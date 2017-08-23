Дерзкие дебютанты Примеры, немощность Антуана Гризманна и воспрянувшая духом Каталония. Обзор 1-го тура Ла Лиги

Квинтет удалений, великолепный дебют новичков Примеры и лайфхак «как стать объектом ненависти для тех, кто обожал тебя в прошлом году». Еженедельник «Футбол» подводит итоги первого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Дерзкий новичок. Многие предрекали «Жироне» провал в грядущем сезоне. Оно и понятно: несколько лет подряд «бело-красные» оступались за шаг до триумфа и вот, за почти вековую историю, «жиродинцам» впервые удалось подняться в элитный дивизион. Но и тут их поджидал «подарок» судьбы в виде просто кошмарного календаря: в первых шести турах «Жироне» предстоит провести встречи с «Атлетико», «Атлетиком», «Севильей» и «Барселоной». Такое себе гостеприимство для еще не адаптировавшихся новичков Примеры. Но «жиродинцы» сумели развернуть сложившуюся ситуацию на 180 градусов и сделать ее своим козырем. Мадридский «Атлетико» приехал «в гости» к «Жироне» и вышел на поле, откровенно говоря, спустя рукава. За что и был наказан. 2:0 в пользу хозяев уже после 25 минут встречи и полное игровое преимущество у андердогов. Отыграться «матрасникам» чудом удалось, однако ничья со счетом 2:2 — это явно не то, на что рассчитывали бронзовые призеры Примеры минувшего сезона, когда отправлялись на матч с дебютантом.

2. Субмарина потоплена арбитром? «Леванте», другой новичок Примеры, обладает гораздо большим опытом выступления в испанской элите, нежели «Жирона». В минувшем сезоне они проявили себя с лучшей стороны, без особых проблем заняв первое место в Сегунде. Команда показывала добротный футбол и болельщики явно ждали «продолжения банкета», но уже в высшем дивизионе. Первый тур приготовил для них встречу с грозным «Вильярреалом». «Желтая субмарина» «приплыла» в гости к «лягушкам», и явно не ожидала подобной игры от только что вышедшего в Примеру валенсийского клуба. «Леванте» буквально задавил оппонента, имея большое игровое преимущество, однако реализовать его в забитый мяч им так и не удавалось. Но тут на помощь пришел судья, который поставил довольно спорный пенальти в концовке встречи. «Лягушки», несомненно, наиграли на победу и можно расценивать данный эпизод как высшую справедливость, однако ошибка арбитра остается ошибкой.

3. Немощные баски. «Хетафе», третий клуб, вышедший в Примеру из Сегунды, также не оплошал и с хорошей стороны показал себя в первом туре розыгрыша Ла Лиги. Всем новичкам, как на подбор, достались сильные соперники и «синим» предстояло сыграть с «Атлетиком» в Бильбао. «Испанский Челси», как называют «Хетафе» в кругах любителей футбола на Пиренейском полуострове, полностью оправдал свое прозвище. Клуб из пригорода Мадрида отдал мяч и инициативу своему оппоненту, собрал целую охапку предупреждений, а за полчаса до конца встречи и вовсе остался в меньшинстве, просто-напросто закрывшись на своей половине поля.

В лучших традициях «Челси», «Хетафе» с помощью «автобуса» удержал свои ворота на замке, так и не дав «Атлетику» ничего около них создать. Как итог: все три новичка набрали очки в первом туре Примеры, играя с командами, которые намерены квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

4. Праздник со слезами на глазах. Теракт в Барселоне заставил содрогнуться весь мир, но именно такие события подталкивают к сплочению. Каталонскому клубу, на фоне ухода звездного Неймара, неудач на трансферном рынке и поражения в битве за Суперкубок с «Реалом», предстояла домашняя игра с «Бетисом». Игроки «Барселоны» вышли биться не за имя на спине, а за герб на груди, отказавшись от нанесения собственных имен на форму.

Каталонцы были по-спортивному злы и, что называется «в одну калитку», уничтожили «Бетис». «Барселона» уже с первого тура привычно делит первые строчки с «Реалом» и, кажется, готова к борьбе за возвращение испанской футбольной короны в Каталонию.

5. Возвращение Шарлеса. На протяжении двух последних сезонов бразильский нападающий Шарлес был одним из ключевых футболистов в построении игры «Малаги». 33-летний форвард не раз выручал команду и славился тем, что забивал важнейшие мячи. В текущее трансферное окно бразилец принял решение перебраться в «Эйбар». И, словно по классическому сюжету малобюджетной драмы, в первом же туре ему предстояло тяжелейшее испытание: возвращение на «Ла Розаледа», но уже в качестве соперника, а не «хозяина» поля.

От волнения Шарлес схлопотал предупреждение уже на третьей минуте встречи, однако во втором тайме все же сумел поразить ворота своей бывшей команды. Гол, так и оставшийся единственным в этом матче, бразилец праздновать не стал, а через 10 минут под неодобрительный гул трибун и вовсе покинул поле.

Цитата тура

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано провел параллель между «сливочными» и «Барселоной» по окончании первого тура Ла Лиги.

Обе команды одержали убедительную победу. Но мне кажется, что у «Реала» больше заслуг. И прежде всего потому, что они играли без Роналду. Я не представляю себе сильной игры «Барселоны» без Месси»

Герой тура

После двух непростых сезонов на Туманном Альбионе Кристиан Стуани принял решение вернуться в уже ставший для него родным испанский чемпионат. 30-летний уругвайский форвард подписал трехлетний контракт с «Жироной» и с первого же тура принялся за дело: за 3 минуты Стуани оформил дубль в ворота грозного «Атлетико», тем самым принеся своему новому клубу первое очко в Примере в истории.

Антигерой тура

Антуан Гризманн решил остаться в «Атлетико» на этот сезон, однако с таким подходом французу в Мадриде делать нечего.

Человек, который является лидером и должен вести за собой команду, не сумел ничего показать в игре с только что вышедшей в Примеру «Жироной», а во втором тайме и вовсе схлопотал удаление за минуту. Сначала Гризманн был наказан предупреждением за симуляцию, а затем сразу же удален за неспортивное поведение.

Цифра тура

1-й тур Примеры был богат на удаления: 5 красных карточек заработали игроки на старте нового футбольного сезона в Испании.

Негативно отличились: Ален Халилович («Лас-Пальмас»), Серхио Рамос («Реал»), Эвер Банега («Севилья»), Альваро Хименес («Хетафе») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Результаты тура:

Леганес – Алавес – 1:0 (1:0)

1:0 – Габриел (24).

Валенсия – Лас-Пальмас – 1:0 (1:0)

1:0 – Дзадза (22).

Сельта – Реал Сосьедад – 2:3 (1:1)

1:0 – Гомес (22), 1:1 — Оярсабаль (33), 2:1 — Гомес (50), 2:2 — Хуанми (80), 2:3 — Жозе Виллиан (88, с пенальти).

Жирона – Атлетико – 2:2 (2:0)

1:0 – Стуани (22), 2:0 – Стуани (25), 2:1 – Корреа (78), 2:2 – Хименес (85).

Севилья – Эспаньол – 1:1 (1:1)

1:0 – Ленгле (26), 1:1 – Баптистао (35).

Атлетик – Хетафе – 0:0 (0:0).

Барселона – Бетис – 2:0 (2:0)

1:0 – Тошка (36, в свои ворота), 2:0 – Серхи Роберто (39).

Депортиво – Реал – 0:3 (0:2)

0:1 – Бэйл (20), 0:2 – Каземиро (27), 0:3 – Кроос (62).

Леванте – Вильярреал – 1:0 (0:0)

1:0 – Моралес (88, с пенальти).

Малага – Эйбар – 0:1 (0:0)

0:1 – Шарлес (58).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 2 – Гомес (Сельта), Стуани (Жирона).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, пресс-службы «Барселоны» и «Жироны»