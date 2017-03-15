Сенсационная победа «Депортиво» над «Барселоной», осечка «Севильи», рекорды Рамоса и Роналду. Обзор 27-го тура Ла Лиги

«Барселона» и «Севилья» оступаются, а Серхио Рамос в очередной раз спасает мадридский «Реал» и вновь выводит его в единоличные лидеры. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Мадридский «Реал» вновь потрепал нервы своим болельщикам. «Сливочные» в очередной раз добились волевой победы над куда более слабым соперником, вырвав драгоценные 3 очка на последних минутах встречи. Что занимательно, аналогичным образом «Реал» заработал в свою копилку уже 16 баллов в текущем розыгрыше испанского первенства. Так, мадридский суперклуб вновь единолично возглавил турнирную таблицу, а герои встречи — Серхио Рамос и Криштиану Роналду — в очередной раз вписали свои имена на страницы великой истории королевского клуба. Звездный португалец сравнялся с легендарным Альфредо Ди Стефано по количеству голов на «Сантьяго Бернабеу», а 30-летний испанец догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров клуба.

2. «Депортиво» подарил всему футбольному миру настоящую сенсацию. Галисийцы неожиданно одержали победу над «Барселоной», опустив каталонцев на вторую строчку в турнирной таблице. Клуб из Ла-Коруньи ничем не уступал сине-гранатовым, раз за разом терзая оборону именитого соперника. «Депортиво» повел в счете в конце первого тайма, но исполнительное мастерство Луиса Суареса позволило каталонцам отыграться. Однако точный удар Бергантиньоса головой вновь вывел галисийцев вперед и принес им важнейшую победу, благодаря которой они сумели отдалиться от зоны вылета. Каталонцы проиграли в Ла Лиге впервые со 2 октября и вновь пропустили мадридский «Реал» вперед в турнирной таблице.

3. Запал «оружейников» иссяк? «Эйбар», выдав удивительную серию из 4 побед в 5 матчах и заявив о своих амбициях на попадание в еврокубки, неожиданно для многих за последние 3 матча сумел набрать всего лишь 2 очка. И если ранее команда Мендилибара оступалась в матчах с именитыми «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом», то на этот раз на пути «оружейников» встала терпящая бедствие «Осасуна». Клуб из Памплоны смог взять очки лишь в 3 матчах из последних 10 встреч. «Эйбар» был близок к победе над главным аутсайдером Примеры, однако не сумел удержать добытое преимущество и набрал лишь 1 очко во время важнейшего отрезка чемпионата, когда так оступаться уже нельзя.

4. «Севилья» оступается и усложняет себе задачу в борьбе за чемпионство. 27-й тур испанского первенства был богат на сенсации. «Нервионцы» встречались со скромным «Леганесом», который дал настоящий бой явному фавориту встречи. Недавно вышедший в Примеру мадридский клуб всерьез намерен задержаться в высшем дивизионе и вновь берет очки, отдаляясь от 18 места, гарантирующего вылет в Сегунду. Оба клуба имели шансы победить и ничья стала справедливым, хоть и неожиданным итогом противостояния.

5. Битва в Сан-Себастьяне ознаменовалась увлекательнейшим зрелищем. «Реал Сосьедад» и «Атлетик», конкурирующие за место в еврокубковой зоне, на двоих сотворили интереснейший матч с обилием голевых моментов, накалом страстей и нелогичным исходом матча. Итогом давления бело-голубых стало пенальти в их же ворота, а позже «Атлетик» сумел забить еще один гол и довести встречу до победного конца. Баски сократили отставание от «Реал Сосьедада» и приблизились к заветной цели на этот сезон, однако чтобы представить Испанию в Европе в следующем сезоне, для «Атлетика» должны сойтись еще много факторов.

Цитата тура

«Судья признался мне, что должен был удалить Наваса. Он знает, что был контакт, однако это не было для него достаточным основанием. Ему немного не хватило смелости», — заявил полузащитник андалусской команды Даниэль Себальос, после игры, окончившейся победой «Реала» со счетом 2:1.

Арбитр Матеу Лаос, обслуживавший матч между «Реалом» и «Бетисом», признал, что должен был показать красную карточку голкиперу «сливочных» Кейлору Навасу в первом тайме. Хавбек «Бетиса» Дарко Брашанац выходил один на один с Навасом, и костариканский голкипер, выйдя из ворот, сбил его около штрафной площади.

Герой тура

Защитник «Реала» Серхио Рамос вывел мадридский клуб вперед и принес ему победу в домашнем матче 27-го тура с «Бетисом». На 81-й минуте Тони Кроос выполнил прекрасную подачу с углового, а Серхио Рамос, сыграв на опережение, вколотил мяч головой в сетку ворот.

Этот гол стал для Рамоса 68-м за «Реал». Забив победный мяч в ворота «Бетиса», капитан «сливочных» догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров клуба и обошел Фернандо Йерро, на счету которого 67 голов.

Забитый мяч также стал для Серхио Рамоса 10-м в сезоне. Испанский защитник впервые в карьере забил двузначное число голов за один год, а из 23 последних мячей 30-летнего испанца 19 оказались решающими – Рамос либо сравнивал счет, либо выводил «Реал» вперед.

Антигерой тура

«Малага» продолжает тонуть, очки команде даются с трудом и, казалось бы, на этот раз ничто не сможет помешать им» удержать ничью, однако камерунский голкипер «анчоусов» Карлос Камени так не считал. На 90-й минуте встречи «Алавес» убежал в контратаку и, казалось бы, форвард Эдгар застопорил стремительное наступление басков, но не предвещающий беды удар в ближний угол оказался результативным.

Карлос Камени допустил грубейшую ошибку и не дал болельщикам «Малаги» даже малейшего повода для радости.

Цифра тура

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич провел 200-ю игру за «Королевский клуб» в официальных матчах. Хорватский полузащитник в юбилейном для себя матче помог «сливочным» одержать победу над «Бетисом».

Модрич принял участие в 131 матче в чемпионате Испании, 16 – в Кубке страны, 46 – в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке Испании, 2 – в Суперкубке УЕФА и еще 2 – в Клубном Чемпионате мира.

«200 матчей многое означают. Я очень доволен и горжусь тем, что являюсь членом великого клуба. Дай Бог, чтобы я провел еще 200 матчей за «Реал», выиграл больше титулов и радовал наших болельщиков», — заявил Модрич.

Результаты тура:

Эспаньол – Лас-Пальмас – 4:3 (2:1)

1:0 — Лопес (1), 1:1 — Лемос (31), 2:1 — Морено (45), 2:2 — Лемос (49), 3:2 — Пьятти (52, с пенальти), 4:2 — Хурадо (75), 4:3 — Гарсия М. (84).

Валенсия – Спортинг – 1:1 (0:0)

0:1 — Чоп (60), 1:1 — Мунир (85).

Севилья – Леганес – 1:1 (1:1)

0:1 — Габриел (3), 1:1 — Йоветич (43).

Малага – Алавес – 1:2 (0:1)

0:1 — Феддал (39), 1:1 — Хуанкар (71), 1:2 — Эдгар (90).

Гранада – Атлетико – 0:1 (0:0)

0:1 – Гризманн (84).

Реал Сосьедад – Атлетик – 0:2 (0:1)

0:1 – Рауль Гарсия (28, с пенальти), 0:2 – Уильямс (56).

Депортиво – Барселона — 2:1 (1:0)

1:0 – Хоселу (40), 1:1 – Суарес Л. (46), 2:1 — Бергантиньос (74).

Сельта – Вильярреал — 0:1 (0:1)

0:1 – Сольдадо (45).

Реал – Бетис — 2:1 (1:1)

0:1 – Навас (25, автогол), 1:1 – Криштиану Роналду (41), 1:2 – Рамос (81).

Осасуна – Эйбар — 1:1 (0:0)

0:1 – Гарсия С. (72), 1:1 — Кодро (79).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 23 – Месси (Барселона), 21 — Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 14 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Реала»