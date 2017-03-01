Черно-белый скандал, кризис «Кротоне», фанатская любовь от тиффози «Аталанты». Обзор 26-го тура Серии А

«Наполи» потерпел поражение впервые с осени, президент «Палермо» Маурицио Дзампарини сбегает из собственной команды, а Антонио Кассано становится ненужным даже молодежному составу «Сампдории». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать шестого тура чемпионата Италии.

1. Большая часть Италии ликует: в «Ювентусе» настало время «смуты». Журналистам стало известно о крупной ссоре между главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри и ключевым защитником клуба Леонардо Бонуччи. После очередного матча оба устроили драку на глазах всей команды. Теперь Аллегри грозится уйти из команды, а 29-летний футболист обдумывает свое поведение на скамье запасных. Не это ли чудесный знак для прямых конкурентов «бьянконери»?

2. «Феерии» «Кротоне» нет конца. В феврале «акул» лишили клыков: 0 очков в пяти матчах, 1 забитый мяч за 450 с лишним минут. Вжух, и коллектив Давиде Николы отправился в увлекательное путешествие по низам Серии А. Пока футболисты «пифагорейцев» идут замаливать грехи в церковь, руководству команды нужно продумать план по спасению команды. Успеет ли «Кротоне» вылезти со дна турнирной таблицы?

3. Удивительная серия «Наполи» прервалась. Домашнее поражение от поймавшей кураж «Аталанты» стало для игроков Маурицио Сарри первым с 29 октября. А проигрыш «Реалу» в стартовой игре 1/8 финала Лиги чемпионов показал игровые проблемы южан. После опустошения очередного бокала от мартини, болельщики «голубых» задаются вопросом: продолжат ли неаполитанцы борьбу за скудетто?

4. Ужасный февраль «Эмполи» завершен. «Ювентус», «Лацио», «Интер» — последние три соперника бедных «синих». Что удивительно, в каждом из этих матчей игроки Джованни Мартушьелло имели шансы отобрать очки у «зубров» Серии А. Но тосканцам всякий раз не хватало удачи. После неудачного месяца, «Эмполи» отделяет 7 очков от зоны вылета. Ждать ли долгожданный взлет команды весной?

5. 26-й тур чемпионата запомнится волевыми спасениями некоторых клубов. Футболисты «Сампдории» и «Болоньи» сумели спасти ничьи голами в компенсированное время. А дубль футболиста «Торино» Андреа Белотти и вовсе превратил унылые 0:2 против «Фиорентины» в результативную ничью. Теперь молодого «быка» возненавидели многие любители ставок.

Цитата тура:

Экс-надежда футбольной Италии Антонио Кассано не может найти себя в очередном клубе. Свободный агент поговорил о запрете «молодежки» «Сампдории» тренироваться ему вместе с командой:

«Мне грустно говорить об этом, но руководство генуезцев сказало мне «нет». Правда, запрет на тренировки с молодежной командой опечалил меня гораздо больше. Что мне теперь делать? Сидеть дома и быть счастливым папой»

Герой тура:

Бельгиец Раджа Наингголан казнил футбольный Милан. Дубль хавбека «Ромы» «убил» настрой «Интера» на набор каких-либо очков в этом матче. Во многом благодаря 28-летнему хавбеку «волки» сохранили неплохие шансы на чемпионство и продолжают скалиться в сторону Турина.

Антигерой тура:

Похоже, президент «Палермо» Маурицио Дзампарини слишком восхищен крысами. Более того, 75-летний предприниматель живет по заповедям этого животного: именно он первым покинул тонущий сицилийский корабль и подал в отставку. «Орлы» никак не могут взлететь выше 18-го места, поэтому уход Дзампарини как никогда «кстати». Неужели безумный менеджер устал увольнять тренеров «пачками» и решил перейти на новый уровень, «убрав» самого себя?

Цифра тура:

3 тысячи тиффози «Аталанты» устроили праздник своим любимцам. Победа футболистов из Бергамо над «Наполи» и приближение коллектива Джан Пьеро Гасперини к зоне Лиги чемпионов – повод для яркой и горячей встречи в аэропорту. В этот день на «богов» (как же «Аталанте» подходит это прозвище!) «молились» простые болельщики, отметив успехи кумиров красочным пиро-шоу. Эй, гуляй, фанат, пропивай, что есть!

Результаты тура:

Наполи – Аталанта – 0:2 (0:1)

0:1 – Кальдара (28), 0:2 – Кальдара (70).

Ювентус – Эмполи – 2:0 (0:0)

1:0 – Скорупски (52, в свои ворота), 2:0 – Сандро (65).

Палермо – Сампдория – 1:1 (1:0)

1:0 – Несторовски (31, с пенальти), 1:1 – Квальярелла (90).

Дженоа – Болонья – 1:1 (0:0)

0:1 – Вивиани (57), 1:1 – Нтшан (90).

Кротоне – Кальяри – 1:2 (1:1)

1:0 – Стоян (10), 1:1 – Педро (32), 1:2 – Боррьелло (69).

Сассуоло – Милан – 0:1 (0:1)

0:1 – Бакка (22, с пенальти).

Кьево – Пескара – 2:0 (1:0)

1:0 – Бирса (10), 2:0 – Кастро (61).

Лацио – Удинезе – 1:0 (0:0)

1:0 – Иммобиле (72, с пенальти).

Интер – Рома – 1:3 (0:1)

0:1 – Наиннголан (12), 0:2 – Наингголан (56), 1:2 – Икарди (81), 1:3 – Перотти (85, с пенальти).

Фиорентина – Торино – 2:2 (2:0)

1:0 – Сапонара (8), 2:0 – Калинич (38), 2:1 – Белотти (65), 2:2 – Белотти (85).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 19 — Эдин Джеко (Рома), Гонсало Игуаин (Ювентус), Андреа Белотти (Торино) 16 — Дрис Мертенс (Наполи), Мауро Икарди (Интер), 14 — Чиро Иммобиле (Торино).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А