Сербская жадность, мужественный «Леганес» и «летучие мыши», которыми гордился бы сам Бэтмен. Обзор 30-го тура Ла Лиги

Серхио Бускетс входит в историю «Барселоны», Диего Симеоне пугает собственных фанатов сравнениями с «Реалом», а «Севилья» продолжает терпеть бедствие. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцатого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Крах «Севильи». Неудачной серии «нервионцев» не видно конца. Клуб, отчаянно боровшийся за призовые места, уже пятый матч кряду не может одержать победу. В этот раз на пути «красно-белых» встала грозная «Барселона», сметающая все и вся на своем пути. Всего через 33 минуты после стартового свистка результат был предопределен: «сине-гранатовым» понадобилось чуть больше получаса, чтоб отправить в сетку «Севильи» 3 безответных мяча и на классе довести матч до победного конца. У команды Хорхе Сампаоли осталось всего 8 матчей, чтобы выправить положение и не упустить лигочемпионское место, в борьбе за которое «Севилью» стремительно нагоняет «Вильярреал».

2. Первая весенняя победа «Малаги». Фанаты «анчоусов» явно не радовались приходу весны до встречи 30-го тура с хихонским «Спортингом». 6 неудачных матчей подряд, ни одного триумфа за полтора месяца и вот, страдания болельщиков «Малаги» наконец закончились. Довольно невзрачная игра, небольшое количество голевых моментов, однако победа остается победой, тем более в условиях, в которые футболисты «медуз» загнали сами себя.

3. Голевая феерия на «Месталье». «Валенсия» и «Сельта» сотворили увлекательнейшее зрелище, забив на двоих аж 5 голов. Обе команды находятся, что называется, «на ходу», играют в яркий атакующий футбол, много забивают и еще больше создают. Большинство любителей испанского футбола с нетерпением ждали этот матч и он наверняка оправдал их ожидания: упорная борьба, обилие голевых моментов, команды, поочередно сменяющие друг друга в роли «догоняющих» и эпичная развязка под занавес встречи. Футбольный Бог, удача и какие-либо еще потусторонние силы были на стороне «Валенсии», которая по окончании встречи и отпраздновала триумф со счетом 3:2.

4. «Леганес» неожиданно дал бой мадридскому «Реалу». Унылые матчи, обилие нудных ничейных результатов, нахождение «на волоске» от зоны вылета — все это характеризует сегодняшний «Леганес». Мало кто ожидал от них чего-то сверхъестественного в матче с «Реалом» и начиналось для них все весьма плачевно: 0:3 уже к 23-й минуте. Однако заведомые аутсайдеры проявили характер, сумели еще до перерыва отыграть два мяча и бились до последнего, мало в чем уступая «сливочным» по ходу встречи. Класса дебютанту Ла Лиги все же не хватило и «Реал», забив 4-й гол, сумел набрать 3 очка. Но теперь с ребятами из пригорода Мадрида будет считаться каждый соперник и ни о какой недооценке не будет и речи.

5. «Эйбар» приходит в себя. Казалось, запал «оружейников» иссяк. Но не тут-то было: Мендилибар пересмотрел игру своей команды и «Эйбар» вновь набирает очки, приближаясь к еврокубковой зоне. В прошлом туре была одержана победа над неуступчивым «Вильярреалом», на этот раз на их пути встал боевитый «Лас-Пальмас». Но ничего не могло в этот день помешать «оружейникам» набрать очередные 3 очка. Владея полным игровым преимуществом, баскский клуб уже спустя четверть матча обеспечил себе удобное преимущество в 2 мяча, и даже допустив осечку в виде пропущенного гола, довольно быстро исправил ситуацию и довел дело до победы.

Цитата тура

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне знает, как завести трибуны «Висенте Кальдерон». Во время матча 30-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад», который завершился минимальной победой «матрасников», Эль Чоло пришлось прибегнуть к мотивационным речам, чтобы болельщики стали активнее поддерживать родную команду:

«Ну же, ребята! Вы спите? Что не так? Осталось мало времени, поэтому поддерживайте команду, а то станете как фанаты «Реала»! Уберите бутерброды и кричите, ведь игра почти окончена»

Герой тура

Альваро Мората всего в 10-й раз в текущем сезоне появился на поле в стартовом составе мадридского «Реала» и оформил хет-трик, забив в ворота «Леганеса» три мяча в течение 30 минут. Благодаря трем результативным ударам, Мората достиг отметки в 15 голов, повторив свой лучший голевой результат (сезон 2014/15).

Антигерой тура

Сербский нападающий «Алавеса» Александар Катаи в самой концовке встречи с «Осасуной» имел отличный шанс, чтобы спасти свою команду от поражения. Форвард пожадничал и вместо передачи на пустые ворота своему партнеру попытался перекинуть мяч через голкипера, загубив отличный момент. В результате «Осасуна» одержала вторую победу в сезоне, а «Алавес» упустил идеальный шанс подняться на две строчки выше в турнирной таблице.

Цифра тура

Серхио Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за «Барселону». Игра с «Севильей» (3:0) стала для полузащитника 422-й по счету. Футболист обошел хавбека Гильермо Амора, выступавшего за «Барселону» в 80-х и 90-х годах.

Седьмое место занимает полузащитник Карлес Решак, который играл за «Барселону» с 1967 по 1981 год и провел 450 матчей. Выше расположились Вальдес, Мигель, Месси, Пуйоль и Иньеста, а возглавляет список гвардейцев клуба Хави с 767-ю проведенными матчами в составе «сине-гранатовых».

Результаты тура:

Атлетик — Эспаньол – 2:0 (2:0)

1:0 — Адурис (17, с пенальти), 2:0 — Адурис (37).

Бетис– Вильярреал – 0:1 (0:0)

0:1 — Адриан (47).

Атлетико – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)

1:0 — Филипе Луис (28).

Барселона – Севилья – 3:0 (3:0)

1:0 — Л. Суарес (25), 2:0 – Месси (28), 3:0 – Месси (33).

Алавес – Осасуна – 0:1 (0:0)

0:1 – Беренгер (88).

Спортинг – Малага – 0:1 (0:1)

0:1 – Рамирес (40).

Валенсия – Сельта — 3:2 (1:1)

0:1 – Кабраль (16), 1:1 – Парехо (38), 2:1 — Мунир (67), 2:2 – Аспас (79, с пенальти), 3:2 – Солер (86).

Депортиво – Гранада — 0:0 (0:0).

Леганес – Реал — 2:4 (2:3)

0:1 – Хамес Родригес (15), 0:2 – Мората (18), 0:3 – Мората (23), 1:3 – Габриэл (31), 2:3 – Лусиано (35), 2:4 – Мората (49).

Эйбар – Лас-Пальмас — 3:1 (2:0)

1:0 – Бебе (14), 2:0 — Артилес (24, в свои ворота), 2:1 – Лемос (62), 3:1 – Гонсалес (66).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 27 – Месси (Барселона), 24 — Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 16 – Аспас (Сельта), 14 – Гризманн (Атлетико).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Реала» и «Малаги»