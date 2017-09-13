Миллиард за Бензема, великолепная игра Месси и оступившийся «Атлетико». Обзор 3-го тура Ла Лиги

Мадридские гранды неожиданно теряют очки, «Барселона» и «Реал Сосьедад» выбиваются в лидеры, а Карим Бензема и Марсело выбывают из строя. Еженедельник «Футбол» подводит итоги третьего тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Барселона» набрала ход. Каталонский клуб, которому многие предрекали провал в этом сезоне, штампует победы одна за другой. В третьем туре «сине-гранатовым» предстояло принять участие в каталонском дерби против «Эспаньола». «Барселона» с легкостью расправилась с соседями, забив в их ворота аж 5 мячей. Каталонцы уверенно лидируют в турнирной таблице, имея впечатляющую разницу мячей: 9 забитых и 0 пропущенных.

После ухода Неймара стало ясно, что Лионель Месси — центральная фигура в клубе, как ни крути. Аргентинец вновь сделал результат, оформив хет-трик, и теперь вопрос о продлении с ним контракта становится вопросом жизни и смерти.

2. Чемпион снова теряет очки. «Реал», чудом вырвавший ничью в прошлом туре в матче с «Валенсией», наверняка рассчитывал на уверенную победу в матче 3-го тура. В гости к «сливочным» приехал скромный дебютант Примеры «Леванте», который пусть и хорошо начал сезон, но вряд ли кем-то представлялся угрозой для мадридцев. Но все эти утверждения улетучились сразу же после стартового свистка: уже на 13-й минуте гости вышли вперед, а «Реал» оказался в роли догоняющих. Снова.

Вничью «сливочным» сыграть же удалось, но цена оказалась довольно высока: Карим Бензема выбыл не менее, чем на месяц, с травмой ноги, а Марсело схлопотал удаление и может получить дисквалификацию на 4 матча.

Интересный факт: футболисты мадридского «Реала» заработали уже три удаления в этом сезоне, в то время, как за весь прошлый сезон было получено лишь две красные карточки.

3. «Сосьедад» возвращается во времена Карпина? В сезоне 2002/03 «Реал Сосьедаду» не хватило совсем немного (каких-то 2 очка), чтобы стать чемпионом Испании. Тогда баски, ведомые Валерием Карпиным, довольствовались лишь вторым местом. Но сейчас «Сосьедад», видимо, серьезно настроен навязать конкуренцию казалось бы неприступным грандам, оккупировавшим призовые места в последние годы.

Баски третью игру подряд забивают не меньше 3-х голов и на так называемом «чемпионском» везении и характере вырывают победы. В третьем туре «Реалу» предстояло встретиться с «Депортиво». Два быстрых гола, казалось бы, положили начало разгрому, однако вышло все совсем иначе: «Депортиво» сумел отыграть отставание и навязать борьбу. Лишь в последние 10 минут встречи баски все же сумели вернуть преимущество и выиграть матч. «Сосьедад» одерживает третью победу кряду и становится самой забивающей командой Примеры.

Интересный факт: это худший старт «Депортиво» в первых трех турах Ла Лиги с 1991 года. Тогда галисийцы также стартовали с одной ничьи и двух поражений.

Интересный факт №2: последний раз «Реал Сосьедаду» удавалось стартовать с трех побед подряд в Ла Лиге в сезоне 1981/82, когда они выиграли свой второй и на сегодняшний день последний титул чемпионов Испании.

4. «Атлетико» вновь теряет очки. Мадридский клуб оступился на старте чемпионата, но уже в следующем туре убедил своей игрой, что это была лишь случайность. В третьем туре «матрасникам» предстоял выезд в Валенсию, куда мадридцы ехали с огромным желанием забраться повыше в турнирной таблице после финального свистка. Игра получилась равной, «Атлетико» не позволил «летучим мышам» ни разу пробить в створ своих ворот, но и сам голов не забил. Как итог — нулевая ничья и 6-е место с пятью очками после 3-х туров.

Интересный факт: «Атлетико» не проигрывает в гостевых матчах Ла Лиги 14 матчей (7 побед, 7 ничьих) — лучшая гостевая серия команды в истории.

5. Первое поражение новичка. «Жирона», впервые в своей истории играющая в Примере, начала сезон сверхудачно, сыграв вничью с грозным «Атлетико» и одолев «Малагу». Но сказка долго продолжаться не могла, тем более с таким бешеным календарем, какой достался дерзкому дебютанту. «Жирона» приехала в гости к «Атлетику» из Бильбао, где показала отличную игру и переиграла своего более именитого соперника почти по всем показателям, однако класс басков взял свое.

«Атлетик» меньше владел мячом, меньше создавал моментов и меньше бил по воротам, однако исполнительское мастерство Икера Муниаина, Арица Адуриса и Иньяки Уильямса сыграло в матче решающую роль. Как итог: победа басков со счетом 2:0 и первое в истории поражение «Жироны» в Примере.



Цитата тура

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис выступил с критикой Криштиану Роналду.

«Золотой мяч» очень субъективен. Роналду ничего не демонстрировал по ходу прошлого сезона, но проявил себя в последние 2 месяца, что принесло ему приз»

Герой тура

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в каталонском дерби с «Эспаньолом» отметился хет-триком, тем самым принеся своей команде уверенную победу. Три забитых мяча позволили аргентинцу выйти на первое место в списке бомбардиров после 3-х туров.

Антигерой тура

Форвард «Леганеса» Мигель Герреро провел неплохой матч против «Хетафе» и даже сумел отметиться голом, однако нереализованный им пенальти сыграл с клубом из пригорода Мадрида злую шутку: вместо того, чтобы выйти вперед и выиграть третью встречу подряд, «Леганес» посыпался, пропустил необязательный гол и проиграл свой первый матч в сезоне.

Цифра тура

Карим Бензема ведет переговоры с мадридским «Реалом» о продлении контракта. Сообщается, что 29-летний форвард достиг договоренности с руководством «Королевского клуба» и в течение недели о продлении соглашения будет объявлено официально. Новый контракт Бензема будет рассчитан до 2021 года, а сумма отступных за французского форварда составит 1 млрд евро.

Результаты тура:

Леганес – Хетафе – 1:2 (0:1)

0:1 – Арамбарри (39), 1:1 – Герреро (65), 1:2 – Альваро (83).

Реал – Леванте – 1:1 (1:1)

0:1 – Иви (12), 1:1 – Васкес (36).

Валенсия – Атлетико – 0:0 (0:0).

Севилья – Эйбар – 3:0 (0:0)

1:0 – Гансо (46), 2:0 – Бен Йеддер (76), 3:0 – Нолито (90).

Барселона – Эспаньол – 5:0 (2:0)

1:0 – Месси (26), 2:0 – Месси (35), 3:0 – Месси (67), 4:0 – Пике (87), 5:0 – Суарес (90).

Депортиво – Реал Сосьедад – 2:4 (1:2)

0:1 – Хуанми (3), 0:2 – Ильяраменди (4), 1:2 – Адриан (27), 2:2 – Андоне (50), 2:3 – Льоренте (83), 2:2 – Ильяраменди (86).

Атлетик – Жирона – 2:0 (1:0)

1:0 – Муниаин (25), 2:0 – Адурис (53).

Сельта – Алавес – 1:0 (1:0)

1:0 – Гомес (34).

Вильярреал – Бетис – 3:1 (1:1)

0:1 – С. Леон (11), 1:1 – Бакка (32), 2:1 – Кастильехо (61), 3:1 – Унал (77).

Малага — Лас-Пальмас — 1:3 (0:1)

0:1 — Виера (45), 1:1 — Гонсалес Д. (48), 1:2 — Кальери (69), 1:3 — Реми (89).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 5 — Лионель Месси (Барселона), 3 – Гомес (Сельта), Хуанми (Реал Сосьедад).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press