«V — значит победа «Бордо», подстава от вратаря «Лилля», результативный дебют Неймара и хет-трик Радамеля Фалькао. Обзор 2-го тура Лиги 1

«Нант» никак не может забить, «Труа» ломает крылья «Ницце», Неймар делает голевую передачу и забивает сам, Фалькао феерит в Дижоне, внушающий страх баннер фанатов «Ренна», Майк Меньян подставляет Бьелсу и «Лилль», Жардим рассказывает почему не выпустил Мбаппе, и многое другое. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 2-го тура чемпионата Франции.

1. «Нант» Клаудио Раньери забуксовал на старте. «Канарейки» вновь не сумели набрать очки и даже поразить ворота соперника. Их соперники из «Марселя» наоборот не пропускают в двух стартовых матчах сезона и пока имеют 100% показатель по набранным очкам. Последний раз «Марсель» побеждал в двух стартовых матчах в сезоне-2013/14. Тогда нынешняя команда Руди Гарсии уступила лишь в четвертом туре «монегаскам», но после трех матчей имела максимум очков. Интересно то, что в этом сезоне в рамках 4-го тура «провансальцы» также как и 4 года назад будут играть с «Монако».

2. Неймар дебютировал в составе «ПСЖ». Бразильский нападающий вышел в матче второго тура против «Генгама» и сумел отметиться двумя результативными действиями. Сначала футболист отдал голевую передачу на Кавани, а затем уругваец взаимно ответил своему партнеру. Столичный клуб победил 3:0, а сам Неймар заявил после матча: «Люди думают, что умрут, когда покинут «Барселону», но я никогда не чувствовал себя более живым, чем в «ПСЖ».

Голевая передача и гол Неймара:

Neymar scored against Guingamp. 222 million euros has just been repaid😂😂 One Goal⚽ One Assist👟 Impressive Debut #PSG #NeymarPSG #Neymar ⚽⚽ pic.twitter.com/wKm6YlUgOI

3. Поломанные крылья «орлов» и реабилитировавшийся «Бордо». Вернувшийся в элитный дивизион «Труа» набрал 4 очка в двух стартовых турах. «Ницца» же имеет 0 очков после старта сезона и не может победить уже в пятом матче кряду в Лиге 1.

После неудачной концовки матча с «Анже» в первом туре, «Бордо» без особых проблем разобрался с самой пропускающей командой прошлого сезона — «Метцем». Стоит отметить двух нападающих «жирондинцев» Франсуа Камаро и Малкома, которые отдали уже по две голевых передачи в двух турах. Нельзя пройти мимо полузащитника команды Юнусса Санкаре забившего в обоих матчах.

Игроки «Бордо» в масках «вендетта» на одной волне с фанатами:

4. «Сент-Этьен» забивает по минимуму, а берет по максимуму. Команда Оскара Гарсии за два тура забила меньше, чем «Монако» за 37 минут в матче с «Дижоном», но набрала 6 из 6 очков. Жонатан Бамба вновь отметился результативным действием, отдав голевой пас на Ромена Амума. Соперник «зеленых» «Кан» наоборот пропустил всего два мяча, но набранных очков пока не имеет.

Болельщики «Ренна» промотивировали свою команду, вывесив баннер на мотив сериала «Во все тяжкие»: «Не бойтесь опасности. Вы и есть опасность».

Однако это не помогло хозяевам набрать хотя бы очко, а новичок «Лиона» Мариано Диас забивает во втором матче подряд.

5. После второго тура в Лиге 1 осталось три команды, которые не сумели поразить ворота соперников: «Амьен», «Нант» и «Кан». Если проводить параллели с уже стартовавшими чемпионатами, то в РФПЛ «Амкар» сумел забить свой первый гол в 6-м туре в матче против «Краснодара».

Также есть клубы не пропустившие пока ни одного мяча: «ПСЖ», «Марсель» и «Сент-Этьен». Если, опять же, сравнить с чемпионатом России, то в этом сезоне 2 тура без пропущенных мячей продержалась «Уфа». «Ахмат» не пропускал в первых трех турах и набрал на тот момент 9 из 9 очков.

Фаны «Марселя» рады победе клуба в самом конце матча:

Тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал почему в матче против «Дижона» на поле не появился звезда команды Килиан Мбаппе:

Напомним, что Мбаппе может стать игроком «ПСЖ», а сумма сделки с учетом всех бонусов может перебить трансфер Неймара в 222 миллиона евро.

Радамееель, Радамееель, Радамееель Фалькаао. После возвращения во Францию год назад, колумбийский нападающий зажил новой жизнью. 21 мяч в предыдущем сезоне только в чемпионате без учета еврокубков и Кубка Франции. В первых двух турах нового чемпионата Фалькао забил уже 4 мяча. В матче 2-го тура против «Дижона» Радамель оформил первый хет-трик чемпионата, а «Монако» разгромил соперника со счетом 4:1.

Стоит также отметить защитника «монегасков» Жемерсона. Футболист отличился во втором туре подряд, а в матче с «Дижоном» забил красивый гол через себя.

Молодой голкипер «Лилля» Майк Меньян сделал очень необдуманный поступок в середине второго тайма в матче против «Страсбура». Меньян вступил в конфликт с полузащитником хозяев Бенджаменом Корнье. После того, как арбитр встречи попробовал успокоить игроков, Майк кинул мяч в голову Корнье, за что и был удален с поля. Почему поступок необдуманный? Дело в том, что главный тренер «Лилля» Марсело Бьелса сделал все три замены в первом тайме, и Майк должен был об этом помнить, но не сдержался в данном эпизоде. Действие Меньяна предопределило исход встречи. Место в воротах занял нападающий Николя де Превиль, который несколько раз спас свою команду, но в итоге пропустил. После этого Бьелса поменял Николя, который вернулся к своим основным обязанностям на поле, а место в воротах занял Ибраим Амаду. Амаду пропустил сначала с пенальти, а затем после мощного удара Жереми Гримма из-за пределов штрафной. Меньян же «молодец», до сих пор не пропустил, а его клуб уступил 0:3.

Стоит напомнить, что Бьелса отправил в резервную команду несколько игроков, в том числе постоянного стража ворот Винсента Эньяму, которого даже нет в заявке на сезон.

LILLE'S GOAL KEEPER HAS JUST BEEN SENT OFF FOR THIS!

CRAZINESS!!! 😂😂😂

NOW AN OUTFIELD PLAYER IS IN GOAL FOR LAST 25 MINUTES!! pic.twitter.com/9sKdZB5RVS

— WHEDDSTA (@Wheddsta) August 13, 2017