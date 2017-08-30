Обозленные французы и непобедимые немцы. 3 ставки на отборочные игры ЧМ-2018 и другие главные матчи недели

Европейские чемпионаты берут небольшой перерыв из-за матчей национальных сборных. Французы попытаются реабилитироваться после поражения от шведов, немцы идут на стопроцентный результат, а испанцы и итальянцы выявят фаворита своей группы. В Южной Америке столкнутся аргентинцы и уругвайцы, а в Азии Япония и Австралия определяют лишнего.

31 августа

Япония — Австралия

Место: Сайтама, Япония

Стадион: «Сайтама»

Время: 13:35 (мск)

После перехода австралийцев под знамена азиатской конфедерации футбола они стали значительно чаще встречаться со сборной Японии. Но результатами этих встреч «соккеруз» явно не обрадованы. Австралийцы не могут обыграть «синих самураев» с 2009 года. С того момента японцы четыре раза побеждали сборную из страны кенгуру, а еще трижды команды разошлись с миром. За два тура до конца отборочного турнира обе сборные разделяет лишь одно очко, так что накал борьбы обеспечен.

П1 Х П2

Япония – Австралия 1,78 3,39 4,11

1 сентября

Уругвай – Аргентина

Место: Монтевидео, Уругвай

Стадион: «Сентенарио»

Время: 02:00 (мск)

Из последних четырех матчей аргентинцы выходили победителями. И лишь раз удача была на стороне команды Суареса и Ко. Но сейчас сборные находятся в абсолютно равных условиях. За четыре тура до конца отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ им и еще трем командам приходится биться за оставшиеся три прямые путевки на ЧМ-2018. Уругвайцы проиграли три последних матча в группе и полны решимости прервать неудачную серию.

П1 Х П2

Уругвай – Аргентина 3,13 3,21 2,13

31 августа

Франция – Нидерланды

Место: Сен-Дени, Франция

Стадион: «Стад-де-Франс»

Время: 21:45 (мск)

Обозленные французы

Поражение от шведов в предыдущем туре лишило французов первого места в своей группе. Они уступают скандинавам по разности мячей, а потому им необходимо забивать как можно больше в каждой следующей игре. Голландцы продолжают находиться в стадии перестройки. И если команды уровня Люксембурга для них не проблема, то соперник посильнее запросто может навязать им свою игру. Последняя встреча команд осталась за французами – 1:0.

П1 Х П2

Франция – Нидерланды 1,57 3,99 6,19

1 сентября

Чехия – Германия

Место: Прага, Чехия

Стадион: «Эден Арена»

Время: 21:45 (мск)

Непобедимые немцы

Сборная Германии остается одной из двух команд, которые показывают стопроцентный результат в этой отборочной кампании. Действующие чемпионы мира могут похвастать впечатляющей разностью забитых голов – 27:1. Чехии остается претендовать лишь на вторую строчку таблицы. Но для начала нужно настигнуть Северную Ирландию, отставание от которой равно четырем очкам. Последнюю победу над немцами чехи одерживали 10 лет назад.

П1 Х П2

Чехия – Германия 6,73 4,36 1,49

2 сентября

Испания – Италия

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 21:45 (мск)

Битва за лидерство

Жребий довольно часто сводит испанцев и итальянцев. Чуть больше года назад «скуадра адзурра» выбивала «красную фурию» из плей-офф чемпионата Европы, а теперь они сражаются за первое место в отборочной группе ЧМ-2018. После шести туров команды идут вровень, но по разности голов преимущество на стороне хозяев. Обе сборные не проигрывают на протяжении 10 матчей кряду. Встреча первого круга между ними закончилась ничьей – 1:1.

П1 Х П2

Испания – Италия 1,86 3,33 4,71

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press