Чемпионское везение «Реала», нестабильность «Эйбара» и испанский Антонио Ди Натале. Обзор 32-го тура Ла Лиги

В Ла Лиге, вероятно, сформировалась четверка команд, которая выступит в следующем сезоне в Лиге чемпионов, а борьба за чемпионство накаляется в преддверии «Эль-Классико». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать второго тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Сумасшедшая результативность в Стране Басков. «Атлетик» продолжает стремиться в еврокубки. Допустив досадную осечку в прошлом туре, баски пересмотрели свою игру и вдоволь отыгрались на тонущем «Лас-Пальмасе». Всего через 18 минут после начала на табло уже горел счет 3:1 в пользу «красно-белых», а позже связка Муниаин-Адурис отличилась еще по разу, доведя счет до неприличного и оформив дубль и хет-трик соответственно.

2. Сенсационное поражение «Вильярреала». Парни в «желтом» всерьез нацелились на зону Лиги чемпионов и готовились выжать максимум очков из оставшихся туров, чтобы потом с уверенностью говорить, что сделали все возможное ради достижения цели. Одержав достойную победу над своим прямым конкурентом «Атлетиком» в прошлом туре, «Вильярреал» пожаловал в гости к «Алавесу». Клуб, которому предстоит сыграть в финале Кубка Испании, находится в кошмарной форме и на протяжении месяца не мог набрать очки, умудрившись проиграть даже безнадежной «Осасуне». Возможно это невезение, возможно недооценка соперника или просто моральная истощенность, но «Вильярреал» уступил и вряд ли уже сумеет квалифицироваться в самое престижное европейское соревнование.

3. «Сливочный» фарт. То, что происходит с «Реалом», в футбольном мире делится на 2 категории, в зависимости от клубных предпочтений: неоправданный фарт или чемпионское везение. Но то, что «сливочные» на протяжении сезона демонстрируют сильный характер и волю к победе, вырывая победы на последних минутах, заслуживает уважения. Благодаря голу Иско на 90-й минуте встречи «Реал» заработал очередные 3 очка, столь важные и необходимые для борьбы за заветный титул чемпиона.

4. Каталонское преследование. «Барселона» часто ошибается, много оступается, но не опускает рук и продолжает наступать «Реалу» на пятки. Показав интереснейший футбол в первом тайме и обеспечив преимущество в один мяч, «сине-гранатовые» на протяжении 45 минут просто удерживали счет, играя в пресловутую «тики-таку». Возможно это просто усталость, а возможно и экономия сил перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Победителей не судят, «Барселона» продолжает преследовать «сливочных» и уже в следующем туре надеется нагнать их, победив в «Эль-Классико».

5. «Оружейники» вновь выстрелили вхолостую. «Эйбар» проводит лучший сезон в истории, однако чудовищная нестабильность портит прекрасную перспективу попадания в еврокубки. Одержав 3 победы подряд над куда более грозными соперниками, «оружейники» уступили скромному «Бетису», который не смог набрать ни одного очка в течение месяца. Отставание от еврокубковой зоны теперь составляет 3 очка, а возможность забраться повыше в турнирной таблице перед очной встречей с «Атлетиком», который является прямым конкурентом в борьбе за попадание в Лигу Европы, упущена.

Цитата тура

Фразы новоиспеченного главного тренера «Гранады» Тони Адамса не перестают разбирать на цитаты. На этот раз разговорчивый англичанин поделился впечатлениями от своего дебюта на тренерском мостике испанского клуба.

«Чемпионат Испании очень сложный. Я считаю, это лучшая лига в мире, но только не говорите это англичанам! В прошедшей игре мы хорошо защищались, хоть это и звучит странно, но это так. Моим игрокам следует улучшить свою игру с мячом.

Будет трудно вернуть уверенность в себе за оставшиеся пять недель, но у меня еще есть козыри в рукаве. Сейчас в клубе у всех тяжелое состояние, и мне, как главному, нужно убедить их не кидаться полотенцами», – заявил Тони Адамс.

Герой тура

36-летний форвард «Атлетика» Ариц Адурис как хорошее вино — с годами только лучше. Испанский Ди Натале показывает феноменальную статистику, поражая ворота соперников с регулярной частотой: за последние 5 матчей Адурис отличился 7 раз.

Во встрече 32-го тура с неуступчивым «Лас-Пальмасом» Ариц Адурис оформил хет-трик, благодаря которому «Атлетик» одержал крупную победу и поднялся в зону еврокубков.

Антигерой тура

Ни один голкипер в топ-5 чемпионатах не пропустил голов больше, чем Гильермо Очоа. Мексиканского вратаря огорчили уже 68 раз в текущем розыгрыше Ла Лиги, а «Гранада» продолжает безвольно проигрывать и падать все ниже.

Цифра тура

«Реал» уверенно движется к победе в национальном первенстве, штампуя победу за победой, которые, однако, даются ему совсем непросто. Так называемое «чемпионское везение» стало верным спутником «сливочных» в чемпионате.

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Королевский клуб» сумел забить 6 победных голов в дополнительное время. Команда Зинедина Зидана является единоличным лидером по этому показателю, а количество очков, набранных благодаря голам на последних минутах, перевалило за второй десяток.

Результаты тура:

Атлетик — Лас-Пальмас – 5:1 (3:1).

1:0 — Адурис (7), 2:0 — Муниаин (9), 2:1 — Тана (12), 3:1 — Адурис (18), 4:1 — Муниаин (58), 5:1 — Адурис (59).

Депортиво – Малага – 2:0 (0:0).

1:0 — Хоселу (47), 2:0 — Москера (67).

Спортинг – Реал– 2:3 (1:1).

1:0 — Чоп (14), 1:1 — Иско (17), 2:1 — Весга (50), 2:2 — Мората (59), 2:3 — Иско (90).

Леганес – Эспаньол – 0:1 (0:0).

0:1 — Баптистао (90).

Атлетико – Осасуна– 3:0 (1:0).

1:0 – Карраско (30), 2:0 — Карраско (47), 3:0 — Филипе Луис (61).

Барселона – Реал Сосьедад– 3:2 (3:2).

1:0 – Месси (17), 2:0 — Месси (37), 2:1 — Умтити (42, в свои ворота), 3:1 — Алькасер (44), 3:2 — Хави Прието (45).

Валенсия – Севилья — 0:0 (0:0).

Бетис – Эйбар — 2:0 (1:0).

1:0 — Мартен (2), 2:0 — Себальос (90).

Гранада – Сельта — 0:3 (0:1).

0:1 – Хосабед (23), 0:2 – Диас (73), 0:3 – Бовю (76).

Алавес – Вильярреал — 2:1 (2:0).

1:0 – Ибай (35), 2:0 — Эли (45), 2:1 – Бакамбу (71).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 29 – Месси (Барселона), 24 — Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 16 – Аспас (Сельта), 15 – Гризманн (Атлетико).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press