Новогодний коктейль. Денис Вдовин – о том, чем запомнился 2017 год

Триумф «Спартака» и ожидание чемпионата мира. Завершающийся футбольный год в России был связан именно с этими двумя событиями. Так 2017-й и войдет в историю.

Красно-белое море

Стадион, на котором не видно ни одного куска зеленого газона из-за огромной массы людей в красно-белых цветах, заполнивших поле со скандированием: «Мы чемпионы!» Такого праздника болельщиков во время вручения команде-победительнице чемпионского кубка до нынешнего года в России не было никогда. Фотографии триумфа «Спартака» до сих пор впечатляют.

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Как «красно-белым» вручали чемпионский кубок. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Небольшой страх проскользнул только в момент, когда фанаты хлынули на поле с трибун за воротами, потом два потока на удивление плавно слились, превратившись в одно целое. К счастью, никто в этом человеческом море не пострадал. Хотя потери все равно были — технические: фанаты разобрали ворота и вынесли их с «Открытия Арены» по частям…

Промес – главная звезда

Красно-белые не выигрывали «золото» национального первенства целых шестнадцать лет. Именно столько прошло с 2001 года, когда спартаковцы одержали свою девятую российскую победу под руководством Олега Романцева. Пять серебряных медалей и одна бронзовая – вот коллекция наград, собранная всеми остальными тренерами команды за этот период. Десятое чемпионство, а считая те, что были завоеваны во времена СССР, – двадцать второе, покорилось «Спартаку» только в 2017 году. Главным конструктором победы стал итальянский коуч Массимо Каррера, лидерами — Промес, Глушаков, Фернандо и Зе Луиш.

Опрос еженедельника «Футбол» значимость победы «Спартака» подтвердил. Квинси Промес выиграл со значительным преимуществом, оторвавшись от ближайшего преследователя на 142 балла.

Промес-­акция. Как страна голосовала за лучшего игрока 2017 года

Голландец доказал, что сейчас именно он является главной звездой чемпионата России. Яркий дриблинг, отличная техника, высокая скорость, а также хорошая результативность – вот что принесло успех Промесу. Любопытно, что в 2015-м голландец занял в опросе третье место, в 2016-м – второе, причем с тем же количеством очков (419), которое принесло ему победу сейчас — в 2017-м.

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

В тройку лучших вслед за Промесом вошли также его одноклубник Денис Глушаков и нападающий «Краснодара» Федор Смолов, лучший игрок России-2016. В моем трио, правда, ни того ни другого нет. Вслед за Промесом я назвал полузащитников «Локомотива» и «Зенита» — Алексея Миранчука и Далера Кузяева. «Железнодорожник» – один из героев нынешнего «Локомотива», лидирующего после 20 туров в чемпионате с восьмиочковым отрывом от второго места. А хавбек питерцев – самый прогрессирующий российский футболист, сумевший заиграть в «Зените» Роберто Манчини. Кузяев регулярно вызывается Станиславом Черчесовым в сборную России, где тоже зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Репетиция чемпионата мира

В 2017-м наша страна принимала Кубок конфедераций – репетицию чемпионата мира. Турнир получился настолько праздничным и непохожим на остальные футбольные мероприятия, что все время возникал вопрос: как это возможно в России? Замечательные новые стадионы — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, отличная атмосфера на матчах и настоящие звезды. А ведь в новом, 2018-м, ничего не закончится, наоборот, будет еще удивительнее: удобных арен станет больше – Кубок мира пройдет в одиннадцати городах, да и национальных сборных-участниц будет уже не восемь, а целых тридцать две!

Сборная. Live. Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017

У российских болельщиков появится редкая возможность, выпадающая, может, один раз в жизни, оказаться в центре самого главного события на всей планете. Ведь удивительное ощущение, когда ты вдруг понимаешь, что сейчас, в эти два тайма, а иногда и с дополнительным временем и серией пенальти, весь мир живет именно тем, что происходит там, где находишься ты.

Подобных минут не может быть много, поэтому всегда хочется ими насладиться, зарядившись энергией, которая еще пригодится в будущем. Три года назад мне повезло ощутить, что это такое. Финал Лиги чемпионов в Лиссабоне «Реал» — «Атлетико», где события разворачивались фантастически непредсказуемо: восторг победителей и слезы проигравших, единение игроков и трибун. И конечно, город, весь центр которого – площади, улицы, памятники и даже светофоры жили тем финалом, нарядившись в цвета двух соперников-антагонистов. Убежден, что такой же праздник ждет нас всех в России во время чемпионата мира.

В июне-июле 2018-го мы увидим на наших стадионах огромное количество игроков, благодаря которым любим футбол. В этом году в Россию в составе своих сборных уже приезжали Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но на чемпионате мира они будут гораздо больше мотивированы, а значит, подойдут к матчам в своей лучшей форме. Ни тот ни другой не завоевывали Кубок мира, их командам очень непросто будет сделать это и в России.

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Пусть роль личности в футболе велика, что подчеркивают по пять «Золотых мячей» в коллекциях двух выдающихся звезд современности, но амбиции суперзвезд должны быть подкреплены и командной химией. Хотелось бы только пожелать, чтобы в этом коктейле не было запрещенных ингредиентов.

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С Новым годом!

Текст: Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев