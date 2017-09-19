Рекорд дортмундской «Боруссии», ужасная травма капитана «Штутгарта» и первое увольнение тренера в сезоне. Обзор 3-го тура Бундеслиги

Рекорд дортмундской «Боруссии», воссоединение братьев Бендеров, ужасная травма капитана «Штутгарта» и первое увольнение тренера в сезоне. Еженедельник «Футбол» подводит итоги четвертого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Ганновер» стал внезапным лидером. Вновь прибывшие в высший дивизион «девяносто шестые» опережают чемпионов Германии, пропуская вперед лишь «Боруссию» по разнице очков. Такого взлета от новичков не ожидал никто. Главной движущей силой клуба стал 30-летний нападающий Мартин Харник. Австриец продемонстрировал отличную игру в прошлом сезоне, а сейчас продолжает феерить. «Гамбург» же показал отвратительную игру в Ганновере: у «динозавров» нет достойных замен ключевым игрокам.

2 . «Байер» вынес «Фрайбург». Плохо стартовавший «Байер» внезапно показал, как надо играть, чтобы претендовать на еврокубки. «Фрайбург» же, продавший трех лидеров на старте сезона, собирает плоды своей трансферной компании. Чарлес Арангис и Кевин Фолланд сделали эту игру похожей на ту, которую показывали «аспириновые» при Роджере Шмидте. Фолланд, к слову, сделал дубль впервые с 2015 года. Ждать нам возвращения от «Байера» или это была лишь разовая акция? Посмотрим в следующем матче с «Гертой».

3. Тренер «Вольфсбурга» уволен. «Волки» лишились своего звездного форварда Марио Гомеса из-за травмы, за что пострадали в игре против «Штутгарта». Забавно, что «швабы» забивают уже в 20-м матче подряд. Отличная результативность. Однако такой исход сыграл злую шутку с уже бывшим тренером «Вольфсбурга» Андрисом Йонкером. Матч против «Штутгарта» стал последним для специалиста в команде. Место голландца тут же занял Мартин Шмидт — экс-тренер «Майнца». Присмотримся.

20 — @VfB_int scored a goal in each of the last 20 home games — the longest run for Stuttgart since November 2010 (23). Consistency. #VfBWOB — OptaFranz (@OptaFranz) September 16, 2017

4. Штиндль спас «Гладбах». «РБ Лейпциг» и его Тимо Вернер много забивают, однако пропускная способность у «быков» хромает. После гола Вернера и дебютного мяча Огюстена хозяева умудрились упустить победу. Тут уже отлично сработал Рамос немецкой сборки — Ларс Штиндль. Он уже не раз доказывал, что спасать команду в сложный момент — его основная задача. «Гладбах» вырвал ничью и улучшил статистику: «жеребцы» проиграли лишь одну из последних десяти игр.

5. «Боруссия» идет на рекорд. Фанаты «Боруссии» впервые за последние пять лет вслух говорят о возможном титуле. А все дело в предзнаменовании. «Шмели» не пропустили еще ни одного мяча в Бундеслиге. В последний раз такое было в сезоне 2001/02, по окончании которого «черно-желтые» стали чемпионами. Ну а бедный «Кельн» пропустил пять раз: свой первый дубль за «Боруссию» оформил Макс Филипп, классический дубль от Обамеянга и мяч от Сократиса. «Шмели» как никогда готовы к новой тарелке.

0 — @BVB conceded 0 goals in 3 BL games 17-18 — the last time they started with 3 clean sheets (2001-02) they became german champion. Omen. pic.twitter.com/oVG0qOYj1m — OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2017

Цитата тура

Карло Анчелотти отреагировал на постоянную критику в свой адрес:

Я обещаю, что у меня будет большая вечеринка для всех критиков в конце сезона с хорошим вином и едой»

Однозначно, итальянец либо отпразднует в этот день победу в ЛЧ, либо попрощается с немецким клубом. Другого от Карло не ожидают.

Герой тура

Йошуа Киммих незаметно для себя и других стал незаменимым игроком «Баварии». Филипп Лам может им гордиться. В матче против «Майнца» немец отдал три голевые передачи. Игра в результате завершилась со счетом 4:0.

Антигерой тура

Вратарь «Вольфсбурга» Кун Кастельс нанес капитану «Штутгарта» Кристиану Гентнеру ужасную травму. За несколько минут до окончания встречи игроки столкнулись, а голкипер сыграл коленом в лицо сопернику. В результате «шваб» упал на газон в бессознательном состоянии, а позже был доставлен в госпиталь.

Врачи диагностировали в Гентнера перелом нескольких лицевых костей и сотрясение мозга. Игроку потребуется операция, а вернется он спустя пару недель.

Цифра тура

Братья-близнецы Ларс и Свен Бендеры сыграли за один клубе спустя 3061 день. Братья выходили на поле в составе сборной Германии, но последним их общим клубом был «Мюнхен 1860».

3061 — L. & S. Bender stehen erstmals seit 3061 Tagen wieder in einem Vereins-Pflichtspiel zusammen auf dem Platz! Brüder. @bayer04fussball — OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2017

Результаты тура:

Ганновер – Гамбург – 2:0 (0:0)

1:0 – Харник (50), 2:0 – Бебу (82).

Айнтрахт – Аугсбург – 1:2 (0:1)

0:1 – Макс (20), 1:1 – Каюби (76), 1:2 – Йович (79).

Вердер – Шальке – 1:2 (1:1)

1:0 – Сане (20), 1:1 –Велькович (22 — в свои ворота), 1:2 –Горецка (83).

Бавария – Майнц – 4:0 (2:0)

1:0 –Мюллер (11), 2:0 – Роббен (23), 3:0 – Левандовски (50), 4:0 – Левандовски (77).

Штутгарт – Вольфсбург – 1:0 (1:0)

1:0 – Аколо (42).

РБ Лейпциг – Боруссия М – 2:2 (2:1)

1:0 –Вернер (17), 1:1 – Азар (25 — с пенальти), 2:1 – Огюстен (31), 2:2 – Штиндль (61).

Хоффенхайм – Герта – 1:1 (1:0)

1:0 – Вагнер (6), 1:1 – Эссвайн (55).

Байер – Фрайбург – 4:0 (3:0)

1:0 –Фолланд (21), 2:0 – Арангис (29), 3:0 – Фолланд (34), 4:0 – Брандт (86).

Боруссия Д – Кельн – 5:0 (2:0)

1:0 –Филипп (2), 2:0 – Сократис (45), 3:0 – Обамеянг (59), 4:0 – Обамеянг (60), 5:0 – Филипп (69).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 5 – Левандовски (Бавария), 4 – Вернер (РБ Лейпциг), Финнбогасон (Аугсбург) Обамеянг (Боруссия Д), 3 – Ут (Хоффенхайм), Лекки (Герта), Харник (Ганновер).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press