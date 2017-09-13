Первая женщина-арбитр, главный викинг Бундеслиги и рекорд Томаса Мюллера. Обзор 3-го тура Бундеслиги

Первая женщина-арбитр, главный викинг Бундеслиги и рекорд Томаса Мюллера. Еженедельник «Футбол» подводит итоги третьего тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Байер» был отличным парнем… Команда из Леверкузена — главные неудачники этого трансферного окна, но на старте сезона поражения от «Майнца» с тремя пропущенными голами не ожидал никто. Однако у этой игры есть и положительная сторона: «Майнц» и «Байер» наглядно показали, что молодежь — наиболее сильная сторона Бундеслиги. Самыми результативными в игре оказались Доминик Кор из «Байера», новичок «Майнца» Абду Диалло и воспитанник «Майнца» — Суат Сердар, а за голевые передачи у «карновальников» отвечал Левин Озтуналы. Возраст этих игроков не превышает и 23 лет.

2 . «Кельн» идет ко дну. «Козлы» словно продали душу за выход в Лигу Европы, а сейчас они получают за этот договор сполна. Команда проиграла все матчи на старте сезона. «Кельн» приехал в Аугсбург, где был наказан Альфредом Финнбогасоном. Викинг бьет все рекорды: Альфред стал первым исландцем с 1991 года, сумевшим сделать хет-трик в Бундеслиге. Он станет одним из лидеров «швабов» в этом сезоне. А «Кельну» остается пожелать удачи в еврокубке. Команде Петера Штегера может помочь только фортуна.

3. Нагельсманн снова затроллил чемпионов. Раньше «Бавария» боялась «Боруссию» Юргена Клоппа, сейчас на это место претендует Юлиан Нагельсманн и его «Хоффенхайм». Отвратительная игра в атаке и идиотские ошибки в обороне сыграли с «Баварией» злую шутку. Немотивированный Роберт Левандовски не смог забить ничего, а вот Марк Ут уничтожил самолюбие защитников чемпионов Германии своим дублем: немец стал первым игроком «Хоффенхайма» в истории, сумевшим забить два гола «Баварии».

4. Фееричное возвращение Принца. «Айнтрахт» довольно вяло начал чемпионат, былые лидеры затихли, а «орлам» необходима свежая кровь. Она и приехала во Франкфурт в конце августа. В то время, как Жером Боатенг обесцвечивает волосы, его брат Кевин-Принс вернулся в Бундеслигу спустя 1316 дней. Игрок принес первую победу «Франкфурту» в сезоне, а забитый гол посвятил Абдельхаку Нури. «Айнтрахт» обыграл одну из самых перспективных команд этого сезона, что не может не радовать фанатов «орлов».

5. «Историческая фигня». Матч между «Гертой» и «Вердером» был интересен не игроками и противостоянием тренеров, а судейством. Бибиана Штайнхаус — первая женщина-арбитр — дебютировала в Бундеслиге и сделала это отлично: даже без удалений и липовых пенальти. Матч завершился ничьей, а за всю игру была показана одна желтая карточка. За свой первый матч рефери получила кучу комплиментов, начиная от тренеров обеих команд и заканчивая Икером Касильясом.

Цитата тура

Экс-игрок «Баварии» Марио Баслер взорвал своими словами всю Бундеслигу. Немец уверен, что коуч мюнхенцев Карло Анчелотти переедет в Китай уже этой зимой.

Слышал, что Анчелотти подписал контракт с китайским клубом. Он переедет туда зимой, когда начнется чемпионат»

Слова Марио, возмущение Томаса Мюллера и скандальное интервью Роберта Левандовски зародили смуту в «Баварии». Посмотрим, что будет дальше.

Герой тура

Тимо Вернер невероятно быстро приближается к званию топ-игрока Бундеслиги. Еще полгода назад его не воспринимал ни один немецкий фанат, а в этом туре он самостоятельно отправил в нокаут неплохо стартовавший «Гамбург». Увидим ли мы в конце сезона нового Мирослава Клозе — пока вопрос.

Антигерой тура

Матс Хуммельс неделю назад спас сборную Германии с матче с чехами, а вот «Бавария» пострадала от ног защитника. Оба гола Марка Ута в ворота Мануэля Нойера привез именно Матс.

Цифра тура

Томас Мюллер в свои 27 лет достиг невероятного показателя: матч против «Хоффенхайма» стал для немца 400-ым в футболке «Баварии».

Результаты тура:

Гамбург – РБ Лейпциг – 0:2 (0:0)

0:1 – Кейта (67), 0:2 – Вернер (75).

Вольфсбург – Ганновер – 1:1 (0:0)

1:0 – Дидави (52), 1:1 – Харник (75).

Майнц – Байер – 3:1 (1:1)

0:1 – Кор (22), 1:1 – Муто (45), 2:1 – Диалло (57), 3:1 – Сердар (71).

Аугсбург – Кельн – 3:0 (2:0)

1:0 – Финнбогасон (21), 2:0 – Финнбогасон (32), 3:0 – Финнбогасон (90).

Боруссия М – Айнтрахт – 0:1 (0:1)

0:1 – Боатенг (13).

Фрайбург – Боруссия Д – 0:0 (0:0).

Хоффенхайм – Бавария – 2:0 (1:0)

1:0 – Ут (27), 2:0 – Ут (51).

Герта – Вердер – 1:0 (0:0)

1:0 – Лекки (38), 1:1 – Дилэйни (59).

Шальке – Штутгарт – 3:1 (1:1)

1:0 – Бенталеб (4), 1:1 – Аколо (40), 2:1 – Налдо (47), 3:1 – Бургшталлер (48).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 4 – Финнбогасон (Аугсбург), 3 — Ут (Хоффенхайм), Вернер (РБ Лейпциг), Левандовски (Бавария), Лекки (Герта).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press