«РБ Лейпциг» и недостижимый титул, страдания «Баварии» и покер Макса Крузе. Обзор 30-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» и недостижимый титул, страдания «Баварии» и покер Макса Крузе. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцатого тура чемпионата Германии.

1. «РБ Лейпциг» лишает себя возможности приблизиться к первому месту. Если бы «Лейпциг» пользовался каждой возможностью, когда «Бавария» теряет очки, в конце сезона мы увидели бы историю немецкого «Лестера». Но удача оказывается на стороне действующих чемпионов. Никто и не предполагал, что «быкам» придется легко на выезде, учитывая, что уже шесть матчей подряд «кобальтовые» не проигрывают дома. Молодой Тимо Вернер забил свой 17-й гол в Бундеслиге, но ему противостоял ветеран «Шальке»- Хунтелар. Голландец по окончании сезона собирался покинуть немецкий клуб, но напоследок форвард решил напомнить о себе. Охотник забил свой 82 гол в Бундеслиге.

2. Столкновение двух «Боруссий». Противостояние «Дортмунда» и «Гладбаха» хоть и не является принципиальным, но жаркий накал в каждой встрече не оставляет никого равнодушным. Забитый пенальти Ройса заставил стадион любить и ненавидеть немца: Вудиньо снова забил своей бывшей. В восьми матчах против «Гладбаха» Ройс набрал 10 результативных баллов (5 голов, 5 передач). К тому же, дуэт Дембеле-Обамеянг продолжает поражать Бундеслигу: 9 раз в этом сезоне Усман Дембеле ассистировал на лидера гонки бомбардиров. Волевая победа дортмундской «Боруссии» помогла команде сдвинуть«Хоффенхайм» на четвертое место в чемпионате.

3. «Бавария» страдает без Нойера. Только «Бавария» перестала ненавидеть Кашшаи за то, что он может позволить себе удалять игроков и притворяться слепым во время офсайдов, как вдруг постучалась другая беда. Мануэль Нойер пропустит конец сезона из-за перелома ноги. Против «Майнца» «мюнхенцы» и так не особо умеют играть, на этот раз им пришлось еще сложнее. Контратаки спасли команду от поражения: «Бавария» забила в этом сезоне 8 голов с контратак, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне при Гвардиоле. Впереди у «мюнхенцев» полуфинал Кубка Германии и четыре тура с неприятными соперниками. Как бы команда не осталась с одной тарелкой к маю.

4. Камбек «Айнтрахта». Руководство «Айнтрахта» выделили деньги на гадалку из Румынии, чтобы снять порчу с клуба. Но это неточно. Команда Нико Ковача впервые после десятитурового перерыва одержала победу. Два гола забил Марко Фабиан, ставший вторым мексиканцем после Чичарито, оформившим дубль в Бундеслиге. «Аугсбург» же с большой вероятностью будет играть стыковые матчи на вылет во вторую лигу. «Франкфурту» будет невероятно сложно в конце сезона остаться в первой десятке: соперники сейчас выкладывают свой максимум, чтобы занять место повыше.

5. «Хоффенхайм» и «Кельн» не выявили победителя. Эти два клуба поражают сознание на протяжении всего сезона. «Кельн» откровенно слил вторую половину чемпионата, в то время, как «сине-белые» продолжают тащить. Ожидалось, что деревенский каток пройдется и по «козлам», меланхолично теряющим позиции. Антони Модест так и не сумел забить бывшему клубу, за него это сделал Лео Битеркур. Турецкое спасение «Хоффенхайма» в лице Керема Демирбая подоспело лишь на 90-й минуте. Но это не помогло гостям отстоять свое третье место в чемпионате.

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов сделал ставку на чемпионство в Бундеслиге:

«Мы должны как можно быстрее оформить чемпионство. Сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас хороший отрыв. Мы должны победить. Мы должны показать свои качества. При поддержке наших болельщиков нам это удастся»

Макс Крузе продолжает вести «Вердер» в первую пятерку чемпионата. В игре против «Ингольштадта» немец оформил покер в ворота соперника. В последний раз игрок «музыкантов» оформлял покер в 1986 году.

4 – Max Kruse is the first player to score 4 goals in a BL game for @werderbremen_EN since Frank Neubarth in 1986. Quadruple. #FCISVW

— OptaFranz (@OptaFranz) April 22, 2017