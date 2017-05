«Ингольштадт» во второй лиге, прощание с Хунтеларом и отскок года в Лейпциге. Обзор 33-го тура Бундеслиги

«Ингольштадт» во второй лиге, прощание с Хунтеларом и отскок года в Лейпциге. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать третьего тура чемпионата Германии.

1. «Ингольштадт» вылетел вслед за «Дармштадтом». «Ингольштадт» сыграл вничью с «Фрайбургом» и лишил себя любых шансов на сохранение прописки в первой Бундеслиге. Забавно, но весь сезон «черные» были, пожалуй, одной из самых непредсказуемых команд лиги: то обыгрывали явных лидеров, то проваливались с самыми мертвыми клубами. Напоследок футболисты Вальпургиса испортили жизнь «Фрайбургу», отняв у них три заветных очка. Теперь «бразильцы» с огромной вероятностью не попадут в зону еврокубков: впереди у клуба игра на «Альянц-Арене», а позади — дышащий в спину «Кельн».

2. Отскок года: «Бавария» обыграла на выезде «РБ Лейпциг». Этот матч уже ничего не решал в таблице, но накал на стадионе напоминал атмосферу ненависти на испанском «класико». «РБ» прервал свою самую продолжительную сухую домашнюю серию из четырех матчей. Так себе рекорд, но похвастаться чем-то более весомым «быки» не могут. Пропустив четыре гола к 65-й минуте, «Бавария» вдруг вспомнила, что они чемпионы Германии и решила все же оправдать это звание. Три гола за шесть последних минут матча перевернули игру. Особого внимания достоин гол Давида Алабы со штрафного.

3. Погода не выдержала матча «Вольфсбурга». Тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг встречал свою бывшую команду — «Боруссию» М — и надеялся все-таки одержать над ней победу. Но доиграть матч до конца клубам не позволил град. Вероятно, даже погодные условия уже не выдерживают такой переменчивости обоих клубов и решили принять их правила игры. За «волков» снова отличился Марио Гомес, забивший в Бундеслиге больше, чем все 11 игроков «Гладбаха» (153>114). Таким образом клубам предстоит в скором будущем доиграть те 10 минут, а самое главное для хозяев поля — забить. Место «Гамбурга» в стыках должно быть неприкосновенно.

BREAK IN PLAY! We're going inside. The hailstones are coming down thick and fast in Wolfsburg. #fohlenelf #WOBBMG 1-1 pic.twitter.com/OZeeMddnVA

— Gladbach (@borussia_en) May 13, 2017