Обратный подсчет. Хунтелар — в «Аяксе», Ди Франческо – в «Роме» и другие возвращения лета

Лето 2017 года — время возвращений. Уэйн Руни отправился на подмогу родному «Эвертону», Курбан Бердыев снова оказался в Казани, а «Фейеноорд» только договаривается о возобновлении сотрудничества с Робином ван Перси. Еженедельник «Футбол» — еще о пяти камбэках нынешнего межсезонья, которые вы могли не заметить.

Кто: Эусебио Ди Франческо

Откуда: «Сассуоло»

Куда: «Рома»

Эусебио Ди Франческо никогда не был выдающимся футболистом. Он играл и в Серии В, и в Серии С1, и названия некоторых его команд вы, возможно, даже никогда и не слышали. Но в череде клубов итальянской провинции была «Рома». Правда, в сезоне-2000/01, пока римские воины, ведомые Императором Франческо Тотти, завоевывали последнее для Вечного города скудетто, Ди Франческо чаще оказывался в тылу, отыграв лишь пять матчей.

Руководил той «Ромой» не кто иной, как Фабио Капелло. Однако тренером, навсегда определившим футбольные взгляды Эусебио, стал предыдущий наставник «джалоросси» — Зденек Земан. Неизменяемая схема 4+3+3, агрессивная вертикальная игра, постоянный прессинг, работа с молодежью – все это Ди Франческо взял за основу своего стиля и в 2012 году вместе с малоизвестным на тот момент «Сассуоло» выиграл титул Серии В. Затем было шестое место в Серии А, громкие победы над «Миланом» и «Интером», выступление в Лиге Европы. Ди Франческо долгое время не желал становиться тренером, сейчас же его называют самым эффектным итальянским алленаторе.

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В июне Эусебио по обоюдному согласию расторг контракт с «Сассуоло» и подписал соглашение с «Ромой». Здесь он провел наиболее яркие четыре года своей игровой карьеры. Сейчас в римском клубе происходит революция, возглавляемая Рамоном Мончи, и именно в Ди Франческо болельщики видят того, кто наконец вернет скудетто в столицу.

Кто: Бурак Йылмаз

Откуда: «Бэйцзин Гоань»

Куда: «Трабзонспор»

Построив карьеру на Востоке, турок жил по дерзким законам: он не боялся опасных переходов. К примеру, Йылмаз стал вторым в истории игроком, который не смутился выступать во всех клубах большой четверки: «Бешикташе», «Фенербахче», «Трабзонспоре» и «Галатасарае». Когда-то нападающим интересовались ЦСКА и «Рубин». «Если «Галатасарай» решит продать меня, я бы хотел перейти в «Вест Хэм» — а такое заявление делал сам Йылмаз. Однако он покинул родной чемпионат ради Китая. В прошлом году в Поднебесной щедро тратились, подфартило и «Галатасараю»: за трансфер Бурака «Бэйцзин Гоань» выплатил 8 млн евро.

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За время выступлений в Суперлиге 32-летний форвард стал лучшим снайпером «Бэйцзина» в сезоне-2016, а его трансфер вошел в топы лучших приобретений китайской команды. Но жизнь в Азии наскучила Йылмазу уже через год – и переговоры о его возвращении в «Трабзонспор» завершились очень быстро. 3,5 млн евро – вероятный ценник на покупку. Можно только догадываться, какой будет реакция горячего народа на возвращение блудного богача.

В декабре турок успел влипнуть в неприятности: приехав в Стамбул на каникулы, Бурак припарковал свой Mercedes на остановке маршрутки. Футболист чуть не подрался с водителем общественного транспорта, игрока даже припугнули палкой. Ждать ли новых скандалов с Йылмазом после его камбэка домой?

Кто: Хасан Салихамиджич

Откуда: с пляжа

Куда: «Бавария»

Душа одного из самых успешных боснийских футболистов всегда принадлежала Германии. Бундеслиге полузащитник отдал 17 лет карьеры. Именно тут он раскрылся как игрок, победил в Лиге чемпионов, завоевал кучу «серебряных тарелок» и кубков. Хасан даже успел получить немецкое гражданство.

По окончании карьеры Салихамиджич не собирался уходить из футбола навсегда. Экс-футболист вел колонку в немецком издании Kicker, спонсировал футбольную школу в Сараеве и нередко появлялся на ТВ и в соцсетях именитых игроков. Время босниец проводит с пользой. «Браццо» не прекращал контактировать с «Баварией»: часто консультировал клуб по поводу молодых игроков. Но лишь в феврале этого года Салихамиджич официально стал послом «Баварии», хотя это была тоже, в принципе, свадебная должность. И вот новое назначение: Салихамиджич — спортивный директор.

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После ухода Маттиаса Заммера с поста спортивного директора «Баварии», слухи о новом кандидате не прекращались. Болельщики с нетерпением ждали прихода Филиппа Лама или Мирослава Клозе, но получили легкую версию баварской легенды. Недовольство назначением витает в воздухе до сих пор, но уже ничего не изменить: место занято.

Кто: Хесус Навас

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Севилья»

Академия «Севильи» выпустила немало видных мастеров, но из игроков современности именно Хесус Навас стал для андалусийских фанатов настоящей иконой. Уже в 17-летнем возрасте талантливый вингер засверкал в основном составе «Севильи» и практически сразу влюбил в себя местных болельщиков. Лидер «нервионских» атак на протяжении 10 лет показывал великолепную игру, привлекался в сборную Испании и стал незаменимой звездой в родном клубе.

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С каждым годом, проведенным в «Севилье», становилось все более понятным, что уровень андалусийской команды хавбек явно перерос. За ним выстроилась целая очередь грандов мирового футбола, и следующим этапом его карьеры стал «Манчестер Сити». В английском клубе Навасу так и не удалось стать стопроцентным игроком основы, однако его «британский поход» был поистине триумфальным. За 4 сезона в «МанСити» Хесус провел свыше 150 матчей, выиграл 3 трофея, а Хосеп Гвардиола, затеяв в команде масштабную перестройку, упрашивал руководство сохранить Наваса. Однако тут желание самого полузащитника сыграло ключевую роль.

Хесус Навас страдает редчайшим заболеванием – хронической тоской по родине. В Англии он постоянно находился под наблюдением психологов, но в конечном счете фобия победила – 31-летний полузащитник решил вернуться в родную «Севилью». Вокруг возвращения вингера возник небывалый ажиотаж, а в клубе даже сняли в честь его камбэка видеоролик, по сюжету которого неизвестные люди похищают Наваса и в багажнике авто отвозят его на домашний стадион «нервионцев». Обожаемый публикой Хесус вернулся, и теперь у него полно времени, чтобы закончить начатое: вингеру осталось принять участие всего в 23 встречах, дабы возглавить список игроков с наибольшим количеством матчей, проведенных за «Севилью», навечно вписав свое имя в славную историю родного клуба.

Кто: Клас-Ян Хунтелар

Откуда: «Шальке»

Куда: «Аякс»

Клас-Ян Хунтелар по прозвищу Охотник провел за «Аякс» неполных четыре сезона в 2005–2009 годах, но навсегда засел в памяти фанатов своими 105 голами во всех турнирах. Вопреки распространенному мнению, Хунтелар не является воспитанником «Аякса»: в Амстердам он переехал в 22 года. Однако именно игра за этот клуб дала Охотнику репутацию одного из лучших игроков штрафной в мире.

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Первым в очереди претендентов преуспел мадридский «Реал», зимой 2009-го купивший Хунтелара за 25 млн евро. Могучий форвард должен был прийтись ко двору: в те годы «галактикос» взяли курс на приобретение голландских игроков, в команде уже числились Снейдер, Роббен и Ван дер Варт. Однако из-за высокой конкуренции раскрыться в составе «сливочных» Хунтелар так и не смог и спустя год отправился покорять «Милан». Но и в столице моды голландский гренадер не преуспел – специфика игры в Серии А вынуждала Хунтелара все дальше отходить от его любимой штрафной. Промаявшись сезон в Италии, Охотник летом 2010-го принял предложение «Шальке». Кроме игры в основе форварда привлекла близость Гельзенкирхена к родному городку Хеммело, где до сих пор живет вся его семья. В Германии Хунтелар вернулся на «аяксовский» уровень: за 7 сезонов он наколотил за «горняков» 126 голов, а в 2012-м с 29 мячами стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Возвращение в «Аякс» — это далеко не лебединая песня Класа-Яна. Он находится в прекрасных физических кондициях и не утратил желания побеждать. Игра в родной Эредивизи и близость к дому должны раскрепостить Хунтелара, а значит, у «Аякса» вновь может появиться форвард-киллер. Фанаты встретили возвращение Охотника с огромным энтузиазмом: с Хунтеларом у клуба есть все шансы вновь подвинуть ненавистные «Фейеноорд» и ПСВ.

Автор: Никита Воробьев, Лидия Дидык, Вадим Павлов, Дмитрий Темников, Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press