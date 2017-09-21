Нижегородский реквием. Прошлое, настоящее и будущее «Олимпийца»

«Нижний Новгород», «Волга» — на матчи этих команд собиралась большая публика, а дерби между соперниками в городе ожидалось не меньше новых частей компьютерной игры GTA. Но денежное воздержание уничтожило перспективные проекты, а местные власти теперь заняты новым делом – «Олимпийцем».

Рожденные для галочки

«Олимпиец» был создан не ради конкуренции. Еще недавно в городе существовала одна команда – «Волга». А «олимпийцы» были лишь резервом для основного клуба, и задачу выходить в высшие дивизионы им никто не ставил. Основной целью проекта считалось развитие нижегородского футбола путем отбора лучших местных воспитанников. У второго городского клуба судьба еще более запутанная. «Нижний Новгород» создали в 2007 году, а в 2012-м заставили слиться с «Волгой» — регион не мог потянуть два клуба одновременно.

Вскоре и «Волга» оказалась при смерти. «Команде четыре месяца не выплачивается зарплата, а премиальных нет за последний год. Без денег остаются не только игроки и тренеры, но и персонал с администрацией» — главный тренер «Волги» Талалаев в октябре 2015-го сообщал о катастрофе. «Волгарей» признали банкротами, а в июне следующего года расформировали. Тогда чиновники обратили внимание на формальный дубль умершего клуба: негоже городу, где пройдут матчи ЧМ-2018, оставаться без профессиональной команды.

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Эвтаназия на Волге

Местные руководители продолжали плавать в мечтах: «При оптимистичном варианте развития событий планируется, что «Олимпиец» (тогда команда сменила название. – Ред.) в ближайшие годы сможет подняться в РФПЛ, каждый сезон добиваясь повышения в классе. Конечная цель — создать команду уровня Премьер-лиги» — министр спорта области Сергей Панов (тот самый знаменитый экс-баскетболист ЦСКА) уже забыл о денежном бедствии двух погибших клубов и уверял болельщиков в сказочности нового проекта.

От радости к печали

И поначалу команда напоминала фею-крестную: словно по взмаху палочки сине-белые уничтожали соперников из зоны «Урал–Приволжье» с разницей в 4 и более мячей. А после прихода на тренерский пост Николая Писарева «Олимпиец» сумел победить в гонке за лидерство ижевский «Зенит». Футбольная волшебница отправилась на бал в первый дивизион после первого же сезона в профессионалах.

Но лето 2017-го вернуло всех в суровую реальность: уже в июне было объявлено о том, что минимум до Нового года олимпийцы будут выступать на стадионе в Дзержинске. Моментально сократилась посещаемость домашних матчей: еще в конце прошлого сезона на «золотых мальчиков» Писарева приходили смотреть около 5-6 тысяч человек, а в ФНЛ планка упала в два-три раза.

Результатами «Олимпийца» и вовсе можно пугать нижегородских детей: местные игроки не побеждают со второго тура первенства (выход в следующий раунд Кубка России не в счет). Основная проблема — в атаке: новгородцы не забивают больше одного мяча за матч с 22 июля. Результат голевого воздержания – последнее место в таблице с десятью баллами.

Единственной звездой в клубе считается Писарев. Но любят тренера точно не фанаты олимпийцев. «Видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже буду с бородой, если доживу» — примерно так 48-летний специалист привлекает внимание журналистов.

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Пациент скорее жив?

Когда-то город оказался не готов содержать клуб «Нижний Новгород». Потом область обанкротила «Волгу». Тут и возникает вопрос: как на этот раз поступит местное руководство с «Олимпийцем»? Обычно, если команду хотят спасти, в нее начинают вкачивать средства, если утопить – включат режим жесткой экономии. Но еще одна гибель клуба в городе, где строится футбольная арена на 45 тысяч зрителей, — это слишком рискованно. И на кого тогда переписывать наследство ЧМ-2018?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Олимпиец»