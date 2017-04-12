Новые оттенки «синих». Как Антонио Конте изменил «Челси»

Итальянец уже в дебютном сезоне в Англии бьет рекорды: у него наибольший процент побед по сравнению с любым тренером АПЛ за последние 10 лет. Самое трудное еще впереди: команда имеет сложный финишный график. Но пока «синие» уверенно идут на первом месте. После пробуксовки на старте Конте внес изменения в настройки команды и явил Англии новый, убийственный «Челси».

Здоровое тело и здоровый дух

Прежде чем пускаться в творческие эксперименты, Конте как следует занялся физической формой игроков. Не секрет, что «пенсионеры» еще при Моуринью начали оправдывать свое старческое прозвище. После выигранного чемпионства Жозе дал команде лишнюю неделю отпуска – это стало для него началом конца в «Челси». «Я думаю, что главной проблемой было то, что он слишком нам доверял. «Он предоставил нам больше отдыха, потому что мы стали чемпионами. Он в нас верил, и мы подвели его», – каялся Сеск Фабрегас. Вероятно, одной из причин приглашения Конте стало желание руководства исключить подобные промахи. Был риск, что тактические идеи алленаторе могут не прижиться в Англии, но слабая функциональная готовность в его командах исключена. «Я готов убивать, если футболисты не будут выкладываться и исполнять мои указания. Я хочу видеть сильную команду и поэтому требую концентрации и мотивации», – Антонио сразу дал понять, что шутить по этому поводу не собирается. Все до единого обязаны непрерывно перемещаться, прессинговать, страховать и отрабатывать, будь ты хоть Виллиан, хоть сто раз Азар.

Соображают на троих. Будет ли «Челси» бороться за чемпионство

Конте привез из Италии сразу троих специалистов по физподготовке, а в придачу к ним – консультанта по спортивному питанию. Сладкая жизнь «аристократов» с прибытием Конте закончилась. «Вы могли видеть в предсезонке, насколько усердно работала вся команда. Он пришел и изменил множество вещей. Поменялись тренировки и режим питания, и он требует, чтобы вся команда была сплоченным коллективом», – делился впечатлениями Виктор Мозес.

Реформа обороны

Подготовив базис, Конте начал осторожно перерисовывать тактическое полотно «Челси» на свой манер. Поначалу алленаторе лишь вписал туда новичка Н’Голо Канте, сменив 4+2+3+1 на 4+3+3. Первые туры дали понять, что линию обороны надо перекраивать. Джон Терри был плох и по скорости, и по движениию. Кэхилл в компании с ним тоже казался полным недотепой. Но сильнее всего смазывал впечатление Бранислав Иванович на правом фланге. Растерявший былую прыть серб добавил много забот и без того дымившим защитникам.

Место Терри занял Давид Луиз, но не сказать, что их тандем с Кэхиллом был сильно лучше предыдущего. В первой игре со связкой Луиз–Кэхилл «Челси» уступил «Ливерпулю», во второй и вовсе случился разгром от «Арсенала». При счете 0:3 Конте впервые решил опробовать вариант с тремя центральными защитниками. Он убрал Фабрегаса, выпустил Алонсо утюжить левый фланг, а Ивановичу отдал на откуп правый. При этом Аспиликуэта перешел на место правого центрального. Вуаля!

Играть до посинения. Каким был «Челси» до прихода больших денег

Получилось вполне гармоничное трио. Козырь Луиза – первый пас, Кэхилл внушителен в воздухе, а Аспиликуэта обладает отличной техникой. Первые двое уверенно чувствуют себя в силовой борьбе, но, оказавшись с мячом под прессингом, часто ошибаются. Испанец же почти не теряет мяч и не боится стягивать на себя соперников. Так он освобождает коллег от опеки, чтобы те могли начать атаку. Взаимодействие этой тройки с каждым туром все лучше, что делает ее одной из самых сильных защитных линий в лиге.

Неутомимые латерали

С переходом на 3+4+3 у Конте появилась необходимость в крайках, которые действовали бы по всей длине флангов. Левую сторону застолбил Маркос Алонсо, купленный у «Фиорентины» за считаные часы до закрытия трансферного окна. Видимо, Конте что-то знал: испанец без проблем вписался в схему. Возможно, он не столь техничен и не обладает хваткой питбуля, зато выполняет огромный объем черновой работы. Правый фланг Конте предложил Виктору Мозесу, который три года был тут никому не нужен и летал по арендам. Итальянец отметил в нем потрясающую работоспособность, хорошую технику и высокую скорость. Виктор не просто закрепился в основе – он стал настоящим открытием. Неугомонный нигериец успевает и забивать, и отдавать, и страховать. Для кого-то Алонсо и Мозес – два бездумных бегунка. Тем не менее их роль в игровой системе «синих» колоссальна.

Новый взгляд на полузащиту

Конте не стал пытаться внедрить схему 3+5+2, которую использовал в Италии. Возможно, потому, что британцы не любят возиться в середине поля. Три футболиста в центре при таком раскладе не нужны. Лучше отправить лишнего игрока к чужой штрафной и заставить прессинговать. Кроме Канте и Матича, сыграть центрального хав- бека способны лишь Виллиан и Фабрегас. Последний вынужден мириться с ролью палочки-выручалочки, которой Конте взмахивает, когда команде не хватает изобретательности. А бразильца потеснил из основы раскочегарившийся Педро. Но главное, что в системе 3+4+3 вновь зафеерил Эден Азар.

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Чтобы все цвета картины стали максимально насыщенными и яркими, итальянскому художнику пришлось изменить концепцию, пересмотреть всю палитру и заменить добрую половину объектов. По сравнению с прошлым сезоном в основе появилось пятеро новых игроков. Лишь после этого его работа получила завершенность и целостность. Конте уже добился своего – создал команду, которая отражает его натуру: четкую, твердую и решительную. Для полного соответствия нраву итальянца «Челси» осталось одно: не упустить своего.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ АНТОНИО КОНТЕ



Анджело Алессио, помощник главного тренера

Бывший футболист «Ювентуса», где в начале 90-х играл вместе с Конте. После окончания карьеры футболиста работал ассистентом в «Наполи» и клубах низших итальянских дивизионов. С 2010 года стал помощником Конте в «Сиене».

Джанлука Конте, помощник главного тренера

Младший брат Антонио Конте, в бытность игроком выступал за «Лечче». С 2007 года работал ассистентом брата в «Бари», «Сиене», «Ювентусе» и сборной Италии. Специализируется на аналитике.

Стив Холланд, помощник главного тренера

Работает в тренерском штабе «Челси» с 2009 года, до этого был тренером в академии «Сток Сити». С 2013 года работал ассистентом в сборной Англии U-21. С лета 2017 года будет помогать Гарету Саутгейту в первой сборной Англии

Паоло Бертелли, тренер по физподготовке

Выпускник университета по изучению моторики, профессор. В профессии с 1987 года. В 2008 году был признан лучшим тренером по физподготовке в Серии А. С Конте начал работать в сборной Италии

Хулио Тоус, тренер по физподготовке

С Конте познакомился в «Ювентусе». Тренировал таких известных спортсменов, как Рафаэля Надаля, Карлоса Мойя и Светлану Кузнецову.

Крис Джонс, тренер по физподготовке

Окончил университет Лоуборо. Работал в академии «Фулхэма», в «Челси» попал в 2006 году. Перешёл в основную команду по прибытии Карло Анчелотти в 2009 году, помогая Глену Дрисколлу. Также работал со сборными Англии до 19 лет и 21 года.

Константино Коратти, помощник тренера по физподготовке

Ранее работал тренером по физической подготовке в штабе Антонио Конте в сборной Италии, а также сотрудничал с ним в «Ювентусе» и в «Ареццо».

Джанлука Спинелли, тренер вратарей

До перехода в «Челси» совмещал должность тренера вратарей в сборной Италии и в «Дженоа», где отработал 12 лет. По-прежнему работает в национальной команде под руководством Джанпьеро Вентуры

Тиберио Анкора, консультант по спортивному питанию

Профессиональный диетолог, сотрудничает с Конте с 2007 года, они вместе работали в «Бари».

Пако Биоска, глава медицинской службы

Выпускник факультета медицины и хирургии Университет Барселоны, специалист по ортопедии. 25 лет работал в клубе «Лейда», с 2005 по 2011 годы – в «Шахтере», после чего возглавил медперсонал «Челси».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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