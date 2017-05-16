«Ингольштадт» во второй лиге, прощание с Хунтеларом и отскок года в Лейпциге. Обзор 33-го тура Бундеслиги

«Ингольштадт» во второй лиге, прощание с Хунтеларом и отскок года в Лейпциге. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать третьего тура чемпионата Германии.
5 главных событий тура
1. «Ингольштадт» вылетел вслед за «Дармштадтом». «Ингольштадт» сыграл вничью с «Фрайбургом» и лишил себя любых шансов на сохранение прописки в первой Бундеслиге. Забавно, но весь сезон «черные» были, пожалуй, одной из самых непредсказуемых команд лиги: то обыгрывали явных лидеров, то проваливались с самыми мертвыми клубами. Напоследок футболисты Вальпургиса испортили жизнь «Фрайбургу», отняв у них три заветных очка. Теперь «бразильцы» с огромной вероятностью не попадут в зону еврокубков: впереди у клуба игра на «Альянц-Арене», а позади — дышащий в спину «Кельн».
2. Отскок года: «Бавария» обыграла на выезде «РБ Лейпциг». Этот матч уже ничего не решал в таблице, но накал на стадионе напоминал атмосферу ненависти на испанском «класико». «РБ» прервал свою самую продолжительную сухую домашнюю серию из четырех матчей. Так себе рекорд, но похвастаться чем-то более весомым «быки» не могут. Пропустив четыре гола к 65-й минуте, «Бавария» вдруг вспомнила, что они чемпионы Германии и решила все же оправдать это звание. Три гола за шесть последних минут матча перевернули игру. Особого внимания достоин гол Давида Алабы со штрафного.
Le splendide coup franc signé Alaba à la 90ème minutes #LeipzigBayern#ParisSportifs #Bayern #OLPSG #ASMSAR pic.twitter.com/KgG8HtYZRV
— Seb / Zaarox (@Sebastien_MLD) May 13, 2017
3. Погода не выдержала матча «Вольфсбурга». Тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг встречал свою бывшую команду — «Боруссию» М — и надеялся все-таки одержать над ней победу. Но доиграть матч до конца клубам не позволил град. Вероятно, даже погодные условия уже не выдерживают такой переменчивости обоих клубов и решили принять их правила игры. За «волков» снова отличился Марио Гомес, забивший в Бундеслиге больше, чем все 11 игроков «Гладбаха» (153>114). Таким образом клубам предстоит в скором будущем доиграть те 10 минут, а самое главное для хозяев поля — забить. Место «Гамбурга» в стыках должно быть неприкосновенно.
BREAK IN PLAY! We're going inside. The hailstones are coming down thick and fast in Wolfsburg. #fohlenelf #WOBBMG 1-1 pic.twitter.com/OZeeMddnVA
— Gladbach (@borussia_en) May 13, 2017
4. «Хоффенхайм» не оценил музыкальные способности «Вердера». Команда Юлиана Нагельсманна дала понять, что действительно достойна третьего места в Бундеслиге, откуда ее сместила дортмундская «Боруссия». К 51-й минуте гости уже забили 5 голов, а потом пропустили три, не беспокоясь за результат. В следующем туре «Вердер» вполне может подарить «деревенским» прямую путевку в Лигу чемпионов: музыканты сыграют против «Боруссии» Д, опережающей «Хоффе» в Бундеслиге. Последний тур точно раскроет все карты еврогонки.
5. Прощание Хунтелара с Гельзенкирхеном. После семи лет в «Шальке» голландский нападающий Клас-Ян Хунтелар покинет клуб. Это грустное событие еще больше омрачило и без того печальную игру. На второй добавленной минуте хозяева поля упустили победу: первый свой гол в сезоне за «Гамбург» забил Пьер-Мишель Ласогга. Открывший счет в матче австриец Гвидо Бургшталлер в следующем сезоне с большой долей вероятности составит конкуренцию Левандовски в борьбе за золотую пушку.
Eine Ära geht zu Ende: SCHALKE TV hat nach @KJ_Huntelaar's letztem Heimspiel mit dem Torjäger gesprochen. #S04HSV pic.twitter.com/kZqEzqIBmL
— FC Schalke 04 (@s04) May 13, 2017
Цитата тура
Филипп Лам поделился впечатлениями после матча с «Лейпцигом» и высказался по поводу занимаемого места ближайших преследователей:
Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. «РБ Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно»
Герой тура
Нападающий «Аугсбурга» Альфред Финнбогасон забил «Боруссии» Д и помог своей команде заработать важную ничью. Исландец уже третью игру уходит с поля, отметившись либо голом, либо передачей. В следующем сезоне главный тренер клуба Мануэль Баум сделает ставку именно на этого форварда.
Антигерой тура
Полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо уже четыре игры подряд ничего не показывает в Бундеслиге. Лучший ассистент первого круга немецкого чемпионата явно сдал к концу сезона, пропустив в гонке ассистентов Форсберга, Мюллера и Рибери.
Цифра тура
100 — Пьер-Эмерик Обамеянг достиг сотой отметки по результативности. Играя за «Боруссию» Д, форвард забил 83 гола и отдал 17 голевых передач. Габонскому нападающему следует сделать последний рывок, чтобы сместить Левандовски с пьедестала лучшего голеадора Бундеслиги.
100 – Overall @Aubameyang7 has now had a hand in 100 goals in #Bundesliga for @BVB (G83, A17). Collector. #FCABVB pic.twitter.com/wlLaVRfNHz
— OptaFranz (@OptaFranz) May 13, 2017
Результаты тура:
Вольфсбург – Боруссия М – 1:1 (0:1)
0:1 – Вестергор (24), 1:1 – Гомес (58).
РБ Лейпциг – Бавария – 4:5 (2:1)
1:0 – Забитцер (2), 1:1 – Левандовски (17), 2:1 – Вернер (29), 3:1 – Поульсен (47), 3:2 – Алькантара (60), 4:2 – Вернер (65), 4:3 – Левандовски (84), 4:4 – Алаба (90), 4:5 – Роббен (90).
Аугсбург – Боруссия Д – 1:1 (1:1)
1:0 – Финнбогасон (28), 1:1 – Обамеянг (32).
Фрайбург – Ингольштадт – 1:1 (1:1)
1:0 – Филипп (31), 1:1 – Лескано (43).
Дармштадт – Герта – 0:2 (0:2)
0:1 –Калу (14), 0:2 – Торунарига (28).
Вердер – Хоффенхайм – 3:5 (0:3)
0:1 – Салаи (7), 0:2 – Крамарич (11), 0:3 – Цубер (40), 0:4 – Крамарич (49), 0:5 – Бичакчич (51), 1:5 – Селассие (59), 2:5 – Баргфреде (86), 3:5 – Бауэр (90).
Майнц – Айнтрахт – 4:2 (0:1)
0:1 – Хргота (42), 0:2 – Сеферович (50), 1:2 – Кордоба (60), 2:2 – Белль (62), 3:2 – Муто (76), 4:2 – Де Бласис (90).
Шальке – Гамбург – 1:1 (1:0)
1:0 – Бургшталлер (25), 1:1 – Ласогга (90).
Байер – Кельн – 2:2 (0:1)
0:1 – Йойич (14), 0:2 – Клюнтер (49), 1:2 – Кисслинг (60), 2:2 – Похьянпало (71).
Турнирная таблица:
Бомбардиры: 30 – Левандовски (Бавария), 29 – Обамеянг (Боруссия Д), 25 – Модест (Кельн).
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press