Чемпионство «Баварии», прежний «Гамбург» и «Ингольштадт», разбивший мечты «Лейпцига». Обзор 31-го тура Бундеслиги

Чемпионство «Баварии», прежний «Гамбург» и «Ингольштадт», разбивший мечты «Лейпцига». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать первого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Ингольштадт» снова спас «Баварию». В начале декабря «Ингольштадт» обыграл «РБ Лейпциг», чем заслужил признательность мюнхенского клуба, который с того момента больше не покидал место лидера чемпионата. Но сейчас уже не обойдешься машиной мюнхенских брецелей и колбасок, которыми «Бавария» отблагодарила «Ингольштадт» в январе. Второй матч против «черных» стал для «Лейпцига» роковым. Проблемная «Бавария» ползла до финиша чемпионата, а Карло Анчелотти подгонял игроков постоянными фразами из разряда «нужно быстрее закончить чемпионат». «Ингольштадт» снова помог «мюнхенцам»: команде хватило нулевой ничьей, чтобы лишить «РБ» математических шансов на чемпионство. Что теперь Ули Хенесс преподнесет своему союзнику?

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2. Супермены из Гильзенкирхена разнесли «Байер». Пока «Байер» прибывает в депрессии, австрийская бригада из «Шальке» незаметно становится одной из самых результативных связок Бундеслиги. Бургшталлер, только этой зимой переехавший в элитный чемпионат, доказал, что во вторых лигах можно найти таланты не хуже Левандовски и Обамеянга. Австриец Алессандро Шопф, по иронии судьбы тоже купленный у «Нюрнберга», стал отличным компаньоном для своего соотечественника. Несмотря на отличную игру, «кобальтовые» показали свой худший результат по окончании сезона: с сезона 1999/00 команда не набирала так мало очков по окончании 30 туров.

3. «Бавария» — старый новый чемпион Бундеслиги. Как ни странно, эмоций от матча против «Вольфсбурга» было куда больше, чем от 27-го чемпионства «Баварии». Шесть мячей вытащил из сетки своих ворот Кастельс, а Гомес не смог забить бывшей команде. Для гостей игра стала знаковой: Левандовски снова вышел на первое место в гонке бомбардиров, сделав дубль. Томас Мюллер забил и отдал передачу(первое за ним редко замечается), а в придачу «мюнхенцы» получили очередную тарелку. Карло Анчелотти — первый тренер, выигравший 4 из топ-5 чемпионатов Европы. Спокойно выдохнув, «Бавария» уходит на отдых, а руководство продумывает, как в следующем сезоне не проиграть испанцам.

4. Ребят, выдыхаем, «Гамбург» снова прежний. Не успели «динозавры» наслушаться похвалы в свой адрес, как тут же решили опровергнуть все сказанное о них. «Аугсбург», до этого тура претендовавший на стыковые матчи на вылет, нашел жертву, на которой заработал три очка. Халил Антынтоп продолжает доказывать, что 34 года — далеко не потолок, и делает дубль в ворота «Гамбурга». Впереди у «динозавров» три не самых приятных соперника в Бундеслиге, но в этом году долгожитель Бундеслиги не раз доказывал, что может обыграть любого. Было бы желание.

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5. Аутсайдер из Дармштадта показывает характер. «Фрайбург» во главе с Кристианом Штрайхом — серый кардинал этого сезона Бундеслиги. Велика вероятность, что осенью парни покажут достойную игру с достойным тренером. А пока «бразильцы» дают шансы более слабым и проигрывают главному аутсайдеру чемпионата. С крупным счетом. Во второй половине сезона «Дармштадт» уже набрал больше очков, чем в 2016 году, но это уже не спасет ситуацию. Клуб вылетает во вторую Бундеслигу, пробыв в первой лиге два сезона.

Цитата тура

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге утешает себя и игроков единственным выигранным трофеем в сезоне:

Победа в чемпионате – это самый почетный титул. Мы говорили об этом перед началом сезона. Мы хотели провести хороший сезон, в этом году мы его провели. Я думаю, мы стали чемпионами совершенно заслуженно»

Герой тура

Защитник «Боруссии» М Нико Шульц забил свой первый гол и отдал первую передачу за клуб. Своими действиями немец принес победу над «Майнцем» со счетом 2:1.

Антигерой тура

Луис Густаво получил две желтые карточки и был удален с поля. Вдесятером «Вольфсбург» пропустил от «Баварии» за 10 минут до конца игры еще два гола.

Цифра тура

10 безголевых ничьих сыграли между собой «Боруссия» Д и «Кельн». По этому показателю «Кельн» сравнялся с «Шальке». Рурское дерби тоже 10 раз заканчивалось с таким счетом.

Результаты тура:

Байер – Шальке – 1:4 (0:3)

0:1 – Бургшталлер (6), 0:2 – Хеведес (90), 0:3 – Шопф (18), 0:4 – Бургшталлер (50), 1:4 – Кисслинг (69).

РБ Лейпциг – Ингольштадт – 0:0.

Дармштадт – Фрайбург – 3:0 (2:0)

1:0 – Платте (22), 2:0 – Гондорф (45), 3:0 – Шипплок (65).

Вердер – Герта – 2:0 (2:0)

1:0 – Бартельс (9), 2:0 – Крузе (15).

Майнц – Боруссия М – 1:2 (0:1)

0:1 –Штиндль (31), 0:2 – Шульц (46), 1:2 – Муто (89).

Боруссия Д – Кельн – 0:0.

Вольфсбург – Бавария – 0:6 (0:3)

0:1 – Алаба (19), 0:2 – Левандовски (36), 0:3 – Левандовски (45), 0:4 – Роббен (66), 0:5 – Мюллер (80), 0:6 – Киммих (85).

Аугсбург – Гамбург – 4:0 (2:0)

1:0 – Алтынтоп (28), 2:0 – Алтынтоп (42), 3:0 – Макс (76), 4:0 – Бобадилья (85).

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:0 (0:0)

1:0 – Хюбнер (90).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 28 – Левандовски (Бавария), 27 – Обамеянг (Боруссия Д), 23 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press