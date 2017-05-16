«Ингольштадт» во второй лиге, прощание с Хунтеларом и отскок года в Лейпциге. Обзор 33-го тура Бундеслиги

«Ингольштадт» во второй лиге, прощание с Хунтеларом и отскок года в Лейпциге. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать третьего тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Ингольштадт» вылетел вслед за «Дармштадтом». «Ингольштадт» сыграл вничью с «Фрайбургом» и лишил себя любых шансов на сохранение прописки в первой Бундеслиге. Забавно, но весь сезон «черные» были, пожалуй, одной из самых непредсказуемых команд лиги: то обыгрывали явных лидеров, то проваливались с самыми мертвыми клубами. Напоследок футболисты Вальпургиса испортили жизнь «Фрайбургу», отняв у них три заветных очка. Теперь «бразильцы» с огромной вероятностью не попадут в зону еврокубков: впереди у клуба игра на «Альянц-Арене», а позади — дышащий в спину «Кельн».

2. Отскок года: «Бавария» обыграла на выезде «РБ Лейпциг». Этот матч уже ничего не решал в таблице, но накал на стадионе напоминал атмосферу ненависти на испанском «класико». «РБ» прервал свою самую продолжительную сухую домашнюю серию из четырех матчей. Так себе рекорд, но похвастаться чем-то более весомым «быки» не могут. Пропустив четыре гола к 65-й минуте, «Бавария» вдруг вспомнила, что они чемпионы Германии и решила все же оправдать это звание. Три гола за шесть последних минут матча перевернули игру. Особого внимания достоин гол Давида Алабы со штрафного.

3. Погода не выдержала матча «Вольфсбурга». Тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг встречал свою бывшую команду — «Боруссию» М — и надеялся все-таки одержать над ней победу. Но доиграть матч до конца клубам не позволил град. Вероятно, даже погодные условия уже не выдерживают такой переменчивости обоих клубов и решили принять их правила игры. За «волков» снова отличился Марио Гомес, забивший в Бундеслиге больше, чем все 11 игроков «Гладбаха» (153>114). Таким образом клубам предстоит в скором будущем доиграть те 10 минут, а самое главное для хозяев поля — забить. Место «Гамбурга» в стыках должно быть неприкосновенно.

BREAK IN PLAY! We're going inside. The hailstones are coming down thick and fast in Wolfsburg. #fohlenelf #WOBBMG 1-1 pic.twitter.com/OZeeMddnVA — Gladbach (@borussia_en) May 13, 2017

4. «Хоффенхайм» не оценил музыкальные способности «Вердера». Команда Юлиана Нагельсманна дала понять, что действительно достойна третьего места в Бундеслиге, откуда ее сместила дортмундская «Боруссия». К 51-й минуте гости уже забили 5 голов, а потом пропустили три, не беспокоясь за результат. В следующем туре «Вердер» вполне может подарить «деревенским» прямую путевку в Лигу чемпионов: музыканты сыграют против «Боруссии» Д, опережающей «Хоффе» в Бундеслиге. Последний тур точно раскроет все карты еврогонки.

5. Прощание Хунтелара с Гельзенкирхеном. После семи лет в «Шальке» голландский нападающий Клас-Ян Хунтелар покинет клуб. Это грустное событие еще больше омрачило и без того печальную игру. На второй добавленной минуте хозяева поля упустили победу: первый свой гол в сезоне за «Гамбург» забил Пьер-Мишель Ласогга. Открывший счет в матче австриец Гвидо Бургшталлер в следующем сезоне с большой долей вероятности составит конкуренцию Левандовски в борьбе за золотую пушку.

Eine Ära geht zu Ende: SCHALKE TV hat nach @KJ_Huntelaar's letztem Heimspiel mit dem Torjäger gesprochen. #S04HSV pic.twitter.com/kZqEzqIBmL — FC Schalke 04 (@s04) May 13, 2017

Цитата тура

Филипп Лам поделился впечатлениями после матча с «Лейпцигом» и высказался по поводу занимаемого места ближайших преследователей:

Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. «РБ Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно»

Герой тура

Нападающий «Аугсбурга» Альфред Финнбогасон забил «Боруссии» Д и помог своей команде заработать важную ничью. Исландец уже третью игру уходит с поля, отметившись либо голом, либо передачей. В следующем сезоне главный тренер клуба Мануэль Баум сделает ставку именно на этого форварда.

Антигерой тура

Полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо уже четыре игры подряд ничего не показывает в Бундеслиге. Лучший ассистент первого круга немецкого чемпионата явно сдал к концу сезона, пропустив в гонке ассистентов Форсберга, Мюллера и Рибери.

Цифра тура

100 — Пьер-Эмерик Обамеянг достиг сотой отметки по результативности. Играя за «Боруссию» Д, форвард забил 83 гола и отдал 17 голевых передач. Габонскому нападающему следует сделать последний рывок, чтобы сместить Левандовски с пьедестала лучшего голеадора Бундеслиги.

Результаты тура:

Вольфсбург – Боруссия М – 1:1 (0:1)

0:1 – Вестергор (24), 1:1 – Гомес (58).

РБ Лейпциг – Бавария – 4:5 (2:1)

1:0 – Забитцер (2), 1:1 – Левандовски (17), 2:1 – Вернер (29), 3:1 – Поульсен (47), 3:2 – Алькантара (60), 4:2 – Вернер (65), 4:3 – Левандовски (84), 4:4 – Алаба (90), 4:5 – Роббен (90).

Аугсбург – Боруссия Д – 1:1 (1:1)

1:0 – Финнбогасон (28), 1:1 – Обамеянг (32).

Фрайбург – Ингольштадт – 1:1 (1:1)

1:0 – Филипп (31), 1:1 – Лескано (43).

Дармштадт – Герта – 0:2 (0:2)

0:1 –Калу (14), 0:2 – Торунарига (28).

Вердер – Хоффенхайм – 3:5 (0:3)

0:1 – Салаи (7), 0:2 – Крамарич (11), 0:3 – Цубер (40), 0:4 – Крамарич (49), 0:5 – Бичакчич (51), 1:5 – Селассие (59), 2:5 – Баргфреде (86), 3:5 – Бауэр (90).

Майнц – Айнтрахт – 4:2 (0:1)

0:1 – Хргота (42), 0:2 – Сеферович (50), 1:2 – Кордоба (60), 2:2 – Белль (62), 3:2 – Муто (76), 4:2 – Де Бласис (90).

Шальке – Гамбург – 1:1 (1:0)

1:0 – Бургшталлер (25), 1:1 – Ласогга (90).

Байер – Кельн – 2:2 (0:1)

0:1 – Йойич (14), 0:2 – Клюнтер (49), 1:2 – Кисслинг (60), 2:2 – Похьянпало (71).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 30 – Левандовски (Бавария), 29 – Обамеянг (Боруссия Д), 25 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press