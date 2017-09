Рекорд дортмундской «Боруссии», ужасная травма капитана «Штутгарта» и первое увольнение тренера в сезоне. Обзор 3-го тура Бундеслиги

Рекорд дортмундской «Боруссии», воссоединение братьев Бендеров, ужасная травма капитана «Штутгарта» и первое увольнение тренера в сезоне. Еженедельник «Футбол» подводит итоги четвертого тура чемпионата Германии.

1. «Ганновер» стал внезапным лидером. Вновь прибывшие в высший дивизион «девяносто шестые» опережают чемпионов Германии, пропуская вперед лишь «Боруссию» по разнице очков. Такого взлета от новичков не ожидал никто. Главной движущей силой клуба стал 30-летний нападающий Мартин Харник. Австриец продемонстрировал отличную игру в прошлом сезоне, а сейчас продолжает феерить. «Гамбург» же показал отвратительную игру в Ганновере: у «динозавров» нет достойных замен ключевым игрокам.

2 . «Байер» вынес «Фрайбург». Плохо стартовавший «Байер» внезапно показал, как надо играть, чтобы претендовать на еврокубки. «Фрайбург» же, продавший трех лидеров на старте сезона, собирает плоды своей трансферной компании. Чарлес Арангис и Кевин Фолланд сделали эту игру похожей на ту, которую показывали «аспириновые» при Роджере Шмидте. Фолланд, к слову, сделал дубль впервые с 2015 года. Ждать нам возвращения от «Байера» или это была лишь разовая акция? Посмотрим в следующем матче с «Гертой».

3. Тренер «Вольфсбурга» уволен. «Волки» лишились своего звездного форварда Марио Гомеса из-за травмы, за что пострадали в игре против «Штутгарта». Забавно, что «швабы» забивают уже в 20-м матче подряд. Отличная результативность. Однако такой исход сыграл злую шутку с уже бывшим тренером «Вольфсбурга» Андрисом Йонкером. Матч против «Штутгарта» стал последним для специалиста в команде. Место голландца тут же занял Мартин Шмидт — экс-тренер «Майнца». Присмотримся.

20 — @VfB_int scored a goal in each of the last 20 home games — the longest run for Stuttgart since November 2010 (23). Consistency. #VfBWOB

— OptaFranz (@OptaFranz) September 16, 2017