Новые русские. 10 лучших новичков РПЛ сезона-2018/19

Минувший турнир российской Премьер-лиги не был богат на громкие трансферы, и все же наш чемпионат пополнился рядом интересных исполнителей. Опираясь на статистику, еженедельник «Футбол» составил десятку лучших дебютантов, которые с ходу впечатлили качеством игры и внесли весомый вклад в успехи своих команд*.

10. ОЛИВЬЕ ТИЛЛЬ, «УФА», Люксембург, 22 года, 6.93**

Когда жребий свел в Лиге Европы «Уфу» и люксембургский «Прогрес», за который выступал Тилль, и его заметили уфимцы, он даже не был профессионалом и подрабатывал репетитором. В РПЛ Оливье обрел положенный статус и получил позитивные отзывы. Хотя результативных действий набралось всего три (гол и два ассиста), Тилль попал в топ-15 лиги по обводкам (в среднем 1,4 за матч), в топ-10 по ключевым пасам (1,9) и в топ-5 по количеству кроссов (1,7). Более того, у люксембуржца второй в команде показатель по отборам (2,1). В целом он проявил себя как трудоспособный и тактически грамотный игрок с креативным мышлением.

9. БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС, «ЛОКОМОТИВ», Германия, 31 год, 6.96

Рискованный, но сильный трансферный ход «Локомотива», всего за 5 млн евро получившего мастеровитого и в то же время «хрустального» защитника. В дебютном сезоне РПЛ он сыграл в 17 встречах, и статистика немца оказалась немногим хуже, чем у капитана «Локо» Ведрана Чорлуки: в среднем 0,9 отбора против 1,1 у хорвата и 2,4 перехвата против 2,6. Зато Хеведес успел забить три мяча и удивил аккуратной игрой, получив лишь одну желтую карточку. А лучшим для него стал выездной матч с ЦСКА, где он в непривычной роли левого защитника «зачехлил» Марио Фернандеса и забил победный гол.

8. АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН, «ОРЕНБУРГ», Россия, 25 лет, 7.04

Претендент на звание главного открытия сезона, прошедший за год от ФНЛ до расширенной заявки сборной. Номинальный правый вингер по ходу сезона проявил нехилый универсализм, играя то хавбека, то центрфорварда, а то и крайнего защитника. С восемью голами Сутормин стал главным снайпером «Оренбурга», а также лучшим дриблером в команде (0,9 обводки за матч) и третьим по ключевым пасам (1,2). Помимо этого, он усердно работал в прессинге и был силен в отборе: 2,4 за игру – уровень топ-10 лучших разрушителей РПЛ.

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7. ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК, «ЛОКОМОТИВ», Польша, 29 лет, 7.08

Аренду и последующий выкуп поляка за 12,5 млн евро можно назвать еще одним трансферным достижением «Локомотива». В дебютном сезоне Крыховяк стал третьим в клубе по количеству времени на поле (2406 минут) и вошел в топ-3 команды по перехватам (2,4 за игру). Правда, звание самого грязного игрока «железнодорожников» тоже принадлежит ему (2,1 фола за игру, 6 желтых + 1 красная), что оправданно, учитывая позицию Гжегожа в опорной зоне и большую вовлеченность в игру (51,1 паса за матч — больше всех в «Локо»).

6. ХЕРДУР МАГНУССОН, ЦСКА, Исландия, 26 лет, 7.11

«В связи с уходом Понтуса Вернблума нам нужен был викинг, который тактически образован», — прокомментировал Виктор Гончаренко появление в ЦСКА Хердура Магнуссона. Исландец с опытом выступлений в Серии А и Чемпионшипе доказал, что может успешно играть и центрального защитника, и опорника, и даже левого латераля. Новый универсальный солдат по объему черновой работы уступил Ахметову и Бекао, зато стал самым активным разыгрывающим в команде (53,9 паса за матч) и попал в топ-3 чемпионата по числу длинных передач среди полевых игроков (в среднем 6,8 за игру).

5. УРОШ СПАЙИЧ, «КРАСНОДАР», Сербия, 26 лет, 7.12

Призванный заменить Андреаса Гранквиста, воспитанник «Црвены Звезды» не сразу зарекомендовал себя надежным под стать шведу, но со временем начал раскрывать потенциал. Спайич быстр и агрессивен (2,7 перехвата за игру), столь же силен в воздухе (в среднем 3,7 выигранных единоборств на «втором этаже») и обладает неплохим пасом (4,5 лонгболла за матч, общая точность передач — 85,5%). Он занял третье место среди футболистов РПЛ по вовлеченности в игру (в среднем 60 передач за матч), а еще попал в семерку самых жестких грубиянов сезона с 9-ю желтыми карточками.

4. МОХАММЕД КАДИРИ, «АРСЕНАЛ», Гана, 23 года, 7.13

Ганский опорник из «Аустрии» значительно усилил центральную ось тульского «Арсенала» и ее способность разрушать. «Оружейники» неспроста выдали такую мощную весну с минимумом пропущенных голов. Трижды Кадири признавался лучшим игроком встречи, а в итоге вошел в топ-10 чемпионата по отборам (2,6), стал вторым в команде по выигранным воздушным дуэлям (2,5) и оказался одним из четырех футболистов «Арсенала», кто не стеснялся идти в обыгрыш (в среднем 1 удачная обводка за игру). Недаром тульские болельщики назвали ганца игроком сезона в команде.

3. РОДРИГО БЕКАО, ЦСКА, Бразилия, 23 года, 7.15

Никто не знает, как ЦСКА удается находить в Бразилии неизвестных «лавочников» и делать их звездами здесь. Бекао был беспросветным запасным в «Байе», а теперь он центральная фигура обороны армейцев. Интересно, что бразилец не входит даже в пятерку самых фолящих игроков ЦСКА, но при этом делит с Крыховяком пятое место в РПЛ по количеству зарабатываемых на себе нарушений — в среднем 2,3 за матч. И это уже не говоря об отличных оборонительных показателях (2,1 отбора, 1,8 перехвата, 3,9 подбора).

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2. СИЛьВИЕ БЕГИЧ, «ОРЕНБУРГ», Хорватия, 26 лет, 7.18

Редкий случай, когда игрок, попав из низшего дивизиона в высший, тут же становится одним из лучших футболистов чемпионата. Это не шутка: 197-сантиметровый этнический босниец с хорватским паспортом попал в «Оренбург» два года назад, вышел с ним в Премьер-лигу и сразу заиграл на уровне сильнейших защитников турнира. Статистика отборов (1,1) и перехватов (2,1) не поражает, зато Бегич с отрывом стал лучшим в РПЛ по подборам (7) и третьим — по верховым единоборствам (3,9), подтвердив умение выбирать позицию и играть на подстраховке.

1. НИКОЛА ВЛАШИЧ, ЦСКА, Хорватия, 21 год, 7.35

Вытащенный со скамейки «Эвертона» атакующий полузащитник сверхудачно вписался в схемы ЦСКА. По итогам сезона он набрал 5+5 по системе «гол+пас», вместе с Артемом Дзюбой и Раванелли попал в топ-3 лучших футболистов РПЛ, по оценке WhoScored, пять раз признавался игроком матча, а также разделил с Иваном Обляковым звание лидера лиги по ключевым пасам (2,7) и стал вторым по обводкам (2,2; больше только у Вандерсона — 2,4).

*В расчет принимались только те игроки, которые участвовали не менее чем в 15 матчах РПЛ.

**Оценка WhoScored за сезон.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт ФК «Оренбург», официальный сайт ФК «Арсенал»

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