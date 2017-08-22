Подвиги престарелого снайпера, победы лидеров, обида «Торино». Обзор 1-го тура Серии А

Серия А – последний из топ-чемпионатов Европы, представители которого вошли в новый сезон. Еженедельник «Футбол» — о первых событиях 86-го розыгрыша первенства Италии.
5 главных событий тура
1. Считаешь себя лидером чемпионата? Забей три гола в первом туре. Так и сделали главные ньюсмейкеры итальянского первенства – игроки «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Наполи». Миланские клубы впервые за долгое время рассчитывают на высокие позиции в Серии А – «россонери» и «нерадзурри» первенствовали на международном Кубке чемпионов (первые победили в китайской зоне турнира, а вторые – в сингапурской). Поэтому разгромные «виктории» приблизили эти клубы к первой строчке. Из претендентов на скудетто лишь «Рома» не смогла наколотить в дебютной встрече сезона заветную «троицу» — минимальная победа над «Аталантой».
2. Ничейная партия для Феррары. СПАЛ провел дебютный матч в местной элите впервые за 49 лет. Бело-голубые выступили безболезненно для себя, не пропустив от «Лацио». Нулевая ничья в игре с командой, которая сумела отнять Суперкубок страны у вечных богов из «Ювентуса» — как успешное завершение в первой партии шахматного противостояния. Однако впереди у феррарцев еще 37 ходов, а предстоящие матчи с «Удинезе» и «Интером» — отличный шанс перерасти из аутсайдера в претендента на звание гроссмейстера. Кстати, только СПАЛ стал единственным новичком Серии А, который сумел набрать очки: «Верона» и «Беневенто» забили соперникам по одному голу, но свои встречи проиграли.
3. Судья, прав ли ты? Чемпионат только набирает обороты, а игроки «Торино» уже испытали на себе все «прелести» ошибок арбитра. В концовке игры с «Болоньей» игрок «быков» навесил в штрафную площадь на партнера. В этом моменте можно углядеть офсайд, однако судья ничего не заметил. Футболисты Михайловича разыграли мяч и отправили его в ворота, после чего раздался свисток и отмена гола из-за положения «вне игры». Принял ли судья такое решение «благодаря» первоначальному моменту с офсайдом? Спорно. Но теперь «бордовая» часть Турина с грустью вспоминает этот момент (на видео – с 2.26)
4. И снова «Милан». На деньги китайских спонсоров этим летом «дьяволы» потратили более 100 миллионов евро. Покупки Бонуччи, Конти, Чалханоглу и других – не предел «красно-черной» щедрости. За несколько часов до матча с «Кротоне» твиттер итальянских толстосумов красочно представил 11-го новичка команды за последние месяцы. Без Николы Калинича «Фиорентине» придется несладко, а главному тренеру «россонери» Монтелле придется решить интересную загадку – как превратить в главную сенсацию Серии А одно из итальянских разочарований последних лет. Помогут ли «Милану» звездные, но несыгранные приобретения – задача с множеством неизвестных и не одним действием.
👋🏻🇭🇷️⚽️ pic.twitter.com/zeuiya91yc
— AC Milan (@acmilan) August 20, 2017
5. Оборона по-генуезски. Игроки «Дженоа» сыграли в нулевую ничью с «Сассуоло». «И что здесь примечательного?», — спросите вы. Но с 29 июля «грифоны» провели четыре предсезонные товарищеские игры, завершив подготовку к сезону с общей разницей голов 15:1. «Ноль» в графе «пропущенные мячи» оставляют поклонникам «красно-синих» мечты на крепкую защиту команды в начавшемся сезоне. Ближайшую встречу коллектив Ивана Юрича проведет с «Ювентусом»: любители чемпионата Италии в предстоящий уик-энд надеются увидеть неплохо подготовленную заднюю линию «Дженоа» в лучшем виде.
Цитата тура
Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович – о сохранении лидера «быков» Андреа Белотти в команде:
С каким настроем работает Белотти? Было непросто его удержать, у него были серьезные предложения. Но президент не уставал повторять, что без выплаты 100 млн евро игрок никуда не уйдет. Парню было непросто, но он в конечном счете понял — едва ли кто-то заплатит такие деньги.
Андреа — наш капитан и бомбардир, в Турине все его любят. Он знает, насколько я его ценю. Ясно, что трансферное окно еще не закрыто. Но уже сейчас можно говорить — Белотти остался с нами»
Герой тура
Фабио Квальярелла (Сампдория)
34-летнему форварду не страшна спортивная старость – он без раскачки начал штамповать голы. Именно его дубль принес «Сампдории» волевую победу над «Беневенто». Помимо Фабио, два мяча в дебютном туре забил и аргентинский игрок «Интера» Икарди, но в стартовавшей гонке бомбардиров лидирует снайпер из «сампы»: на счету футболиста миланцев один из голов забит с пенальти.
Антигерой тура
Федерико Чеккерини (Кротоне)
Защитник уничтожил собственную команду, увидев перед «красный свет» уже на 3-й минуте: сначала арбитр показал Федерико желтую карточку за фол последней надежды в собственной штрафной. Но после просмотра видеоповтора Чеккерини был «награжден» прямым удалением и отправился в раздевалку, даже не успев вспотеть. «Милан» в численном преимуществе разгромил хозяев, сточив клыки «акулам» уже в первом туре
Цифра тура
Проиграв «Кьево», футболисты «Удинезе» не одерживают побед в Серии А 6 матчей подряд. В последний раз «зебры» набирали три очка в игре 33-го тура чемпионата Италии 2016/17: тогда были повержены игроки «Кальяри». После 23 апреля (день крайней «виктории» «черно-белых») «Удинезе» набрал всего два очка.
Результаты тура
Ювентус – Кальяри – 3:0 (2:0)
1:0 – Манджукич (12), 2:0 – Дибала (45), 3:0 – Игуаин (66).
Верона – Наполи – 1:3 (0:2)
0:1 – Супрайен (32, в свои ворота), 0:2 – Милик (0:2), 0:3 – Гулам (62), 1:3 – Паццини (83, с пенальти).
Аталанта – Рома – 0:1 (0:1)
0:1 – Коларов (31).
Болонья – Торино – 1:1 (1:1)
1:0 – Ди Франческо (27), 1:1 – Ляич (33).
Кротоне – Милан – 0:3 (0:3)
0:1 – Кесси (6, с пенальти), 0:2 – Кутроне (18), 0:3 – Сусо (23).
Интер – Фиорентина – 3:0 (2:0)
1:0 – Икарди (6, с пенальти), 2:0 – Икарди (15), 3:0 – Перишич (79).
Лацио – СПАЛ – 0:0.
Сампдория – Беневенто – 2:1 (1:1)
0:1 – Чичиретти (15), 1:1 – Квальярелла (38), 2:1 — Квальярелла (54).
Сассуоло – Дженоа – 0:0.
Удинезе – Кьево – 1:2 (1:1)
0:1 – Инглесе (15), 1:1 – Теро (37), 1:2 – Бирса (54).
Подобными фотографиями и видео после 1-го тура Серии А живет интернет
Отгрузил гол в ворота «Кальяри»? Можно и отдохнуть
Тиффози «Интера» и веселый троллинг перед принципиальной игрой с «Ромой»
FT: Inter 3 vs 0 Fiorentina
Icardi (2 goals),
Perisic.
Next game: Roma vs Inter
Lesnar Skriniar after #InterFiorentina game. pic.twitter.com/7YiXJzleqv
— Interisti Kaskus (@InteristiKasKus) August 20, 2017
Оцените гол футболиста «Кьево» Бирсы по 10-балльной шкале
Absolute top quality finish from Valter Birsa this morning! #Chievo #UdineseChievo #SerieA @ACChievoVerona pic.twitter.com/LOWKeaWqvU
— Andrew Macdougall (@AndrewMacWrites) August 21, 2017
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube-канал ФК «Торино», Youtube-канал ФК «Милан», твиттер-аккаунт ФК «Милан», твиттер-аккаунт Interisti Kaskus, твиттер-аккаунт Andrew Macdougall