (61).

Реал – Барселона – 2:3 (1:1)

1:0 – Каземиро (28), 1:1 – Месси (33), 1:2 – Ракитич (73), 2:2 – Родригес (85), 2:3 – Месси (90).

Эйбар – Атлетик– 0:1 (0:0)

0:1 – Рауль Гарсия (90).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 31 – Месси (Барселона), 24 — Л. Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 16 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Малаги» и «Вильярреала»