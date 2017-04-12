«Лестер» и «Арсенал» проигрывают, «Ливерпуль» и «МЮ» побеждают. Обзор 32-го тура АПЛ.

В «Арсенале» все очень плохо, лидер чемпионата продолжает идти к чемпионству, а Крэйг Шекспир не смог встать в один ряд с великими. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать второго тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1. «Лестер» прервал свою победную серию. Точнее, прервал ее «Эвертон», который повторил свой личный рекорд АПЛ, победив на домашнем стадионе в седьмой раз подряд. События в этом матче развивались с невероятной скоростью, и уже на 30-й секунде хозяева сумели открыть счет встречи. «Лестер», в свою очередь, не растерялся и к десятой минуте вел уже 2:1. Однако еще через полчаса впереди был уже «Эвертон», благодаря голам Ромелу Лукаку и Фила Джагелки. Во втором тайме Лукаку сумел забить еще, оформив тем самым дубль и принеся красивую победу хозяевам. 4:2 – так случилось первое поражение чемпионов Англии под руководством Крэйга Шекспира, что не позволило специалисту одержать шестую победу подряд и встать в один ряд с Хосепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.

2. «Ливерпуль» наконец-то победил в гостях. Произошло это впервые с декабря, а командой, которой повезло прервать эту ужасную серию «красных», стал «Сток Сити». Стоит отметить , что в стартовом составе «Ливерпуля» впервые появился 17-летний Бенджамин Вудберн, который провел очень неплохой матч, и даже мог заработать пенальти, но главный арбитр встречи Майк Дин на точку показывать не стал. По традиции, «Ливерпуль» и в этой встрече пропустил первым. Забил в ворота гостей Джонатан Уолтерс, для которого «мерсисайдцы» — самый любимый соперник из всех команд лиги. Для него этот гол стал уже 7-м в карьере, забитый «Ливерпулю». Первый тайм так и закончился, но во второй половине игры Юрген Клопп перевернул все двумя заменами. Вышедшие Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо забили по голу, с разницей в две минуты, оформив волевую и такую долгожданную гостевую победу своего клуба.

3. «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас». И стал единственной командой топ-7, не выигравшей свой матч. Более того, единственной проигравшей. После этого ужасного поражения будущее Арсена Венгера в команде кажется очевидным. В игре с явным аутсайдером лиги «Арсенал», который сражается за Лигу Чемпионов, не показал ровным счетом ничего, безвольно пропустив в свои ворота три безответных мяча. Зато для «орлов» эта победа в прямом смысле стала исторической. Последний раз они побеждали «канониров» еще в 1979 году. Арсену Венгеру после 20 лет в клубе хотелось бы уйти из него красиво, однако, если так будет продолжаться и дальше, покинет он его разве что с громким скандалом.

4. «Челси» все ближе к титулу. «Тоттенхэм» свой матч выиграл и временно сократил отставание от «Челси» до 4 очков, поэтому «синим» нужно было обязательно побеждать, чтобы обезопасить себя от излишней нервотрепки на финише. И команда Антонио Конте без особого тура сделала это. Неуступчивый «Борнмут» в этот раз сдался довольно легко, причем один из трех мячей они забили себе сами. Но расслабляться «Челси» не следует, если они все же хотят стать чемпионами. В следующем туре их ожидает проверка на прочность – выезд в Манчестер, где их бывший рулевой Жозе Моуринью не проигрывает уже 20 матчей в АПЛ подряд со своим «МЮ».

5. А в гостях даже выигрывает. «Красные дьяволы» забили бедному «Сандерленду» три мяча, не оставив почти никаких шансов «черным котам» сохранить прописку в АПЛ на будущий сезон. Златан Ибрагимович снова показал отличную игру, записав на свой счет очередное удивительное достижение – нападающий отметился 250-м мячом, забитым после того, как ему исполнилось 30 лет. Также швед отметился голевой передачей на Маркуса Рэшфорда. Отдельно стоит отметить возвращение в основу «МЮ» Люка Шоу – защитник сборной Англии после игры удостоился отдельной похвалы от Жозе Моуринью. Итоговые 3:0 вновь позволили его команде уйти с шестого места и вселить надежду на ударную концовку сезона.

Цитата тура

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал разгром от «Кристал Пэлас» (0:3):

«Каждое поражение – серьезная проблема. Я провел с «Арсеналом» 1000 матчей, и мы не привыкли так проигрывать. Это серьезная проблема. Теперь мы должны быстро отреагировать на поражение, не мириться с ним.

Влияет ли как-то на игру команды неопределенность с моим контрактом? Я не могу каждый раз говорить об этом после матчей. Я расстроен и намерен все исправить. Не я сейчас главная забота, главное, чтобы мы не проиграли важный матч».

Герой тура

Хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо отметился 30-м голом в Премьер-лиге и стал лучшим бразильским бомбардиром в истории АПЛ.

Антигерой тура

Полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон получил удаление в матче против «Манчестер Юнайтед», что полностью сломало игру его клуба. Случилось это в самой концовке первого тайма, когда счет был 0:1. Во второй половине игры, оставшись в меньшинстве, «коты» пропустили еще дважды и проиграли крупно.

Цифра тура

И снова «Сандерленд». 675 – именно столько минут команда не забивает в Премьер-лиге, хотя за это время 79 раз пробивала по воротам.

Результаты тура

Тоттенхэм – Уотфорд – 4:0 (3:0)

1:0 – Алли (33), 2:0 – Дайер (39), 3:0 – Сон (44), 4:0 – Сон (54).

Манчестер Сити – Халл – 3:1 (1:0)

1:0 – Эль-Мухамади (31, в свои ворота), 2:0 – Агуэро (48), 3:0 – Делф (64), 3:1 – Раноккья (85).

Мидлсбро – Бернли – 0:0.

Сток- Ливерпуль – 1:2 (1:0)

1:0 – Уолтерс (44), 1:1 – Коутиньо (70), 1:2 – Фирмино (72).

Вест Бромвич – Саутгемптон – 0:1 (0:1)

0:1 – Класи (25).

Вест Хэм – Суонси – 1:0 (1:0)

1:0 – Куяте (44).

Борнмут – Челси – 1:3 (1:2)

0:1 – Смит (17, в свои ворота), 0:2 – Азар (20), 1:2 – Кинг (42), 1:3 – Алонсо (68).

Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:1)

0:1 – Ибрагимович (30), 0:2 – Мхитарян (46), 0:3 – Рэшфорд (89).

Эвертон – Лестер – 4:2 (3:2)

1:0 – Дэвис (1), 1:1 – Слимани (4), 1:2 – Олбрайтон (10), 2:2 – Лукаку (23), 3:2 – Джагелка (41), 4:2 – Лукаку (57).

Кристал Пэлас — Арсенал — 3:0 (1:0)

1:0 – Таунсенд (17), 2:0 – Кабай (63), 3:0 – Миливоевич (68, с пенальти)

Турнирная таблица

Бомбардиры: 23 – Лукаку (Эвертон), 19 – Кейн (Тоттенхэм), 18 – Санчес (Арсенал), 17 — Коста (Челси), 17 — Ибрагимович (Манчестер Юнайтед).



Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press