«Никаких усилий, ведет себя как маленький мальчик! Болтун!». Как легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан учился в школе

Имя Зинедина Зидана отлично известно всем любителям футбола. Выдающийся игрок и тренер, обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов! При этом Зидан скрытный человек, который крайне мало рассказывает о самом себе, а ведь о жизни гения всегда хочется узнать как можно больше. К счастью, теперь это стало возможным! Издательство «Бомбора» перевело на русский язык и выпустило биографию Зинедина Зидана, написанную французскими спортивными журналистами Филлиппом Жаном и Патриком Фортом. Еженедельник «Футбол» предлагает фрагмент из 3-й главы этой книги, где рассказывается о том, чем Зинедин, тогда предпочитавший, чтобы его называли вторым именем — Язид, занимался школе.

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16 лет, 10 месяцев и 27 дней

Перспектива играть в первом дивизионе была как никогда близко. Тем более что Язид восхищает всех своей игрой на поле. Во время матча с командой юниоров вратарь соперников начинает атаку. Мяч опускается в центр поля. Язид обрабатывает его ногой и уже не отпускает — создается ощущение, что мяч приклеился к ноге. Превосходно! Впечатляюще!

Ребенок из Ля Кастелян уже обладает совершенно особенным движением, позволяющим ему, и никому больше, превратить плохую неточную передачу в «чистый мяч». Он сохранил умения. Пора приобретать новые, но начинать следует с исправления ошибок. Он обладает неподражаемой, вызывающей ликование манерой «примагничивать» мяч к ноге, вести его и затем пасовать партнеру, находящемуся где-то в тридцати или сорока метрах от него. Но Жиль Рампийон считает, что ему надо работать над ударом; он может перемещаться быстрее, бить более остро, все его движения связаны с относительной общей медлительностью. Это, по-видимому, не вопрос уровня.

Игра в Первом региональном дивизионе, а затем еще и в третьей лиге чемпионата становится благословением для такого талантливого и мотивированного мальчика. Рампийон смог так рассчитать нагрузку, что игрок выдерживает сравнение с опытными взрослыми футболистами.

Несмотря на долговязую нескладную фигуру юноши, тренер считает, что у него большие атлетические способности. Это отнюдь не означает, что необходимо обратить все усилия в сторону физического развития в ущерб техническому совершенствованию

Рампийон не из тех, кто забывает о дриблинге. Он признает, что это самая сильная сторона Язида и предполагает ее улучшить, переориентировать в глубину, с тем чтобы Зидан мог, обойдя соперника, быстро, уже на проходе, начинать движение в атаку…

Постепенно, к своему приятному удивлению, Рампийон констатирует, что у Язида есть огромный потенциал и границы его возможностей оценить трудно. Он считает, что его рост (в то время — 1,85 метра, всего три сантиметра остается до его окончательного роста) очень мало используется. Это же относится и к непринужденной легкости его движений. В особенности Жиль поражается интеллектуальным качествам Зидана и способностью слушать. Этот восприимчивый, внимательный, скромный и амбициозный мальчик не знаком еще со вселенной профессионального футбола. Но он осведомлен о том пути, который ему предстоит преодолеть. Поэтому он прислушивается.

— Язид, есть один принцип: надо быстро видеть.

То есть надо знать, кому пасовать, еще до получения мяча. Зинедин слушает теорию и применяет ее на практике.

— Язид, тебе надо освобождаться от опеки.

Тренер настаивает и повторяет. Качество коллективной игры складывается из количества требований отдать пас, вариативности предлагаемых решений обладателю мяча, а также из количества и доступности движущихся игроков. Зинедин вновь идет на поле и пробует двигаться без мяча, разрабатывая мобильность, хотя она — не то, к чему он особенно предрасположен, не она основа его стиля игры. Эта идея понятна далеко не всем воспитанникам. Зидан понимает и учится. Он слушает. Он блестяще справляется. И ему повезло, так как и новый тренер, сменивший Рампийона, Ги Лякомб его хорошо чувствует и понимает. Лякомб, как и его предшественник, тоже выступал за «Нант» и «Канн», вынужден был прервать карьеру из-за травмы и тоже вошел в тренерский состав; он станет определять и осуществлять политику клуба — полностью изменять его структуру.

В январе 1989 года, когда Рампийон еще руководил центром, Лякомб взял на себя группу молодых игроков для «дополнительного обучения» по окончании основного курса. Таким образом, Язид был вынужден прогрессировать, поскольку ему было необходимо подняться до их уровня и приходилось удваивать усилия; он был самым молодым из них. Вот это шанс!

Ги Лякомб не говорит ему, что он станет профессионалом. Ни ему, ни кому-либо другому. Он всем говорит одно и то же, однако обращается к каждому индивидуально. Несколько методик позволили ему лучше понять своих футболистов и улучшить педагогическую деятельность. Один из использованных им инструментов — анкета для выявления особенностей спортивного характера; модель для такого опросника, применимого ко всем видам спорта, разработал один профессор из Клермон-Ферран. Анкета состоит из двухсот сорока вопросов, на которые необходимо ответить «да» или «нет», поставив галочку.

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Три детали вырисовываются из ответов Язида: он обладает очень сильной мотивацией, его самооценка еще очень слабая, и он не выдвигает себя вперед по отношению к другим. Последняя характеристика не удивляет тех, кто с ним общается, но подтверждает очень интересную особенность у игроков его технического уровня. Как правило, талантливые техничные футболисты используют ловкость, чтобы показать себя. Привлекательность ворот соперника для них также носит частый и систематический характер, так как забитый мяч — это наивысшее признание индивидуального мастерства. Любитель футбола всегда хочет знать только два факта про матч, если он его не смотрел: счет и, если тот был открыт, фамилии бомбардиров. Гол (Слово «гол» — but, во французском языке имеет основное значение — «цель, задача».), как следует из значения слова, это конечная цель игры. Он более отраден и ценен, чем вся подготовительная работа, и прежде всего — чем все действия обороны, игра которой менее зрелищна.

Язид, превосходно выступавший в нападении, особо не стремился забивать. Его партнеры не жаловались. С другой стороны, он знает, что должен устранить недостатки своей игры при переходе к оборонительным действиям. Он добьется своего, так как прекрасно умеет жертвовать собой в интересах группы. В этом отношении он редкий человек.

Ги Лякомб обнаруживает еще одно дополнительное доказательство посредством другого теста, направленного на определение способа приобретения знаний. Наименее распространенный, редчайший случай, с большей вероятностью встречающийся среди романских потомков, нежели англосаксонских — преобладание слухового восприятия, когда человек учится посредcтвом слушания. Этот «внутренний голос» у таких людей играет главную роль в запоминании информации, много большую, чем зрение и осязание — наиболее распространенные способы среди спортсменов. Зинедин Зидан на слух воспринимает информацию лучше. Его тренер учитывает это, и когда обращается к нему, то подбирает особые выразительные слова, богатые по смыслу. Эти слова игрок подсознательно удерживает в памяти и интерпретирует их глубже, чем другие. Они с ним действительно «говорят». Они наполнены смыслом.

В школе эти методы используются еще недостаточно. Они, скорее всего, помогли бы Язиду в учебе, который получает диплом о профессиональной подготовке в области футбола, где он менее успешен и менее мотивирован, чем в спорте. Как и все его сокурсники, он учится в CFA1 (Сentre de formation d ’ apprentis — специальные учебные центры для получения среднего профессионального образования). В Каннах это профессиональное училище, расположенное, как и общежитие «Мимон», с северной стороны железной дороги, на бульваре Эльзас. Там обучаются будущие повара, кондитеры, парикмахеры.

Фамилия: Зидан

Имя: Язид

Адрес: Logis des Jeunes de Provence, 06400 Cannes

Телефон: 99 59 62

Внизу на синей картонной обложке дневника ученика Зидана, напротив напечатанной графы «Имена», Язид указывает только одно… Зато вся обложка покрыта номером его телефона: шесть последних цифр, где-то в скобках с кодом 93, где-то без — городской код как раз вводится в этом году. Десятки красных и синих цифр скачут по обложке во всех направлениях. Вкось, вертикально, горизонтально… Что это? Крик о помощи или, по крайней мере, желание пообщаться? Или это просто свидетельство того, что ему скучно в классе?

В училище у студентов-кондитеров есть своя лаборатория, у парикмахеров — свой салон для практики. У футболистов никакого поля нет. Там они профессию не получают. Для большинства из них хорошо писать, читать, считать, владеть какими-то культурологическими знаниями — не приоритет. Зная об инертности учеников, учитель биологии решил… не проводить занятия. Таким образом, в понедельник с 14 до 15 часов, вместо того чтобы получать анатомические знания, применимые к спорту, обсуждается сам спорт как таковой, а точнее, состоявшиеся в выходные матчи. «Симпатичная банда» марсельцев, так ее называет профессор, с большим энтузиазмом описывает голы и удары, чем мускулы и кости.

Сейчас они иногда вспоминают случаи из той эпохи, не такой уж и далекой, когда учеба, мягко выражаясь, не была их любимым времяпрепровождением. Вспоминаются даже яйца, которыми они забрасывали проезжающие машины; о других шалостях они говорить не осмеливаются

Язид, сидящий на задней парте, говорит не больше обычного. Однако иногда ему сложно усидеть на месте. Во всяком случае, похвалу в свой адрес от учителей он слышит довольно редко. Их заключения в конце каждого семестра становятся все менее и менее лестными. Первый год — весьма приличный. Начинает он его довольно хорошо, с безукоризненным прилежанием, но с некоторыми ремарками «повторить еще раз». В первом семестре — высшая оценка по гражданскому воспитанию с пометками «очень хорошо», «отличная работа», «в целом удовлетворительно» перевешивает оценки «слишком часто отвлекается», «удовлетворительно» и «относится к предмету несерьезно». (Во французских школах нет привычной для России пятибалльной системы. Когда учителя проверяют задания, они пишут на полях свои оценочные суждения по поводу выполненного упражнения или проверочной работы. В некоторых учебных заведениях параллельно существовала американская буквенная система от А до Е. По-видимому, в училище, где учился Зидан, в то время ею также пользовались.)

Во втором семестре ремарки типа «необходимо быть более активным», «работал мало» соседствовали с оценками «АВ» и еще с ремаркой… «болтун»! Неужели на уроках царила такая скука, что вынуждала даже такого тихого молчуна вдруг стать болтуном?

Несмотря на запись «работает недостаточно», его переводят в следующий класс. Но учеба очень быстро отступает на второй план. И все чаще и чаще администрация CFA получает официальные уведомления по почте на специальных, предназначенных для таких случаев бланках, дающих право пропустить занятия «в следующие даты»: «Будет отсутствовать 3 ноября», «Не будет присутствовать на занятиях 13 и 14 апреля»… Графа, предназначенная для объяснения причины, всегда заполнена управляющим делами клуба. Его ровный, канцелярский почерк ясный и четкий — как, собственно, и мотивы отсутствия ученика: «Игрок находится под Парижем, проходит совместную стажировку в «Клерфонтене» с молодежной сборной», «Отсутствует по причине проведения физиотерапии».

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В течение второго года футболист отсутствует восемь раз, что частично объясняет его весьма средние результаты. Комментарии… не требуют пояснений. «Продолжайте стараться», «прилагайте больше усилий», «несерьезная работа», «не работал на занятии», «удовлетворительно» в первом семестре с визой директора: «Повзрослейте уже, в конце концов!», «Абсолютно несерьезен, отношение, как у мальчишки», — прямо написал один из профессоров, тезка бывшего тренера «Пари Сен-Жермен», известный своей строгостью. «Слишком много пропускает, чтобы серьезно учиться», «очень средне», «никаких усилий, ведет себя, как маленький мальчик!» — с такими оценками завершается второй семестр, в заключении стоит саркастическая виза заместителя директора: «Уроки в СFA являются обязательными!»

Обязательные уроки… Но Язид, оставив в Марселе коллеж Анри-Барнье после пятого класса, имеет все причины покинуть школьную вселенную. Футбол, стоящий для него всегда на первом месте, захватывает все его время и мысли. В персональном досье CFA его судьба прописана черным по белому: «Занятия профессиональным футболом и атлетическими видами спорта». Эти занятия проталкивают его очень высоко. После младшей группы, после включения в профессиональную группу — пожалуйста: национальная сборная. Дополнительное доказательство того, что Язид, безупречный в спортивном плане, которого наконец-то заметили скауты, стоит на правильном пути. Он в нем нуждается.

В Каннах, как и в других подобных местах, руководство должно принять решение по окончании обучения. Наступает время отбора, как правило, очень жесткого; профессиональная карьера некоторых учеников заканчивается уже на этом этапе. После двух многообещающих лет такая судьба стала бы огромным разочарованием для Язида. Он потерял бы и мечты, и ремесло…

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Фото: Global Look Press

Текст: «Две жизни Зинедина Зидана. Биография»

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