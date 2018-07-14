Неуправляемый занос. Главные достижения Неймара на ЧМ-2018

На чемпионате мира в России Неймар уверенно затмил Месси и Роналду, став самым обсуждаемым футболистом турнира. Нет, вы не найдете его имя в составе символической сборной по окончании ЧМ-2018. И вы не будете вспоминать его забитые голы на турнире. Зато у вас перед глазами еще долго будут стоять его экзотические прически, а возможно, вы тоже принимали участие во флешмобе Neymar challenge.

Проблемы со здоровьем

Весной приезд Неймара в Россию всерьез оставался под вопросом. Всему виной была травма правого голеностопа, заработанная бразильцем в матче чемпионата Франции. Несмотря на то что форварда «ПСЖ» уносили с поля на носилках, такое повреждение должно было оставить его вне игры на срок около трех недель. Но по результатам углубленного обследования врачи выявили у него трещину плюсневой кости. Все закончилось вынужденной операцией, что означало досрочное завершение клубного сезона для Неймара. После операции бразильца перевозили в инвалидной коляске, а потому сомнения относительно его восстановления к ЧМ-2018 не казались беспочвенными. Успокоить болельщиков поспешил тренер по физподготовке бразильской сборной, предсказавший полное выздоровление Неймара к первому матчу команды на турнире против Швейцарии. Получилось даже лучше: уже в конце мая главная звезда «пентакампеонов» возобновил полноценные тренировки. Его приезда ждали чуть ли не больше, чем визитов Месси и Роналду, и он не разочаровал.

Спагетти аль денте

Неймар поразил болельщиков в первом же матче ЧМ-2018. Но не выдающейся игрой, а своим кричащим внешним видом. Новая прическа форварда открыла широкий простор для творчества пользователям интернета. Еще до окончания матча бразильцев со швейцарцами те принялись смаковать образ Неймара и публиковать сотни мемов. На каждом втором из них на голове форварда красовалась вермишель. На каждом пятом эту самую вермишель с головы Неймара поедали либо сами пользователи, либо более популярные персонажи типа собаки Леди и Бродяги из одноименного мультфильма или Алексей Навальный. Но дальше всех пошел экс-полузащитник сборной Франции Эрик Кантона. В инстаграме он опубликовал свое фото с кучей спагетти на голове, держа в руках снимок Неймара с матча против Швейцарии. «Стиль Неймара… Спагетти аль денте!» — так подписал свою публикацию Кантона.

Neymar style…spaghetti al dente! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#ericcantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr A post shared by Eric Cantona (@ericcantona) on Jun 18, 2018 at 4:35am PDT

Бразилец явно был не в восторге от такой реакции и на матч с Коста-Рикой вышел с куда менее вызывающей прической. Спагетти на голове стало значительно меньше, но полностью они не пропали, а шутники продолжали резвиться. Потому к старту плей-офф Неймар уже в третий раз сменил свой образ, перекрасившись в брюнета. Но даже после этого в его адрес продолжали сыпаться шутки: «На ЧМ-2018 Неймар сменил больше причесок, чем забил голов». До сих пор сложно сказать, что вдохновило бразильца к старту турнира соорудить из волос на своей голове свежесваренную лапшу быстрого приготовления. Но это был лишь первый случай, когда по ходу ЧМ-2018 Неймар выбился в тренды в соцсетях.

Театр одного актера

После матча с Коста-Рикой бразилец вызвал не только привычные насмешки, но и массовое негодование. В середине второго тайма Неймар сотворил самую памятную симуляцию на ЧМ-2018, картинно завалившись на газон в чужой штрафной. Еще до падения форвард начал яростно размахивать руками, привлекая к себе всеобщее внимание. Изначально Бьорн Куйперс клюнул на выкрутасы бразильца, но после просмотра видеоповтора отменил пенальти и «наградил» артиста желтой карточкой. Но то было лишь начало. В матче 1/8 финала против сборной Мексики форвард «пентакампеонов» изображал на лице адские муки боли после столкновения с Мигелем Лаюном. «Казалось, он умирает. Я думал, что его уложат на носилки, погрузят в скорую и мы его больше никогда не увидим», — негодовал после игры экс-вратарь сборной Дании Петер Шмейхель.

Neymar Challenge pic.twitter.com/k4lLHFejse — Les Tontons Flingués (@TontonsFlingues) July 14, 2018

Излишний артистизм Неймара на турнире не мог остаться незамеченным. После матча с мексиканцами в интернете появилась занимательная статистика, посвященная главным «подвигам» бразильца. Оказалось, что за четыре матча на ЧМ-2018 он в общей сложности провалялся на газоне почти 14 минут. Чуть больше трети этого времени пришлись как раз на тот эпизод с Лаюном, когда его страдания напоминали агонию пациента, переживавшего хирургическое вмешательство без анестезии. А затем его сомнительная слава на этом чемпионате мира достигла пика.

Neymar challenge

Возмущение от симуляций Неймара довольно быстро сменилось массовыми пародиями на его поведение. Все началось с мексиканских болельщиков, после поражения от Бразилии передразнивавших перекатывания Неймара. Идею подхватили юные футболисты из Швейцарии. По команде тренера они дружно ныряли на газон, изображая невыносимые страдания от боли. К четвертьфинальному матчу бразильцев с бельгийцами твиттер заполонили пародийные ролики с хештэгом #Neymarchallenge. Идею с особым энтузиазмом подхватили дети, охотно катавшиеся по полу в стиле форварда «ПСЖ». Своим участием во флешмобе также отметилась куча животных и даже маскот хоккейного клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» акула Шарки. Вновь напомнил о себе и Кантона, выложивший видео с желтым чемоданом на колесиках, получившим прозвище Неймар. «Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться», — объясняет француз.

Во время заключительного матча сборной Бразилии на групповом этапе против сербов один бразильский бар провел собственную акцию. Каждому посетителю полагался бесплатный напиток всякий раз, как Неймар оказывался на газоне. А затем кто-то из интернет-умельцев додумался вырезать кувырки Неймара в матче со Швейцарией и использовать их в качестве шаблона для кучи стебных роликов. На одном из них Неймар катится по шоссе и сходит с гор вместе со снежной лавиной под трек группы Limp Bizkit Rollin’. На другом видео ему досталась роль мяча, пинаемого Килианом Мбаппе в матче против сборной Аргентины. Бразилец перекатывался по Красной площади, по железным дорогам, закатывался в лунку на поле для гольфа. Он даже вдохновлял на создание рекламных роликов. На одном из таких в главной роли был футболист, укативший со стадиона после фола прямиком до ресторана быстрого питания, чтобы перекусить.

Удержаться от издевок над форвардом не смог даже мэр Брюсселя Филипп Клозе. После победы бельгийцев над бразильцами он опубликовал в твиттере фото знаменитой бельгийской статуи писающего мальчика, струя которого направлена на колено Неймара. «Нечего добавить», — гласила подпись к публикации, вызвавшей неоднозначную реакцию. Ну а после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2018 логичным завершением этой истории стала серия роликов, где Неймар катится в сторону аэропорта. И вряд ли многие обратили внимание на то, что на этом турнире форвард вышел на третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Бразилии.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube