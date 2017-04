Карнавал в Хоффенхайме, «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов и возвращение Марко Ройса. Обзор 29-го тура Бундеслиги.

Карнавал в Хоффенхайме, «Лейпциг» в Лиге чемпионов и возвращение Марко Ройса. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Германии.

1. Карнавал голов в Хоффенхайме. «Хоффенхайм» продолжает доказывать, что достоин выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. На этот раз в деревню приехала «Боруссия» М и устроила поистине феерию. Впервые в 2017 году в Бундеслиге в первом тайме были забиты 4 гола. Демирбай сделал свой первый дубль за «Хоффе», в то время как для Салаи дубль стал третьим после зимнего перерыва. Деревенский клуб удобно расположился на третьей строчке чемпионата, опережая «Боруссию» из Дортмунда лишь на одно очко.

2. Сенсационная победа «Дармштадта». «Дармштадт» набрал 18 очков за 29 туров и занимает последнюю строчку в таблице чемпионата. Однако команда не отчаивается. На этот раз от аутсайдера пострадал «Шальке». Мало того, что «кобальтовые» не забивают каждый второй пенальти (7 из 14 последних не были реализованы), так еще и матч с «лилиями» стал проблемным для клуба. «Дармштадт» же продолжает подавать признаки жизни: впервые с октября команда забила в двух матчах подряд.

3. Восхождение «Вердера». Если бы не «РБ Лейпциг» и не «Хоффенхайм» Нагельсманна, главными сенсациями сезона стали бы «Гамбург» и «Вердер». Если «динозавры» максимально нестабильны, но периодически выдают хорошие игры, то «Вердер» взял прямой курс на первую десятку. Михаэль Грегорич 4 из 10 своих голов в Бундеслиге забил именно в ворота «Вердера». Любимый клуб. Ответа от хозяев долго ждать не пришлось: Макс Крузе забил в 2017 году 7 голов в 12 играх, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. «Музыканты» за два месяца вплотную подошли к зоне еврокубков. Невероятный результат.

4. «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Как бы не старались клубы Бундеслиги обыграть «Лейпциг», в следующем сезоне мы точно увидим эту команду в Лиге чемпионов. В матче с «Фрайбургом» новички высшего дивизиона доказали, что готовы составить конкуренцию «Баварии» и в следующем сезоне. «Фрайбург» никогда не умел играть в Лейпциге: 5 из 5 игр против «Лейпцига», а затем и «РБ» команда не выиграла. В этот раз «бразильцы из Брайсгау» потерпели крупное поражение. А Эмиль Форсберг вошел в топ-5 лучших ассистентов за всю историю лиги.

5. Возвращение Ройса. Каждое появление Марко Ройса на поле стало восприниматься болельщиками, как праздник всего клуба. В этот раз немец отметил свое возвращение голом уже на 3-й минуте. «Боруссия» Д зачастила с ранними голами: 14 мячей в этом сезона команда забила в первые 15 минут. «Айнтрахт» же продолжает свое стремительное падение: В 10(!) матчах Бундеслиги подряд «орлы» не могут одержать победу. В конце игры «шмели» вынесли на поле футболку Марка Бартры, пострадавшего от взрыва перед матчем с «Монако».

