Новая Терри-тория. Зачем кумир «Челси» переехал в Бирмингем

«Астон Вилла» станет первым соперником «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого. 5 августа российский тренер дебютирует в Чемпионшипе, и уже в стартовом матче против его команды может сыграть живая легенда английского футбола. 36-летний Джон Терри после 19 сезонов в «Челси» перешел в «Астон Виллу», чтобы помочь ей вернуться в АПЛ.

Нерешительность Терри в вопросе о завершении карьеры выдавало в нем явное желание поиграть еще, смешанное с горечью от собственной ненужности. Даже когда он сопливым пацаном чистил бутсы Деннису Уайзу, он чувствовал себя полезнее, чем сейчас, в роли ископаемого под стеклом. В конце января, поняв, что контракт с ним пролонгирован не будет, Джон объявил, что покинет «Челси». В заключительном туре капитан отыграл 26 минут против «Сандерленда», после чего передал повязку Кэхиллу и под бурные овации трибун попрощался со «Стэмфорд Бридж».

Пресса строила массу догадок, куда же теперь отправится игрок. Одни сплавляли его в США, другие – в Китай, третьи – в страны Персидского залива. Но Джон одурачил всех и остался в Англии, приняв предложение «Астон Виллы». Символично, что именно с «Виллой» Терри сыграл первый матч в основе «Челси» — в Кубке лиги в октябре 1998 года. «Это клуб, которым я восхищался в течение многих лет, «Вилла Парк» – один из лучших стадионов в Англии, и здесь есть хорошая группа игроков с опытным и успешным менеджером Стивом Брюсом», – поделился впечатлениями Джей Ти.

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Основным конкурентом «вилланов» в споре за него был «Бирмингем Сити», но владелец «львов» Тони Ся был готов разбиться в лепешку, лишь бы обставить принципиальных соперников. Таблоиды сообщали об интересе к защитнику со стороны «Вест Бромвича», «Суонси» и «Борнмута», однако переходить в другую команду АПЛ ветеран категорически отказался. Когда-то он пообещал, что после «Челси» не будет рассматривать варианты с английскими клубами, чтобы не играть против «синих». На итоге Джон остался-таки на родине, но против «пенсионеров» действительно не сыграет. Разве что судьба сведет «Челси» и «Астон Виллу» в кубковом матче.

Стоило ли начинать новую главу в этом, казалось, дописанном до конца романе? Так ли нужно было портить уникальность трудовой книжки, в которой значилось название лишь одного клуба, ради сезона в Чемпионшипе? Почему бы вместо этого не отправиться в Китай и не заработать на золотые «Бентли» своим правнукам? Возможно, можно найти и более глубокие причины, но на поверхности лежит одна. Джон Терри – настоящий воин и боец, и он еще не утратил той животной страсти к игре, которая десятилетиями заставляла его костьми ложиться на поле. На кой черт ему калечить дохлых китайцев или расхаживать по идиотским телешоу в Штатах? Он же простой английский рубака. На полях Чемпионшипа он найдет все, что ему нужно, ведь такой страсти и борьбы больше нигде в мире нет.

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«Я уже не молод, но это не проходит: если я вижу, что имею хоть малейшую возможность выиграть мяч, то брошусь в самое пекло. Своей головой ради этого придется пожертвовать или чужой – не важно, в ту секунду я буду думать только о том, как сделать так, чтобы этот чертов мяч достался мне, – так Джон описывает свой кайф от футбола. – По-настоящему хороший отбор мяча «с мясом» или блок, когда отражаешь лицом удар с пяти метров – это настолько же круто, как и забитый мяч».

Наверное, удивительно в 36 лет впервые ощутить себя новичком в клубе. Но с виду Терри не показывает смущения: песня Бена Кинга «Stand by me» в его исполнении на традиционном посвящении вышла весьма душевной. Фанаты одного из самых титулованных английских клубов приняли Джона как своего. Один безбашенный болельщик в честь его перехода даже выбил себе памятную татуировку на заднице. Часть Бирмингема, переживающая за «Астон Виллу», предвкушает посильную помощь Джона в возвращении «вилланов» в АПЛ. Для него это будет последний боевой поход. И зная Терри, можно с уверенностью сказать: будет жестко.

Фото: Официальный твиттер ФК «Астон Вилла», Global Look Press

Текст: Антон Муша

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