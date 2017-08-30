«Ливерпуль» уничтожил «Арсенал», «Брайтон» набрал первое очко в лиге, «МЮ» снова победил. Обзор 3-го тура АПЛ

«Ливерпуль» деклассировал команду Арсена Венгера, «Манчестер Сити» чудом победил аутсайдера. Еженедельник «Футбол» представляет обзор 3-го тура английской Премьер-лиги.

5 главных событий тура

1. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал». По делу. Лондонцы выглядели абсолютно беспомощными, а «красные» делали на поле просто все, что хотели. Если бы не старания Петра Чеха, то команда Арсена Венгера пропустила бы гораздо больше своего любимого числа. Удивительно, но в этом матче «Арсенал» ни разу не пробил в створ ворот соперника. Последний раз такое случалось в октябре 2014 года – почти три года назад.

2. «Челси» сумел победить «Эвертон». И судя по игре – команда Антонио Конте на пути к выздоровлению. Вполне себе дежурная победа над «ирисками», добытая без особых проблем, позволяет команде и всем ее поклонникам немного перевести дух, и забыть то болезненное поражение в первом туре. Теперь, после двух побед подряд, лондонцы вновь настроены на чемпионский лад.

3. «Борнмут» забил чудо-гол, но проиграл. Каких-то секунд не хватило «вишням» для ничьей с «горожанами». Забив в самом начале, «Борнмут не стал прижиматься к своим воротам и весь матч играл с «Манчестер Сити» на равных. Первый тайм завершился вничью 1:1, а во втором хозяева изо всех сил делали все возможное, чтобы отобрать у гостей очки. Но в итоге закончилось все для южан печально: Рахим Стерлиг в добавленное время забил победный для «Сити» гол, а «Борнмут» проиграл третий матч подряд с начала сезона.

4. «МЮ» продолжает побеждать. На этот раз был обыгран «Лестер», который, хоть и отчаянно сопротивлялся, но не смог увести с «Траффорда» ни одного очка. Весь первый тайм «лисы» держали свои ворота в сохранности, а в начале 2-го тайма Каспер Шмейхель отразил пенальти, сумев сделать то, что так и не смог сделать его отец. (Петер ни разу не отбивал пенальти на стадионе «МЮ») Но в конечном итоге, команда Жозе Моуриньо все же сделала свое дело, сумев забить дважды, нанеся «Лестеру» обидное и несправедливое поражение. «МЮ» побеждает в третьей игре подряд и до сих пор не пропускает.

5. «Брайтон» набрал первое очко в АПЛ. После двух поражений подряд, в третьем туре «чайки» наконец-то смогли набрать дебютное очко в лиге. Причем, команде не хватило совсем немного, чтобы добиться победы в матче. Однако, тотальное невезение и невразумительное судейство лишили «Брайтон» победы. Итоговые 0:0 по такой игре не могут радовать дебютантов английской Премьер-лиги.

Цитата тура

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением по поводу возможного прихода в команду форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Санчес – очень хороший футболист. Если руководство сможет его подписать, это будет прекрасным дополнением для команды. Клуб проделал прекрасную работу в течение лета. Если наши руководители нуждаются в Санчесе, то они сделают все, чтобы его подписать»

Герои тура

Болельщики «Ньюкасла». Несмотря на все проблемы, они ясно дали понять, что будут поддерживать Рафу Бенитеса до самого конца

Антигерой тура

Роб Холдинг провел настолько ужасный матч против «Ливерпуля», что получил одну из самых низких оценок за игру. Во многом из-за его неуверенных действий, «пушкари» проиграли столь крупно.

Цифра тура

Франк Де Бур потерпел 7 поражений в последних 8 матчах лиги в качестве тренера (4 с «Интером», 3 с «Кристал Пэлас»).

Результаты тура:

Борнмут – Манчестер Сити – 1:2 (1:0)

1:0 – Дэниэлс (13), 1:1 – Жезус (21), 1:2 – Стерлинг (90).

Кристал Пэлас – Суонси – 0:2 (0:1)

0:1 – Абрахам (44), 0:2 – Айю (48).

Хаддерсфилд – Саутгемптон – 0:0.

Ньюкасл – Вест Хэм – 3:0 (1:0)

1:0 – Хоселу (36), 2:0 – Кларк (72), 3:0 – Митрович (86).

Уотфорд – Брайтон – 0:0.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:0 (0:0)

1:0 – Рэшфорд (70), 2:0 – Феллайни (82).

Челси – Эвертон – 2:0 (2:0)

1:0 – Фабрегас (27), 2:0 – Мората (40).

Вест Бромвич – Сток – 1:1 (0:0)

1:0 – Родригес (61), 1:1 – Крауч (77).

Ливерпуль – Арсенал – 4:0 (2:0)

1:0 – Фирмино (17), 2:0 – Мане (40), 3:0 – Салах (57), 4:0 – Старридж (77).

Тоттенхэм – Бернли – 1:1 (0:0)

1:0 – Алли (49), 1:1 – Вуд (90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Лукаку (Манчестер Юнайтед), Мане (Ливерпуль) — 3, Алли (Тоттенхэм), Алонсо (Челси) — 2.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press