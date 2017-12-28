Новогодний коктейль. Денис Вдовин – о том, чем запомнился 2017 год

Автор: Денис Вдовин 0

Триумф «Спартака» и ожидание чемпионата мира. Завершающийся футбольный год в России был связан именно с этими двумя событиями. Так 2017-й и войдет в историю.

Кубок конфедераций

Красно-белое море
Стадион, на котором не видно ни одного куска зеленого газона из-за огромной массы людей в красно-белых цветах, заполнивших поле со скандированием: «Мы чемпионы!» Такого праздника болельщиков во время вручения команде-победительнице чемпионского кубка до нынешнего года в России не было никогда. Фотографии триумфа «Спартака» до сих пор впечатляют.

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Как «красно-белым» вручали чемпионский кубок. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Небольшой страх проскользнул только в момент, когда фанаты хлынули на поле с трибун за воротами, потом два потока на удивление плавно слились, превратившись в одно целое. К счастью, никто в этом человеческом море не пострадал. Хотя потери все равно были — технические: фанаты разобрали ворота и вынесли их с «Открытия Арены» по частям…

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 17 мая 2017 г.

Промес – главная звезда
Красно-белые не выигрывали «золото» национального первенства целых шестнадцать лет. Именно столько прошло с 2001 года, когда спартаковцы одержали свою девятую российскую победу под руководством Олега Романцева. Пять серебряных медалей и одна бронзовая – вот коллекция наград, собранная всеми остальными тренерами команды за этот период. Десятое чемпионство, а считая те, что были завоеваны во времена СССР, – двадцать второе, покорилось «Спартаку» только в 2017 году. Главным конструктором победы стал итальянский коуч Массимо Каррера, лидерами — Промес, Глушаков, Фернандо и Зе Луиш.

Опрос еженедельника «Футбол» значимость победы «Спартака» подтвердил. Квинси Промес выиграл со значительным преимуществом, оторвавшись от ближайшего преследователя на 142 балла.

Промес-­акция. Как страна голосовала за лучшего игрока 2017 года

Голландец доказал, что сейчас именно он является главной звездой чемпионата России. Яркий дриблинг, отличная техника, высокая скорость, а также хорошая результативность – вот что принесло успех Промесу. Любопытно, что в 2015-м голландец занял в опросе третье место, в 2016-м – второе, причем с тем же количеством очков (419), которое принесло ему победу сейчас — в 2017-м.

Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. Стадион «Локомотив». 14 июля 2017 г.

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

В тройку лучших вслед за Промесом вошли также его одноклубник Денис Глушаков и нападающий «Краснодара» Федор Смолов, лучший игрок России-2016. В моем трио, правда, ни того ни другого нет. Вслед за Промесом я назвал полузащитников «Локомотива» и «Зенита» — Алексея Миранчука и Далера Кузяева. «Железнодорожник» – один из героев нынешнего «Локомотива», лидирующего после 20 туров в чемпионате с восьмиочковым отрывом от второго места. А хавбек питерцев – самый прогрессирующий российский футболист, сумевший заиграть в «Зените» Роберто Манчини. Кузяев регулярно вызывается Станиславом Черчесовым в сборную России, где тоже зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Репетиция чемпионата мира
В 2017-м наша страна принимала Кубок конфедераций – репетицию чемпионата мира. Турнир получился настолько праздничным и непохожим на остальные футбольные мероприятия, что все время возникал вопрос: как это возможно в России? Замечательные новые стадионы — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, отличная атмосфера на матчах и настоящие звезды. А ведь в новом, 2018-м, ничего не закончится, наоборот, будет еще удивительнее: удобных арен станет больше – Кубок мира пройдет в одиннадцати городах, да и национальных сборных-участниц будет уже не восемь, а целых тридцать две!

Сборная. Live. Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017

У российских болельщиков появится редкая возможность, выпадающая, может, один раз в жизни, оказаться в центре самого главного события на всей планете. Ведь удивительное ощущение, когда ты вдруг понимаешь, что сейчас, в эти два тайма, а иногда и с дополнительным временем и серией пенальти, весь мир живет именно тем, что происходит там, где находишься ты.

Кубок конфедераций

Подобных минут не может быть много, поэтому всегда хочется ими насладиться, зарядившись энергией, которая еще пригодится в будущем. Три года назад мне повезло ощутить, что это такое. Финал Лиги чемпионов в Лиссабоне «Реал» — «Атлетико», где события разворачивались фантастически непредсказуемо: восторг победителей и слезы проигравших, единение игроков и трибун. И конечно, город, весь центр которого – площади, улицы, памятники и даже светофоры жили тем финалом, нарядившись в цвета двух соперников-антагонистов. Убежден, что такой же праздник ждет нас всех в России во время чемпионата мира.

Месси и Глушаков

В июне-июле 2018-го мы увидим на наших стадионах огромное количество игроков, благодаря которым любим футбол. В этом году в Россию в составе своих сборных уже приезжали Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но на чемпионате мира они будут гораздо больше мотивированы, а значит, подойдут к матчам в своей лучшей форме. Ни тот ни другой не завоевывали Кубок мира, их командам очень непросто будет сделать это и в России.

Как Криштиану Роналду стал главным героем матча с Россией. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Пусть роль личности в футболе велика, что подчеркивают по пять «Золотых мячей» в коллекциях двух выдающихся звезд современности, но амбиции суперзвезд должны быть подкреплены и командной химией. Хотелось бы только пожелать, чтобы в этом коктейле не было запрещенных ингредиентов.

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С Новым годом!

Happy-New-Year_2018

Текст: Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

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Денис Вдовин

Главный редактор еженедельника «Футбол»

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