Поражение «Челси», мерсисайдское дерби, удивительная серия «Лестера». Обзор 30-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» побеждает лидера чемпионата, «Арсенал» и «Сити» играют в ничью, а Крейг Шекспир снова вошел в историю. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцатого тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1.«Арсенал» и «Сити» сыграли вничью в центральном матче тура. Лондонцы находятся под огромным давлением: в пяти последних турах «Арсенал» набрал всего 4 очка, и впервые за 11 лет «канониры» находятся за пределами топ-4. Все это, конечно же, сказалось и на игре команды Венгера в этом матче. Уже на пятой минуте гости открыли счет, а в течение первого тайма неоднократно могли удвоить преимущество. Только к 40-й минуте Тео Уолкотт сумел сравнять счет. Однако, спустя пару минут, после грубой ошибки обороны «Арсенала», «Манчестер Сити» вновь вышел вперед. Во втором тайме, несмотря на глобальное преимущество гостей, «канониры» забили в первой же своей атаке. До финального свистка счет так и не изменился, а сам матч запомнился невероятным количеством ошибок и колоссальным процентом брака с обеих сторон.

2. «Кристал Пэлас» сотворил одну из главных сенсаций тура. Сэм Эллардайс привез на «Стэмфорд Бридж» настоящих убийц: в трех последних матчах перед этой игрой его команда набрала максимум очков, ни разу при этом не пропустив. Худшее в борьбе за выживание позади, а значит «Кристал Пэлас» можно играть в свое удовольствие и с улыбкой на лице. Все самое интересное произошло в этой встрече в течение первых пятнадцати минут. На быстрый гол «Челси» на пятой минуте, «орлы» без промедления ответили дублетом от Уилфреда Заха и Кристиана Бентеке. Оба гола прилетели в ворота «пенсионеров» с разницей в две минуты. Хозяева, которые не знали горести поражений аж с начала января, явно не были готовы к такому повороту событий, и на протяжении оставшегося времени матча старались исправить положение. Однако, обороне гостей удалось выстоять, а «Кристал Пэлас» стал первой командой с сентября прошлого года, сумевшей обыграть «Челси» в домашних стенах.

3. Юрген Клопп стал первым тренер, который одержал 3 победы подряд в мерсисайдском дерби. Уже на 8-й минуте Садио Мане открыл счет в дерби, после чего хозяева сильно завелись и имели несколько хороших возможностей забить еще. Но в средине первого тайма случилось невероятное. За «Эвертон» забил юниор команды – защитник Мэттью Пеннингтон, проводивший свой первый матч за «ирисок». Усилиями Филиппе Коутиньо и Дивока Ориги «Ливерпуль» забил еще два мяча и довел матч до победы. К сожалению для «красных», травму в матче получил Садио Мане и, по некоторым данным, может больше не выйти на поле до конца сезона. Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел на третье место в чемпионате и теперь имеет хорошие шансы наконец-то попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. После матча в соцсетях шутили, что с момента последней победы «Эвертона» на «Энфилде», «Блэкпул» успел подняться из 4-го дивизиона в Премьер-лигу, выиграть на «Энфилде», и опуститься обратно в 4-й дивизион.

4. «Манчестер Юнайтед» превратил «Олд Траффорд» в настоящую крепость. Никто не может здесь победить, даже «МЮ». Очень много ничьих собрала команда Жозе Моуринью в этом сезоне на домашней арене. И матч с неуступчивым «Вест Бромвичем» не стал исключением. Но если несколько лет назад эти команды могли выдать настоящие безумие в виде 5:5, то в этот раз все оказалось куда прозаичнее. Довольно скучный безголовой матч, результатом которого очень остался недоволен Моуринью, сказав, что его команда не заслужила такого исхода. Удивительно, но для «дроздов» это лишь второй безголовой матч в сезоне. Первые «нули» случились еще в третьем туре против «Мидлсбро».

5. «Лестер» продолжает свое удивительное воскрешение. На этот раз победа была одержана над «Сток Сити». Этот успех стал четвертым подряд для Крейга Шекспира, поставив его в один ряд с такими личностями, как Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Гус Хиддинк и Карло Анчелотти. «Лисы» победили со счетом 2:0, а один из голов забил Джейми Варди. Если «Лестер» продолжит играть так же здорово, то сможет забраться очень высоко. Вполне вероятно, не сливай игроки клуба Клаудио Раньери, с такой игрой нынешние чемпионы Англии смогли бы защитить титул. Теперь же «Лестеру» приходится доказывать свою состоятельность, постепенно поднимаясь со дна. Отрадно, что победу «лисы одержали в канун дня рождения своего президента — Вишая Шривадданапрабха. По этому случаю, в начале матча на стадионе был проведен красочный перфоманс.

Цитата тура

Хосеп Гвардиола рассказал с какой целью он приехал в Англию:

«Я приехал в Англию вовсе не для того, чтобы изменить философию местного футбола. Это было бы слишком высокомерно. Я здесь, чтобы выигрывать титулы и матчи. Когда я уйду, то люди будут судить меня по той работе, которую я проделал. Одни игроки скажут: «Пеп помог мне стать лучше», в то время как другие заявят: «Пеп не слишком помог мне стать сильнее». Именно так это происходит везде»

Герой тура

Новичок «Лестера» Вилфред Ндиди забил потрясающий гол в ворота «Сток Сити» и положил начало очередной победы своего клуба.

Антигерой тура

Полузащитник «Борнмута» Гарри Артер стал главным антигероем недели в АПЛ. В матче против «Саутгемптона» игрок не реализовал пенальти и лишь свою команду победы.

Цифра тура

12 матчей подряд — именно столько не может выиграть«Мидлсбор». Это рекорд нынешнего сезона в АПЛ. Последнюю победу «Боро» одержали 17 декабря прошлого года в домашней игре против «Суонси».

Результаты тура:

Ливерпуль – Эвертон – 3:1 (2:1)

1:0 – Мане (8), 1:1 – Пеннингтон (28), 2:1 – Коутиньо (31), 3:1 – Ориги (60).

Бернли – Тоттенхэм – 0:2 (0:0)

0:1 – Дайер (66), 0:2 – Сон (77).

Челси – Кристал Пэлас – 1:2 (1:2)

1:0 – Фабрегас (5), 1:1 – Заха (9), 1:2 – Бентеке (11).

Халл Сити – Вест Хэм – 2:1 (0:1)

0:1 – Кэрролл (18), 1:1 – Робертсон (53), 2:1 – Раноккья (85).

Лестер – Сток – 2:0 (1:0)

1:0 – Ндиди (25), 2:0 – Варди (47).

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – 0:0.

Уотфорд – Сандерленд – 1:0 (0:0)

1:0 – Бритос (59).

Саутгемптон – Борнмут – 0:0.

Суонси – Мидлсбро – 0:0.

Арсенал – Манчестер Сити – 2:2 (1:2)

0:1 – Сане (5), 1:1 – Уолкотт (40), 1:2 – Агуэро (42), 2:2 – Мустафи (53).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 21 – Лукаку (Эвертон), 19 – Кейн (Тоттенхэм), 18 – Санчес (Арсенал), 17 — Коста (Челси), 15 — Ибрагимович (Манчестер Юнайтед).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube