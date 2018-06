Новый формат рейтинга для сборных, изменения в матче за Суперкубок России, переход чемпионата России из FIFA в PES, возвращение «Фрозиноне» в Серию А. Истории недели

ФИФА вводит новый формат рейтинга для сборных, определились участники Суперкубка России, в FIFA 19 не будет чемпионата России, «Фрозиноне» вышел в Серию А. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

ФИФА вводит новый формат рейтинга для сборных

Хорошая новость для 70-й сборной мира?

ФИФА объявила о нововведении в вопросе ранжирования национальных команд, которое после чемпионата мира-2018 заменит действующий рейтинг. Чиновники обещают: изменения позволят создать равные условия для всех сборных. Россияне сейчас занимают 70-е место в рейтинге, и это худший показатель среди участников ЧМ.

P = Pbefore + I x (W – We) – формула, по которой будет вычисляться рейтинг. Pbefore – баллы сборной до матча, который берется в расчет. I – важность матча. Она может быть от 5 (тов. матч) до 60 (матчи финального турнира чемпионата мира начиная с четвертьфинала). Например, матч сборной России против Саудовской Аравией, как и другие игры группового этапа, оцениваются в значимость 50. W – результат матча. 1 — за победу, 0,5 — ничья, ничего – в случае поражения. We – ожидавшийся результат матча, он вычисляется по формуле: We = 1/10 (-dr/600) + 1), где dr – это разность рейтингов двух соперников. Кроме того, исчезнет коэффициент конфедерации, который затруднял добычу очков командам не из Европы и Южной Америки, а очки, завоеванные несколько лет назад, не станут больше терять свою ценность, как это случалось раньше.

«Группа спортивных специалистов и статистиков разработала формулу, основанную на методе Эло», – сообщает официальный сайт ФИФА. Для тех, кто не знаком с современными учеными, Арпад Имре Эло – американский физик венгерского происхождения, придумавший систему подсчета индивидуальных коэффициентов игроков, использующуюся в шахматах. ФИФА уже использует его метод для подсчета рейтинга женских сборных.

Определились участники Суперкубка России

В Нижнем Новгороде первый трофей сезона разыграют «Локомотив» и ЦСКА

Тема с участниками матча за Суперкубок нашей страны в этом сезоне особенно скандальна. Первую путевку в этот «финал» забрал себе московский «Локомотив», обыграв 5 мая дома «Зенит» (1:0) и обеспечив себе чемпионство за тур до конца сезона РФПЛ. Вторым участником должен был стать «Тосно», победивший курский «Авангард» в финале Кубка России четырьмя днями позже. Если бы не одно но.

Слухи о долгах «Тосно» появились еще в середине апреля. Тогда футболисты говорили о том, что им не выплачивают зарплату в течение нескольких месяцев, периодически пичкают обещаниями, но гасить задолженности руководство так и не стремится. Чуть позже, после победного для команды финала Кубка, РФС отказал тосненцам в выдаче лицензии на следующий сезон. На этом начались приключения «Тосно». В СМИ, несмотря на слова исполнительного директора о том, что у клуба нет боязни, что «Тосно» останется без денег, появлялись новости об уходе спонсора, задолженностях перед сотрудниками, отказ в выдаче лицензии ФНЛ. В начале июня перестал работать сайт команды. А 9 июня бизнесмен Максим Левченко, управляющий компанией FortGroup, объявил о том, что «Тосно» прекратил существование. На его месте появится команда «Ленинградец», которая будет выступать в ПФЛ.

Похожая история произошла в Краснодаре с «Кубанью». Клуб пару сезонов загибался в голодных припадках из-за нехватки фанансов, и только перед стартом ЧМ-2018 власти края объявили: команда будет переименована в «Урожай» и с нового сезона начнет свой путь в ПФЛ.

Лига чемпионов УЕФА перешла от японцев к канадцам

А те взамен купили права на чемпионат России

Речь идет о футбольных симуляторах FIFA и Pro Evolution Soccer от EA Sports (Канада) и Konami (Япония), соответственно. Игровые компании конкурируют с начала 2000-х, но только благодаря покупке прав в 2008 году на основные турниры УЕФА – ЛЧ и ЛЕ – PES смог хоть немного приблизиться к популярности FIFA. Десятилетнее соглашение закончилось, а EA Sports уже договорилась о покупке прав на главные клубные турниры Европы.

На днях в солнечном Лос-Анджелесе прошла игровая выставка E3. Одним из первых анонсов мероприятия стал показ FIFA 19 — новой части футбольного блокбастера от EA Sports. Главная новинка — лицензия на Лигу чемпионов и Лигу Европы. До этого года соответствующими правами владела Konami, но теперь лицензия становится эксклюзивом EA Sports. В игре будет полностью воссоздан популярный турнир — от запоминающейся музыкальной темы до узнаваемой символики на стадионе. Еврокубки появятся и в других режимах. Например, третья серия приключений Алекса Хантера как раз будет посвящена большому европейскому походу.

Если вы поклонник FIFA – вы порадуетесь, но если вы еще и за один из клубов РФПЛ переживали – есть плохая новость. Чемпионата России в симуляторе больше не будет. Он, как и чемпионаты Аргентины, Дании, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Бельгии, перейдет в PES 19. Новость вызвала негодование в официальном твиттере РФПЛ. Правда, есть вероятность, что FIFA добавит 2–3 участников еврокубков от России, как происходило до рокировки.

«Фрозиноне» победил «Палермо» и во второй раз в истории сыграет в Серии А

Но и тут без скандала не обошлось

Первая игра завершилась тяжелой победой «Палермо» (2:1). Во второй встрече «Фрозиноне» оказался сильнее «орлов» (2:0). Правда, игра запомнилась не только вторым в истории «Фрозиноне» выходом в Серию А. После забитого на 52-й минуте Раффаэлем Майелло мяча началась клоунада. Сначала арбитр свистел «левые» фолы в пользу «Фрозиноне», чуть позже он удалил защитника сицилийцев Павла Давидовича, а после – не заметил, как нападающий гостей Илия Нестеровски ударил соперника локтем.

На этом грехи судьи закончились, но за дело взялись уже футболисты «Фрозиноне». Сначала запасные команды кидали на поле мячи и тем самым тянули время. На 96-й минуте Камило Чано забил второй мяч, и болельщики «канареек» выбежали праздновать победу за минуту до конца дополнительного времени. Здесь арбитр дал финальный свисток. Президент «Палермо» Пол Баккальини заявил, что «орлы» подали апелляцию. «Палермо» требует аннуляцию итогов ответной встречи. А пока «Фрозиноне» стал третьим новичком Серии А – после «Эмполи» и «Пармы».

Что-то похожее произошло в финале Кубка обладателей кубков УЕФА в 1972 году, когда «Рейнджерс» обыгрывал московское «Динамо» (3:2) и фанаты шотландцев выбежали на поле за считаные минуты до конца матча. Тогда УЕФА все же отдал трофей «джерс», но отстранил клуб из Глазго от участия в еврокубках на один год.

