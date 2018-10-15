Обучение экстерном. Футболисты, ставшие тренерами своих клубов

Тьерри Анри возглавил «Монако», за который выступал шесть лет в качестве игрока. Француз впервые в своей карьере займет роль главного тренера. Еженедельник «Футбол» вспомнил, как известные в прошлом футболисты, дебютировали в качестве менеджеров бывших клубов.

Кто: Зинедин Зидан

Клуб: «Реал» Мадрид

Играл: 2001—2006

Тренировал: 2016—2018

Великий Зизу перешел в королевский клуб на пике своей карьеры, когда полузащитнику было 27 лет. Трансфер обошелся «сливочным» в 73,5 миллиона евро. Это сейчас такая сумма за игрока считается рядовой, но в начале нулевых это была рекордная планка транжирства. Зидан стал ключевым игроком команды Висенте дель Боске и выигрывал с королевским клубом чемпионат и Кубок Испании. А его легендарный удар в ворота «Байера» с передачи Роберта Карлоса — классика финалов Лиги чемпионов. Этот гол принес «Реалу 9-ю победу в главном еврокубковом турнире.

В качестве главного тренера «Реала» Зидан оформил «требл» уже в первом же сезоне. А затем трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, став первым, кому это удалось. Несмотря на непобедимость своей команды, Зизу покинул королевский клуб, уйдя непобежденным: «Я принял решение не продолжать быть главным тренером «Реала». Момент может показаться странным, но команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать, нужен новый голос. Требуются новые тренерские решения, и поэтому я принял это решение. Я люблю этот клуб всем сердцем, он дал мне все в этой жизни, я чувствую, что провел здесь лучшее свое время».

Кто: Юрген Клопп

Клуб: «Майнц»

Играл: 1990—2001

Тренировал: 2001—2008

Юрген Клопп долго искал свою команду, каждый год, меняя клубы и немецкие дивизионы, пока не осел в «Майнце», за который впоследствии отыграл 11 лет. Клопп играл на позиции нападающего, и однажды оформлил покер в матче второй Бундеслиги. В дальнейшем главный тренер «карнавальников» — Вольфганг Франк, стал использовать и в центре поля, и в центре обороны. Франк один из первых немецких специалистов, кто отошел от привычных футбольных представлений и стал играть в «тотальный футбол». Это — тактическая схема, когда игрок, двигаясь по полю, заменяет других футболистов на их местах, таким образом сохраняя их намеченную организационную структуру.

Кстати, Вольфганг и вдохновил Юргена стать тренером. «Он говорил нам: «Когда вы станете тренерами, придите ко мне и расскажите о своих героических свершения»,- вспоминал Клопп. В 2001 году Франк покинул свой пост, а Клопп занял его место. Команда выиграла шесть игр из семи и осталась во второй Бундеслиги. Уже в следующие годы он смог найти свой исключительный стиль, который стал его визитной карточкой и помог клубу финишировать в тройке. Он вывел клуб в первую Бундеслигу. Потом команда болталась между двумя дивизионами. И в 2008 году Клопп покинул «Майнц» и перешел в «Боруссию» Дортмунд.

Кто: Данни Блинд

Клуб: «Аякс» Амстердам

Играл: 1986—1999

Тренировал: 2005—2006

Данни Блинд перешел в «Аякс» из роттердамской «Спарты». В самом титулованном клубе Голландии он провел великолепные 13 лет и выиграл 16 трофеев. Он был уникальным футболистом, способным сыграть на любой позиции в защите. Но его отличительной чертой было то, что голландец не знал усталости и носился по полю на протяжении всех 90, и иногда и 120 минут.

В 2005 году ему была предоставили возможность возглавить свой бывший клуб и вернуть ему былое величие. Данни сменил на тренерской позиции Рональда Кумана, который дважды побеждал с «красно-белыми» в Эредивизии. Но Блинд не смог вместе с «Аяксом» повторить его успех, а еще больше усугубил положение клуба. «Аякс» закончил сезон на 4 месте. На 24 очка отстав от победителя лиги — ПСВ. С этим боссы «Аякса» не могли смериться и отправили легенду клуба в отставку.

Кто: Кларенс Зеедорф

Клуб: «Милан»

Играл: 2002—2012

Тренировал: 2014

Кто: Филиппо Индзаги

Клуб: «Милан»

Играл: 2001—2012

Тренировал: 2014—2015

В 2014 году Сильвио Берлускони решился на очередную авантюру, уволив Массимилиано Аллегри, с которым клуб 2 раза за 4 года был в призерах Серии А. На место Макса был приглашен Кларенс Зеедорф, который только завершил карьеру. Голландский хавбек, будучи игроком «россонери» брал с клубом дважды Лигу чемпионов, Супербок УЕФА и два чемпионата Италии. Кстати, он стал первым голландским тренером, возглавившим команду Серии А. Под его руководством команда выдала несколько ярких матчей, но и ужасных поражений. В конце сезона «Милан» финишировал 8-м, и с Зеедорфом было принято решение попрощаться.

Его сменил не менее именитый футболист «Милана» Филиппо Индзаги, Первое, что сделал Индзаги у руля «Милана» это провел чистку состава и приобрел новых игроков. Но у него тоже не заладилось. Вот так можно было описать игру «Милана» в тот злополучный сезон: проходной двор в обороне и вялая игра в атаке. «Милан» хотел уволить Индзаги еще в январе, но коуч умолял, чтобы ему дали шанс все исправить. В итоге Индзаги остался, развязав конфликт со своими игроками. И под конец сезона боссы «Милана» указали ему на дверь. Хотя Индзаги был не согласен: «О прошлом я не думаю. У меня были трудности в «Милане», но я не терял веры и не сдавался. Мы знаем, что у клуба есть проблемы, и в последние годы никто из тренеров не работал там лучше, чем я, даже после того, как были потрачены 100 миллионов евро, а состав стал сильнее, чем был при мне. Если бы в «Милане» мне дали возможность работать, я бы мог добиться успеха».

Кто: Валерий Карпин

Клуб: «Спартак» Москва

Играл: 1990—1994

Тренировал: 2009—2012, 2012—2014

Нынешний тренер «Ростова» успел поиграть за несколько отечественных клубов, а последние 14 лет своей карьеры провел в Испании, защищая цвета «Реала Сосьедада», «Валенсии» и «Сельты». Но сделал себе имя Карпин именно в «Спартаке», в составе которого трижды выигрывал чемпионат России.

А в 2008 году получил должность в клубе и был генеральным директором. Все изменилось в апреле следующего года, когда московский клуб расстался с датским специалистом Микаэлем Лаудрупом. Карпин стал временно исполняющим обязанности главного тренера команды и параллельно с этим проходил обучение по получению тренерской лицензии. В 2009-м Валерий Георгиевич был близок к тому, чтобы сделать «Спартак» наконец чемпионом, но клуб завалил концовку и стал вторым, пропустив вперед казанский «Рубин». Руководство «красно-белый» посчитало, что это достойный результат и предложило должность главного тренера. Спустя два года Карпина сменил Уная Эмери, но уже через полгода, российский специалист был вынужден вновь спасать «Спартак». За все то время, что он возглавлял московский клуб, было достаточно взлетов: серебро 2009 и 2012 годов, выход в 1/8 Лиги Европы, но и провалов было значительно больше. От двух разгромов от «Порту» до отданного полуфинала кубка России «Тосно».

В 2014 году Карпин покинул «Спартак» уже окончательно. Леонид Федун назвал его «сбитым летчиком», а сам тренер отставку прокомментировал так: «Если бы меня уволили в 2012 году, когда «Спартак» шел на последнем месте, это не было бы ударом. А тут команда была третьей и в трех очках от лидера. Ты этого просто не понимаешь. Самое страшное, когда ты не понимаешь, почему происходит то или иное событие. Мне никто ничего не объяснял. Я знаю, почему так произошло, но это останется при мне».

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press, Офицальный твиттер «Аякса»