Неожиданная победа «Гамбурга», «Дер Классикер» и разгром «Вольфсбурга». Обзор 28-го тура Бундеслиги.

Неожиданная победа «Гамбурга», «Дер Классикер» и разгром «Вольфсбурга». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать восьмого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Перестрелка во Франкфурте. Уже 9 матчей подряд в Бундеслиге «Айнтрахт» не может выиграть, а «Вердер» наоборот, не проигрывает уже 8 игр и не собирается останавливаться. Ожидалось, что «орлы» не смогут сказать должного сопротивления, но все произошло иначе. Хозяева поля совершили отличный камбэк, но выйти вперед им так и не удалось. Впереди у обеих команд интересные встречи с «Боруссией» Д и «Гамбургом». Особого внимания достойны «музыканты»: команда набрать 19 очков из 21 в последних семи играх. Болельщики уже поговаривают о новом взрывном сезоне.

2. Неожиданный проигрыш «Хоффенхайма». Выиграть у «Баварии» и проиграть в следующем туре «Гамбургу» — таков сегодняшний «Хоффенхайм». Самый молодой тренер Бундеслиги Юлиан Нагельсманн выпустил самый старый состав клуба за всю историю. Ирония судьбы. Героем матча однозначно можно назвать Аарона Хунта: игрок забил первый дубль за «Гамбург» и принес победу своему клубу. Крамарич забил 8 гол в последних 8 играх «Хоффенхайма», но даже такая статистика лидера не помогла клубу выдавать победу.

3. «Боруссия» М в зоне еврокубков. «Кельн» слабовато стартовал второй круг Бундеслиги и у же проиграл 5 матчей. «Козлы» в этот раз устроил настоящую погоню за «Боруссией»: «жеребцы» забивали первыми, а хозяева каждый раз сравнивали. Победный гол гостям принес капитан — Ларс Штиндль. Очень символично. Модест забил свой 23 гол за сезон, гонка бомбардиров продолжается. К тому же тренер «Гладбаха» Дитер Хеккинг стал лучшим тренером клуба, набрал 14 очков в 7 выездных матчах. «Боруссия» М подошла к зоне Лиги Европы и собирается составить конкуренцию «Кельну» и «Герте».

4. «Шальке» разгромил «Вольфсбург». Статистика игр команд еще до матча оставляла желать лучшего: «волки» проиграли 7 последних выездных игр против «Шальке» с общим счетом 4:20. Марио Гомес продолжает забивать, однако на этот раз его гол, забитый с пенальти, ничего не решил. На этот раз проклятие не было снято. «Шальке» в преддверии матча Лиги Европы против «Аякса» проверил свои силы и готов дать бой голландцам.«Кобальтовые» пытаются вытащить себя из дыры, в которую загнали себя в первом круге чемпионата Германии.

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5. «Дер Классикер» в Мюнхене. Обе команды подошли не в лучших кондициях к главному противостоянию Бундеслиги. «Бавария» уже 30 матчей подряд не проигрывает на своем поле, этот раз не стал исключением. Франк Рибери забил самый быстры гол «Баварии» в этом сезоне(4 минута), Уже к десятой минуте хозяева поля вели со счетом 2:0. Героем матча однозначно можно назвать Арьена Роббен, забившего «Дортмунду» 10-й гол, больше голландец забивал только «Гамбургу». Роберт Левандовки сделал дубль и занял лидирующую строчку в гонке бомбардиров Бундеслиги, сместив Обамеянга.

Цитата тура

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о возможном переходе форварда команды Пьер-Эмерика Обамеянга в другой клуб.

«Думаю, он останется у нас. Но если «Реал» или «Барселона» сделают предложение – возможно, он подумает о переходе.Другие заинтересованные клубы едва ли могут стать для него альтернативным вариантом. Особенно «Бавария» – разумеется, мы не позволим, чтобы он перешел туда»

Герой тура

Валентин Штокер принес победу «Герте» над «Аугсбургом». Игрок забил гол и отдал голевую передачу.

Антигерой тура

Вратарь «Боруссии» Д Роман Бюрки сфолил на Роберте Левандовски и был наказан желтой карточкой и пенальти в свои ворота. Поляк сумел реализовать его.

Цифра тура

Футбольная Германия отметила 1000 дней с победы «Бундестим» на чемпионате мира 2014 в Бразилии.

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Результаты тура:

Айнтрахт – Вердер – 2:2 (1:2)

0:1 – Юнузович (37), 0:2 – Бартельс (43), 1:2 – Гачинович (48), 2:2 – Фабиан (73).

РБ Лейпциг – Байер – 1:0 (0:0)

1:0 – Поульсен (90).

Гамбург – Хоффенхайм – 2:1 (1:1)

1:0 – Хунт (25), 1:1 – Крамарич (35), 2:1 – Хунт (75).

Фрайбург – Майнц – 1:0 (0:0)

1:0 – Петерсен (70).

Кельн – Боруссия М – 2:3 (1:1)

0:1 –Вестергор (13), 1:1 – Клеменс (18), 1:2 – Траоре (55), 2:2 –Модест (58), 2:3 – Штиндль (80).

Шальке – Вольфсбург – 4:1 (2:0)

1:0 – Бургшталлер (6), 2:0 – Горетцка (23), 3:0 – Калиджури (48), 4:0 – Бургшталлер (77), 4:1 – Гомес (79).

Бавария – Боруссия Д – 4:1 (2:1)

1:0 – Рибери (4), 2:0 – Левандовски (10), 2:1 – Геррейру (20), 3:1 – Роббен (49), 4:1 – Левандовски (68).

Герта – Аугсбург – 2:0 (2:0)

1:0 – Брукс (12), 2:0 – Штокер (37).

Ингольштадт – Дармштадт – 3:2 (1:2)

1:0 – Гросс (19), 1:1 – Вранчич (33), 1:2 –Вранчич (39), 2:2 –Коэн (68), 3:2 –Зуттнер (72).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 26 — Левандовски (Бавария), 25 — Обамеянг (Боруссия Д), 23 — Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press