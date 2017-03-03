«Барселона» в лидерах, «сливочные» прокисли, Антуан Гризманн перешагнул значимый рубеж. Обзор 25-го тура Ла Лиги.

«Барселона» испепелила соперника и вышла в лидеры, Фернандо Торрес избежал страшной травмы, а «Гранада» вновь непобедима в родных стенах. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать пятого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Барселона» одержала разгромную победу над «Спортингом». Победу, олицетворяющую эпоху уходящего Луиса Энрике. Каталонцы уже в шестой раз за сезон сумели наколотить в ворота оппонента уровня хихонского клуба пять и более мячей. MSN бьет все мыслимые рекорды, уничтожая защиту соперника, а «Спортинг» дает продолжение своей кошмарной серии, в рамках которой за последние 11 матчей они сумели одержать лишь одну победу. В минувшем туре «сине-гранатовые» сумели подвинуть мадридский «Реал» с первой строчки и единолично захватить лидерство в Примере, но сумеют ли они его удержать?

2. Уже третий матч кряду «Реал» сталкивается с проблемами, которые им не всегда под силу решить. После волевой победы над «Вильярреалом» запас прочности мадридцев иссяк, а везения и сил оказалось недостаточно, чтобы совершить второй героический камбэк подряд и вырвать три очка. Однако отыграть отставание в 2 мяча «сливочным» все-таки удалось, а роль спасителя на себя вновь примерил Криштиану Роналду, оформивший дубль с 86 по 90 минуты. Ничья опустила мадридцев на вторую строчку, однако у них все еще есть матч в запасе.

3. «Атлетико» вырвал ничью в матче с терпящим бедствие «Депортиво». Однако, встреча запомнилась вовсе не прекраснейшим голом Антуана Гризманна из-за пределов штрафной, а кошмарным событием, которое заставило сердца любителей футбола по всему миру на время замереть и наблюдать за развитием ситуации. В борьбе за верховой мяч в форварда «Атлетико» Фернандо Торреса врезался полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос и испанец потерял сознание, ударившись головой о газон при падении. Футболисты обоих клубов окружили нападающего, пытаясь помочь ему, но Эль Ниньо так и не пришел в сознание. На поле выскочила медицинская бригада и после оказания медицинской помощи Торреса унесли с поля на носилках. К счастью, закончилось все хорошо, Торрес пришел в сознание и уже сегодня был выписан из больницы.

4. «Вильярреал» ожидаемо легко разобрался с «Осасуной», занимающую последнюю строчку в турнирной таблице. Четыре забитых мяча стали некой компенсацией для болельщиков «желтой субмарины», которые только-только сумели отойти от болезненного удара, полученного в поединке прошлого тура против мадридского «Реала». Итог: «Осасуна» — продолжает свое безнадежное падение в Сегунду, а «Вильярреал» все еще остается одним из претендентов на место в зоне Лиги чемпионов.

5. «Гранада» превращает свой стадион «Нуэво Лос Карменес» в самую настоящую крепость. Последний раз «насриды» уступили в родных стенах аж в декабре прошлого года. В этот раз перед «Гранадой» пал боевитый «Алавес». Команда Лукаса Алькараса пока еще не покинула зону вылета, но уже заметно улучшила свое положение. Впереди у «Гранады» матчи с такими командами, как «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья», будет очень трудно, но далеко не безнадежно.

Цитата тура

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте, выступающий на правах аренды за«Алавес», в очередной раз отметил, что хотел бы вернуться в «Королевский клуб» по окончании текущего сезона.

«Очевидно, что трудно вернуться в «Реал», так как там играют лучшие. Правда, я не думаю о возвращении в «Реал» в данный момент и сконцентрирован на задачах «Алавеса». А в конце сезоне будет видно, готов ли я вернуться в «Реал». Но считаю себя игроком уровня Крооса и Модрича», — заявил Льоренте.

Герой тура

Форвард «Вильярреала» Сантос Борре вышел на замену в матче с «Осасуной» на 68-ой минуте при скользком счете 2:1. Всего через 10 минут колумбиец отметился дублем и создал все условия для убедительной победы «желтой субмарины». Благодаря усилиям колумбийца «Вильярреал» продолжает погоню за лидерами и борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Антигерой тура

«Лас-Пальмас» дал настоящий бой мадридскому «Реалу», неожиданно отправив в ворота Кейлора Наваса аж три забитых мяча. Даже у известного своим спокойствием Гарета Бэйла не выдержали нервы — валлиец уже в начале второго тайма заработал удаление, ставшее вторым в его карьере. Гарет Бэйл оставил свою команду в меньшинстве почти на целый тайм, в следствие чего «сливочные» уступили первое место «Барселоне».

Цифра тура

Антуан Гризманн забил свой 100-й гол в чемпионате Испании. С 2009 по 2014 годы француз выступал за «Реал Сосьедад», где сумел отметиться 46 забитыми мячами. В минувшем туре Антуан Гризманн своим голом принес «Атлетико» ничью, а сам забитый мяч стал для него 54-м за «матрасников» и юбилейным в Ла Лиге.

Результаты тура:

Реал Сосьедад – Эйбар – 2:2 (1:1)

1:0 — Хуанми (14), 1:1 — Эскаланте (26), 2:1 — Вела (67, с пенальти), 2:2 — Педро Леон (90).

Удаления: Лежен (Эйбар, 46), Хуанми (Реал Сосьедад, 59).

Малага – Бетис – 1:2 (1:0)

1:0 — Форнальс (39), 1:1 — Мартен (48), 1:2 — Санабрия (74).

Валенсия – Леганес – 1:0 (1:0)

1:0 — Мангала (29).

Удаление: Альберто (Леганес, 80).

Осасуна – Вильярреал – 1:4 (0:2)

0:1 — Сориано (2), 0:2 — Сольдадо (27, с пенальти), 1:2 — Торрес (64, с пенальти), 1:3 — Борре (74), 1:4 — Борре (78).

Барселона – Спортинг – 6:1 (3:1)

1:0 – Месси (9), 2:0 – Родригес (11, автогол), 2:1 — Кастро (21), 3:1 — Суарес (27), 4:1 — Алькасер (49), 5:1 — Неймар (66), 6:1 — Ракитич (87).

Удаление: Росалес (Малага, 71).

Сельта – Эспаньол – 2:2 (2:2)

1:0 – Аспас (21), 1:1 — Морено (28), 2:1 — Васс (30), 2:2 — Пьятти (32).

Удаление: Фонтас (Сельта, 44).

Реал – Лас-Пальмас — 3:3 (1:1)

1:0 – Иско (8), 1:1 – Тана (10), 1:2 — Виера (56, с пенальти), 1:3 — Боатенг (60), 2:3 — Криштиану Роналду (86 с пенальти), 3:3 — Криштиану Роналду (90).

Удаление: Бэйл (Реал, 47).

Гранада – Алавес — 2:1 (1:0)

1:0 – Вакасо (38), 2:0 — Куэнка (53), 2:1 — Камараса (57).

Удаления: Катай (Алавес, 90), Алексис (Алавес, 90).

Депортиво – Атлетико — 1:1 (1:0)

1:0 – Андоне (13), 1:1 – Гризманн (68).

Севилья – Атлетик — 1:0 (1:0)

1:0 – Иборра (14).

Незабитый пенальти: Йоветич (Севилья, 14).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 21 – Лионель Месси (Барселона), 19 — Луис Суарес (Барселона), 18 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 14 – Яго Аспас (Сельта).

Ассистенты: 9 – Тони Кроос (Реал Мадрид), Луис Суарес (Барселона), 8 — Пабло Пьятти (Эспаньол), 7 — Неймар (Барселона), Луиш Нани (Валенсия) 6 – Антуан Гризманн (Атлетико), Марсело (Реал Мадрид).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Реала» и «Вильярреала»