«Кан» одерживает две победы за неделю, «ПСЖ» уничтожает «Марсель» во французском класико, долгожданная победа «Ренна». Обзор 27-го тура Лиги 1

Ужасная игра «Марселя» в обороне, четыре дубля в четырех разных матчах, волевая победа «Ниццы» и захватывающий матч на «Пьер Моруа». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. «Марсель» был уничтожен на «Велодроме». На пять мячей в исполнении «ПСЖ» хозяева сумели ответить лишь одним голом . В ворота «провансальцев» забили сразу пять разных игроков парижан: от защитника Маркиньоса, до нападающего Кавани. «ПСЖ» наравне с «Ниццей» не отпускает «Монако» далеко вперед, а «Марсель» продолжает чередовать победы и поражения, все дальше отдаляясь от зоны еврокубков.

2. «Кан» весьма продуктивно провел прошедшую неделю. «Красно-синие» сыграли сразу два матча, в которых одержали победы с одинаковым счетом — 1:0. Сначала «канцы» одержали верх над «Нанси», а затем одолели в гостях «Сент-Этьен». Главным творцом этих побед стал полузащитник «Кана» Ронни Родлен, забивший оба победных мяча.«Кан» набрал 31 очко и покинул зону вылета.

3. «Лион» набрал отличную форму и демонстрирует сумасшедшую голевую серию. Начиная с 16-го февраля, «львы» провели 4 матча, в которых забили 20 мячей. Одиннадцать голов «Лион» забил в ворота «АЗ» в розыгрыше Лиги Европы, а в чемпионате Франции одержал победу над «Дижоном» 4:2, и уничтожил «Метц» — 5:0. Но, несмотря на яркие результаты, «олимпийцы» продолжают занимать лишь четвертое место и вряд ли смогут нагнать лидирующую тройку.

4. «Лилль» и «Бордо» выдали потрясающее зрелище на «Пьер Моруа»: назначенный пенальти, два удаления и пять забитых голов. Гости первыми открыли счет, а после перерыва уже «доги» вышли вперед. Ближе к концу встречи«аквитанцы» все же сумели перевернуть ход игры в свою пользу и одержать важную победу, благодаря которой они продолжают бороться с «Лионом» за место в Лиге Европы.

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5. «Ренн» наконец-то прервал свою безвыигрышную серию из 10 матчей. В этом туре соперником «бретонцев» стал аутсайдер Лиги 1 — «Лорьян». Единственный гол в матче еще в первом тайме забил Джованни Сио. За счет этой победы «Ренн» обогнал «Генгам» и «Тулузу», поднявшись на 8-ое место в таблице.

Цитата тура

Известный итальянский агент Мино Райола прокомментировал последнюю выходку своего клиента Марио Балотелли:

«Чтобы играть в футбол, язык не нужен. Поэтому его можно отрезать».

Напомним, что Марио был удален в матче предыдущего тура с «Лорьяном» за оскорбительное высказывание в адрес арбитра встречи Тони Шапрона.

Герой тура

Одного героя для 27-го тура было бы маловато, поэтому звание лучшего разделили сразу два игрока.

26-летний форвард «Ниццы» Микаэль Ле Биан впервые появился на поле в текущем сезоне Лиги 1. Футболист вышел на замену на 60-й минуте при счете 0:1 в пользу «Монпелье» и за 25 минут отметился дублем в ворота гостей, принеся очень тяжелую и важную победу своему клубу. Стоит отметить, что в предыдущем сезоне Ле Биан вышел на поле 3 раза и забил один гол. В итоге, получаем неплохую статистику из четырех матчей и трех забитых мячей. С такой игрой можно пробиться и в основной состав клуба, учитывая, что Марио Балотелли в последнее время демонстрирует невыразительный футбол и отбывает дисквалификации, а у лучшего бомбардира команды Алассана Плеа травма колена.

Вторым героем тура стал 20-летний полузащитник «Бордо» Адам Уна, который вышел на замену на 75-й минуте матча с «Лиллем» и принес своей команде победу. Француз оформил дубль в течение четырех минут, а забитые голы стали для него первыми за 17 матчей в текущем сезоне.

Антигерой тура

Антигероем тура можно было признать всю оборону «Марселя» после ужасного матча с «ПСЖ», но есть футболист, который переплюнул всех. Капитан «Бастии» Янник Каюзак не жалеет никого, в том числе и свой клуб. В матче с «Анже» Каюзак выбил табло у резервного арбитра, за что был удален с поля. Это третья красная карточка для капитана «Бастии» за последние 4 матча. «Островитяне» не могут победить на протяжении 8 матчей и становятся все ближе к вылету из Лиги 1.

Цифра тура

Продолжаем загадочную математику чемпионата Франции. 4 дубля, 4 футболиста, 4 матча, 4 победы – получаем 16. Может быть это число и не имеет особого значения, но если посмотреть на то, что последний дубль в этом туре оформил Мемфис Депай, а «Лион» набрал 46 очков, то можно увидеть отставание «олимпийцев» от лидирующего «Монако», не заглядывая в турнирную таблицу.

Дублями в этом туре отметились: Микаэль Ле Биан («Ницца»), Адам Уна («Бордо»), Токо-Экамби («Анже»), Мемфис Депай («Лион»).

Результаты тура:

Нант – Дижон – 3:1 (1:1)

1:0 – Бамму (3), 1:1 – Дюбуа (37, в свои ворота), 2:1 – Сала (57, с пенальти), 3:1 – Пардо (79).

Ницца – Монпелье – 2:1 (0:1)

0:1 – Мунье (9), 1:1 – Ле Биан (68), 2:1 – Ле Биан (85).

Генгам – Монако – 1:2 (0:1)

0:1 – Глик (24), 0:2 – Фабиньо (86, с пенальти), 1:2 – Дидо (90).

Нанси – Тулуза – 0:0

Лилль – Бордо – 2:3 (0:1)

0:1 – Вада (16), 1:1 – де Превиль (66, с пенальти), 2:1 – Эдер (67), 2:2 – Уна (78), 2:3 – Уна (82).

Анже – Бастия – 3:0 (1:0)

1:0 – Токо-Экамби (18), 2:0 – Токо-Экамби (57), 3:0 – Бурийон (78).

Ренн – Лорьян – 1:0 (1:0)

1:0 – Сио (19).

Сент-Этьен – Кан – 0:1 (0:1)

0:1 – Родлен (32).

Лион – Метц – 5:0 (1:0)

1:0 – Депай (43), 2:0 – Депай (53), 3:0 – Балью (74, в свои ворота), 4:0 – Ляказетт (78), 5:0 – Вальбуэна (90).

Марсель – ПСЖ – 1:5 (0:2)

0:1 – Маркиньос (6), 0:2 – Кавани (16), 0:3 – Лукас Моура (50), 0:4 – Дракслер (61), 1:4 – Фанни (70), 1:5 – Матюиди (72).

Перенесенный матч 21-го тура

Кан – Нанси – 1:0 (1:0)

1:0 – Родлен (24).

Турнирная таблица:



Бомбардиры: 26 – Кавани (ПСЖ), 22 — Лаказетт (Лион), 16 – Фалькао (Монако), 16 – Гомис (Марсель), 11 – Мунье (Монпелье),11 – Плеа (Ницца)

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press