Набиль Фекир забивает с центра поля, «Монако» устанавливает рекорд, «Нант» и «Ницца» одерживают первые победы, а «ПСЖ» уничтожает «Тулузу». Обзор 3-го тура Лиги 1

«Лион» и «Бордо» участвуют в триллере на «де Люмьер», Фавр точно стреляет из Вальтера, «Сент-Этьен» вновь не пропускает, фанаты «Монако» напоминают Мбаппе кто его воспитал, Неймар феерит на «Парк де Пренс» и многое другое. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 3-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. Триллер на «де Люмьер». «Лион» вел с комфортным преимуществом в два мяча, но Серхи Дардер решил получить две желтые карточки, оставив свой клуб в меньшинстве. Ответ «Бордо» последовал незамедлительно. За 15 минут до конца Траоре сделал счет 3:1 и казалось, что все — три очка пойдут в копилку хозяев. Но в течение трех минут гости свели матч к ничьей. Наверное хозяева отвлеклись на просмотр матча «Спартака» и «Локомотива».

Стоит отметить потрясающий гол Набиля Фекира с центра поля, который совершенно точно будет претендовать на лучший гол сезона.

2. БамбаДабо Бамбадабум. «Сент-Этьен» остался единственной командой, которая не пропустила ни одного мяча. Сейчас команда Оскара Гарсии вместе с «ПСЖ» и «Монако» имеет максимум очков. Соперник «зеленых» Амьен наоборот пока не имеет ни очков, ни забитых мячей. Дублем в этом матче отметился Брайан Дабо, а его партнер по команде Жонатан Бамба в третьей игре подряд набирает результативный балл.

#ASSE #TeamASSE L'essentiel de ce #ASSEASC avec les temps forts de la rencontre en 2'20" > C'est par là! A savourer sans modération pic.twitter.com/JleI14fTWA — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) August 19, 2017

3. «Орлы» стреляют из Вальтера. После неудач в первых двух турах и поражения в Неаполе команда Люсьена Фавра одержала первую победу в сезоне. В матче против «Генгама» дебютировал Уэсли Снейдер. За 85 минут голландец нанес один удар по воротам, а итоговый процент точных передач равен 93,5.

4. Радамель спаситель. «Монако» не дает себе оступиться, а колумбийский форвард Радамель Фалькао — главный творец успехов «монегасков». «Метц» сейчас находится в зоне вылета, а в прошлом сезоне клуб пропустил больше всего мячей. Однако, в игре против команды Жардима защита «Метца» не давала сбоев до 78-й минуты. В итоге «красно-белые» остались в группе лидеров вместе с «ПСЖ» и «Сент-Этьеном».

5. Клаудио Раньери одержал первую победу. В тяжелейшем матче против резво стартовавшего новичка «Труа» игроки «Нанта» нашли в себе силы забить первый гол в новом сезоне, причем победу клуб добыл играя вдесятером с 34-й минуты.

Остальные. «Лилль» Бьелсы снова не забил и потерпел неудачу. После уверенной победы в первом туре со счетом 3:0, «доги» проиграли следующие два матча с общим счетом 0:5.

«Ренн» снова упустил победу, но на этот раз команда не сумела удержать преимущество в два мяча. «Марсель» второй раз за неделю играет 1:1, а в чемпионате пропускает первый гол. «Монпелье» и «Страсбур» победителя не выявили, но забитыми мячами обменяться сумели.

Цитата тура

Группировка «Ultras Monaco 1994» написала письмо в адрес Килиана Мбаппе:

Ни один футболист не может быть выше клуба. Помни, какой клуб тебя воспитал и вывел на профессиональный уровень»

Напомним, что футболист может перейти в «ПСЖ». По этому поводу также высказался президент «Лиона» Жан-Мишель Олас:

Когда мы смотрим матчи вроде «ПСЖ» — «Тулуза» (6:2), то какой прок от перехода Мбаппе в парижский клуб? Разве это полезно для турнира, для экономического развития футбола? Если в плане инвестиций нет равновесия, то в итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит с «ПСЖ». Боюсь, все это перерастет в футбольную «гонку вооружений», а это плохо. Если напичкать одну команду лучшими игроками, это убьет чемпионат»

Герой тура

Как дабл-дабл только дубль-дубль. Неймар провел вторую игру в составе «парижан» и снова отметился результативными действиями. Бразилец оформил два голевых паса и сделал дубль в ворота «Тулузы». В итоге столичный клуб разгромил гостей со счетом 6:2, забив 4 мяча в меньшинстве.

Нельзя пройти мимо игрока «Бордо» Малкома, который оформил дубль в матче с «Лионом» и спас свою команду в добавленное время пушечным ударом от перекладины из-за пределов штрафной.

Malcom acte 2 : Une frappe de 🔥 pic.twitter.com/h3xFfWIz26 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) August 21, 2017

Антигерой тура

Понятно, что тяжело играть против таких монстров нападения, как Кавани и Неймар. Да и вообще против «ПСЖ» никому сладкой жизни ждать не стоит. Однако 6 мячей, 4 из которых пропущены в большинстве, чести защите «Тулузы» не делают. Стоит просто посмотреть, как игроки обороны не знали, как им отобрать мяч в своей штрафной у Неймара, когда бразилец забивал последний гол в матче.

Цифра тура

«Монегаски» установили рекорд. 15 матчей подряд в Лиге 1 команда Леонарду Жардима не знает о поражениях. Новый рекорд был установлен в матче с «Метцем». В следующем туре Фалькао и компания может увеличить рекорд, но для это предстоит обыграть серьезно настроенный «Марсель».

Результаты тура:

Метц – Монако – 0:1 (0:0)

0:1 – Фалькао (78).

Лион – Бордо – 3:3 (2:1)

1:0 – Фекир (10), 2:0 – Тете (23), 2:1 – Малком (41), 3:1 – Траоре (74), 3:2 – Лерагер (88), 3:3 – Малком (90).

Монпелье – Страсбур – 1:1 (0:1)

0:1 – Саади (24), 1:1 – Конгре (72).

Ницца – Генгам – 2:0 (1:0)

1:0 – Плеа (45), 2:0 – Вальтер (47).

Ренн – Дижон – 2:2 (1:0)

1:0 – Мубеле (14), 2:0 – Мубеле (46), 2:1 – Чан Хун (51), 2:2 – Тавареш (90, в свои ворота).

Сент-Этьен – Амьен – 3:0 (2:0)

1:0 – Бамба (13, с пенальти), 2:0 – Дабо (40, с пенальти), 3:0 – Дабо (66).

Труа – Нант – 0:1 (0:0)

0:1 – Сала (81).

Лилль – Кан – 0:2 (0:1)

0:1 – Да Сильва (5), 0:2 – Сантини (69).

Марсель – Анже – 1:1 (1:0)

1:0 – Н’Джие (17), 1:1 – Экамби (70).

ПСЖ – Тулуза – 6:2 (2:1)

0:1 – Градель (18), 1:1 – Неймар (31), 2:1 – Рабьо (35), 3:1 – Кавани (75, с пенальти), 3:2 – Силва (78, в свои ворота), 4:2 – Пасторе (82), 5:2 – Курзава (84), 6:2 – Неймар (90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 5 – Фалькао (Монако), 3 – Н’Джие (Марсель), Неймар (ПСЖ), Диас (Лион), Кавани (ПСЖ), Фекир (Лион).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press, твиттер «Сент-Этьена»