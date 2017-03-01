Первая победа «Лестера» в новом году, хет-трик Кейна, непобедимый «Вест Бромвич». Обзор 26-го тура АПЛ

Харри Кейн празднует юбилей, «Вест Бромвич» идет на рекорд, «Лестер» возвращается в игру. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать шестого тура чемпионата Англии.





1. Свой дом – своя крепость. Кажется, «Тоттенхэм» настолько зависит от родного «Уайт Харт Лейн», что пора задуматься о том, чтобы оставить арену в живых. С «Уэмбли» у «шпор» явно что-то пошло не так. Команда на нем играет непонятно во что, проигрывая даже «Генту». Но при игре на «Уайт Харт Лейн» виден ощутимый контраст, где команда Маурисио Почеттино не проигрывала в этом сезоне еще никому. Вот и в этот раз, приехавший в гости «Сток», был снесен ураганными действиями Харри Кейна, который оформил хет-трик. «Тоттенхэм» в последнее время любит играть со «Стоком» в избиение – 12 голов в трех матчах. Исправился за ужасную игру в Лиге Европы Деле Алли, приложивший и свою ногу к разгромной победе лондонцев.

2. «Челси» отдал должок лебедям. Ведь именно валлийцы в первом круге были единственной командой не из топ-6, которая смогла отобрать очки у «синей машины». Несмотря на то, что Конте всячески отрицает тот факт, что «Челси», скорее всего, станет чемпионом, игра говорит сама за себя. Это победа стала 12-ой домашней победой подряд, что является повторением клубного рекорда. «Суонси» же, хоть и начал показывать очень хорошую игру при Поле Клементе, оказать сопротивление лидеру чемпионата не сумел. Но «лебедям» не стоит отчаиваться: впереди их ждут не самые грозные соперники, матчи с которыми вполне могут сложиться для валлийцев удачно.

3. Дэвид Мойес приехал в гости к «Эвертону». В ливерпульском клубе шотландец провел большую часть своей карьеры и стал известным в Англии специалистом. Но «ириски» были настроены отнюдь не гостеприимно. После нулевой ничьи с «Мидлсбро», игроки Рональда Кумана очень ответственно подошли к этой игре и без особых проблем одержали победу над аутсайдером. «Сандерленд» продолжает располагаться на дне турнирной таблицы, а следующие матчи не сулят «черным котам» ничего хорошего.

4. Слили и поплыли. Самая обсуждаемая тема недели — увольнение Раньери из «Лестера». Большинство сходится во мнении, что в клубе произошла аналогичная с прошлогодним «Челси» ситуация, когда игроки намеренно добивались увольнения тренера. В итоге, итальянец команду покинул, а «лисы» провели лучший матч в этом году. В матче с «Ливерпулем» все увидели старый «Лестер», со знакомой с прошлого сезона игрой, дающей результат. Те же схемы, та же тактика. Складывалось ощущение, будто бы Крэйг Шекспир откопал старые записи, которые странным образом потерялись перед началом сезона. «Ливерпуль» же снова проигрывает команде из зоны вылета, чем еще раз подтверждает наличие определенных психологических комплексов, которые, кажется, никто не в силах вылечить. На Клоппа весь матч было больно смотреть, а сам он будто бы не узнавал свою команду. Как итог — 3:1 и отличный психологический толчок для «Лестера» перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Севильи».

5. Тони Пьюлис делает в этом сезоне что-то невероятное с «Вест Бромвичем». За 26 туров «дрозды» проиграли всего дважды, а серия домашних побед достигает 6 матчей подряд. Таких показателей и у грандов не сыщешь. По иронии судьбы, именно «Борнмут» еще в первом круге нанес «Вест Бромвичу» одно из двух поражений, и команда была просто обязана вернуть долг «вишням». Так и случилось. Несмотря на пропущенный в самом начале мяч, забитый Джошуа Кингом с пенальти, «дрозды» уже через 5 минут сумели сравнять счет, а еще через 12 минут и вовсе выйти вперед. Второй тайм хоть и вышел достаточно зрелищным, голов так и не принес. Зато принес очередную победу коллективу Тони Пьюлиса, который рискует в этом сезоне привести команду к лучшему результату в истории.

Герой тура

Харри Кейн в этом туре установил значимое достижение, забив сотый гол в карьере. К тому же, игрок отметился хет-триком и голевой передачей.

Антигерой тура

Полузащитник «Вест Хэма» Мичейл Антонио не может забить уже 8 матчей подряд, последний раз лучший бомбардир молотков забивал еще в прошлом году. В матче с «Уотфордом» он и вовсе умудрился заработать удаление, получив две желтые карточки.

Цитата тура

Защитник «Лестера» Кристиан Фукс весьма эмоционально прокомментировал победу над «Ливерпулем»:

«В СМИ было много всего написано, но нас это только еще больше раззадоривало. На фоне всей это клеветы мы хотели показать, из чего мы сделаны. Вы увидели тот «Лестер», который был в прошлом сезоне.

Теперь каждая игра для нас – это финал. Мы хотим остаться в АПЛ, а победа над «Ливерпулем» может стать отправной точкой в этом пути»

Цифра тура

Джейми Варди наконец прервал свою безголевую серию в чемпионате, отметившись дублем в ворота «Ливерпуля». До этого нападающий не мог забить более 10 часов — 603 минуты.

Результаты тура:

Кристал Пэлас – Мидлсбро – 1:0

1:0 – Ван Анхольт (34).

Челси – Суонси – 3:1 (1:1)

1:0 – Фабгрегас (19), 1:1 – Льоренте (45), 2:1 – Педро (72), 3:1 – Азар (84).

Эвертон – Сандерленд – 2:0 (1:0)

1:0 – Гуйе (40), 2:0 – Лукаку (80).

Халл Сити – Бернли – 1:1 (0:0)

1:0 – Хаддлстоун (72 — с пенальти), 1:1 – Кин (76).

Уотфорд – Вест Хэм – 1:1 (1:0)

1:0 – Дини (3), 1:1 – Айю (73).

Вест Бромвич – Борнмут – 2:1 (2:1)

0:1 – Кинг (5 — с пенальти), 1:1 – Доусон (10), 2:1 – Маколи (22).

Тоттенхэм – Сток Сити – 4:0 (4:0)

1:0 – Кейн (14), 2:0 – Кейн (32), 3:0 – Кейн (37), 4:0 – Алли (45).

Лестер – Ливерпуль – 3:1 (2:0)

1:0 – Варди (26), 2:0 – Дринкуотер (39), 3:0 – Варди (60), 3:1 – Коутиньо (68).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 17 — Кейн (Тотенхэм), Лукаку (Эвертон), Санчес (Арсенал), 16 — Коста (Челси), 15 — Ибрагимович (Манчестер Юнайтед).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press