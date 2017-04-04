Воскрешение Джузеппе Росси, удивительная победа «Эйбара» и накал страстей в борьбе за попадание в еврокубки. Обзор 29-го тура Ла Лиги

«Барселона» продолжает преследовать «Реал», «оружейники» в красивейшем стиле прерывают полосу неудач, а Гильерме Очоа — лучший вратарь в топ-5 европейских лиг. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Реал» идет по чемпионскому графику. «Сливочные» уверенно расправились с неуступчивым «Алавесом», который удивляет многих своей игрой в этом сезоне. Однако, достойного сопротивления «Реалу» финалист кубка страны оказать не смог, и мадридцы проехались по нему «королевским» катком. В этом матче «Реал» установил рекорд: «сливочные» стали первой испанской командой, сумевшей забить на протяжении 50 матчей подряд во всех турнирах.

Карим Бензема также стал автором любопытного достижения: отличившись на 31-й минуте матча с «Алавесом», французский форвард забил абсолютно всем командам, против которых играл в испанской Примере.

2. «Севилья» невероятно быстро теряет все, к чему стремилась на протяжении сезона. Совсем недавно «нервионцы» являлись одним из основных претендентов на чемпионство, штамповали победы одну за одной, обыгрывали «Реал» и «Атлетико». Однако уже 4 тура подряд команда Хорхе Сампаоли не может набрать 3 очка и теряет драгоценные баллы с не самыми сильными соперниками. На этот раз на пути «Севильи» встал хихонский «Спортинг», находящийся в зоне вылета. «Красно-белые» так и не смогли распечатать ворота аутсайдера — 0:0. Севильцы пропускают вперед «Атлетико» и опускаются на 4-ю строчку в таблице.

3. Кошмару «Депортиво» не видно конца. Всего два тура назад «бело-голубые» подарили миру настоящую сенсацию, обыграв грозную «Барселону», и возродили веру в себя у собственных болельщиков. Но тот успех оказался хоть и безумно яркой, но все же краткосрочной вспышкой. Зато у «Валенсии» все налаживается. Пережив череду неудач, «летучие мыши» показали прекрасную игру и легко разделались со своим оппонентом.

Впрочем, начиналось для хозяев все не так радужно. В самом начале встречи «Валенсия» получила пенальти в собственные ворота, но оно стало скорее катализатором, раззадорив «оранжевых». Голкипер «летучих мышей» Диего Алвес в очередной раз блестяще отразил 11-метровый удар. Что удивительно, голкипер пропустил лишь 24 пенальти из 50, которые назначали в его ворота. Еще 24 удара были отбиты феноменальным бразильцем и дважды мяч был отправлен мимо его ворот.

4. «Барселона» в красивейшем стиле разбирается с оппонентом. Каталонцы приехали в гости к тонущей «Гранаде», которая сумела одержать лишь 3 победы в последних 15 матчах. Уже в конце первого тайма Луис Суарес вывел «Барселону» вперед, но «насриды» не собирались сдаваться. Жереми Бога огорчил «сине-гранатовых» в самом начале второго тайма и каталонскому клубу пришлось в срочном порядке перестраиваться. «Барселона» изначально приезжала на «Хайме Сантьяго» в качестве безоговорочного фаворита и подтвердила свой класс, забив еще 3 безответных мяча в ворота Гильермо Очоа.

Стоит отметить, что точку в этом матче поставил Неймар, который благодаря забитому голу вписал свое имя в славную историю каталонского клуба. Бразилец стал одним из тех футболистов, кто сумел отличиться за «Барселону» как минимум 100 раз. Из 100 голов звездного футболиста 70 были забиты правой ногой, 24 левой и 6 мячей были отправлены в сетку ворот соперников головой.

5. Триллер на «Эль Мадригал». «Вильярреал» и «Эйбар» подарили зрителям увлекательнейшее зрелище и матч по праву можно назвать лучшим в туре. «Оружейники» наконец сумели прервать черную полосу, потопив «желтую субмарину» на ее же стадионе. Начало голевой перестрелке было положено итальянским хавбеком «Вильярреала» Роберто Сориано, который впоследствии оформил дубль, но не смог принести своей команде очки. «Эйбар» показал впечатляющий уровень игры во втором тайме, забив 3 мяча и сумев довести дело до победного, хоть и заставил своих фанатов изрядно понервничать в концовке встречи, пропустив необязательный гол на 89-й минуте матча.

Цитата тура

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выступил с заявлением в защиту защитника команды Жерара Пике, который недавно раскритиковал «Реал», а также поддержал своих товарищей по команде.

«Мы всегда готовы умереть за партнера по команде, тем более за Пике, который живет цветами клуба. Я видел, как Рафинья был опечален своей травмой, но мы пытались поднять ему настроение. После матча против «Гранады» нам нужно продолжать набирать обороты. Нам была очень важна победа в той игре, чтобы почувствовать уверенность после перерыва. Могу сказать, что мы также всегда скучаем по Месси», – сказал Ракитич.

Герой тура

Итальяно-американского форварда «Сельты» Джузеппе Росси наконец прорвало. 30-летний нападающий второй сезон кряду не мог найти свою игру, однако некогда выводивший сборную Италии на поле с капитанской повязкой на рукаве Росси сумел оправиться от череды неудач и оформил хет-трик в ворота «Лас-Пальмаса».

Джузеппе Росси понадобилось лишь 57 минут, чтобы убедить весь футбольный мир в своем профессионализме и поставить жирную точку во встрече 29-го тура. Если итальянский нападающий сохранит столь боевой настрой и продолжит демонстрировать высокий класс, то вероятность увидеть триумфальное возвращение форварда в «Скуадра Адзурру» многократно увеличится.

Антигерой тура

Минувший тур подарил сразу двух антигероев и оба они, по воле случая, оказались из «Депортиво». На 8-й минуте встречи с «Валенсией» хавбек «бело-голубых» Файсал Фажр не сумел переиграть голкипера «летучих мышей» Диего Алвеса с 11-метровой отметки. Всего через две минуты «Валенсия» повела в счете, а спустя чуть меньше четверти часа защитник Рауль Альбентоса идеально замкнул головой подачу с углового, правда в свои ворота.

Итогом такого невыразительного выступления лидеров «Депортиво» стало разгромное поражение со счетом 0:3 и 17-ая строчка в турнирной таблице, совсем рядом с зоной вылета в Сегунду.

Цифра тура

123 — именно столько сейвов в текущем розыгрыше Ла Лиги совершил Гильермо Очоа, защищающий цвета «Гранады». И пусть шансы «насридов» на то, чтобы сохранить прописку в элите испанского футбола, довольно малы, голкипер сборной Мексики продолжает показывать свой класс и выручать команду раз за разом.

Доведя количество спасений своих ворот в нынешнем сезоне до 123-х, Гильермо Очоа стал лучшим вратарем топ-5 европейских лиг по этому показателю.

Результаты тура:

Эспаньол — Бетис – 2:1 (0:0)

0:1 — Кастро (78, с пенальти), 1:1 — Фуэго (87), 2:1 — Рейес (90).

Вильярреал – Эйбар – 2:3 (1:0)

1:0 — Р. Сориано (18), 1:1 — Педро Леон (48, с пенальти), 1:2 — Гарсия С. (54), 1:3 — Инуи (78), 2:3 — Р. Сориано (89).

Осасуна – Атлетик – 1:2 (0:2)

0:1 — Адурис (12), 0:2 — Уильямс (44), 1:2 – Леон (79).

Реал Сосьедад – Леганес – 1:1 (0:1)

0:1 — Шимановски (29), 1:1 – Хуанми (53).

Малага – Атлетико – 0:2 (0:1)

0:1 – Коке (26), 0:2 — Фелипе Луис (74).

Севилья – Спортинг – 0:0 (0:0)

Реал – Алавес — 3:0 (1:0)

1:0 – Бензема (31), 2:0 – Иско (85), 3:0 — Начо (89).

Валенсия – Депортиво — 3:0 (2:0)

1:0 – Гарай (10), 2:0 – Альбентоса (29, в свои ворота), 3:0 – Канселу (90).

Гранада – Барселона — 1:4 (0:1)

0:1 – Суарес (44), 1:1 – Бога (50), 1:2 – Алькасер (64), 1:3 – Сонье (83, в свои ворота), 1:4 – Неймар (90).

Сельта – Лас-Пальмас — 3:1 (2:0)

1:0 – Росси (13), 2:0 — Росси (36), 3:0 – Росси (57), 3:1 – Бигас (80).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 25 – Месси (Барселона), 23 — Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 15 – Аспас (Сельта), 14 – Гризманн (Атлетико).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Барселоны», «Сельты» и «Гранады»