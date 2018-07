Неуправляемый занос. Главные достижения Неймара на ЧМ-2018

На чемпионате мира в России Неймар уверенно затмил Месси и Роналду, став самым обсуждаемым футболистом турнира. Нет, вы не найдете его имя в составе символической сборной по окончании ЧМ-2018. И вы не будете вспоминать его забитые голы на турнире. Зато у вас перед глазами еще долго будут стоять его экзотические прически, а возможно, вы тоже принимали участие во флешмобе Neymar challenge.

Проблемы со здоровьем

Весной приезд Неймара в Россию всерьез оставался под вопросом. Всему виной была травма правого голеностопа, заработанная бразильцем в матче чемпионата Франции. Несмотря на то что форварда «ПСЖ» уносили с поля на носилках, такое повреждение должно было оставить его вне игры на срок около трех недель. Но по результатам углубленного обследования врачи выявили у него трещину плюсневой кости. Все закончилось вынужденной операцией, что означало досрочное завершение клубного сезона для Неймара. После операции бразильца перевозили в инвалидной коляске, а потому сомнения относительно его восстановления к ЧМ-2018 не казались беспочвенными. Успокоить болельщиков поспешил тренер по физподготовке бразильской сборной, предсказавший полное выздоровление Неймара к первому матчу команды на турнире против Швейцарии. Получилось даже лучше: уже в конце мая главная звезда «пентакампеонов» возобновил полноценные тренировки. Его приезда ждали чуть ли не больше, чем визитов Месси и Роналду, и он не разочаровал.

Спагетти аль денте

Неймар поразил болельщиков в первом же матче ЧМ-2018. Но не выдающейся игрой, а своим кричащим внешним видом. Новая прическа форварда открыла широкий простор для творчества пользователям интернета. Еще до окончания матча бразильцев со швейцарцами те принялись смаковать образ Неймара и публиковать сотни мемов. На каждом втором из них на голове форварда красовалась вермишель. На каждом пятом эту самую вермишель с головы Неймара поедали либо сами пользователи, либо более популярные персонажи типа собаки Леди и Бродяги из одноименного мультфильма или Алексей Навальный. Но дальше всех пошел экс-полузащитник сборной Франции Эрик Кантона. В инстаграме он опубликовал свое фото с кучей спагетти на голове, держа в руках снимок Неймара с матча против Швейцарии. «Стиль Неймара… Спагетти аль денте!» — так подписал свою публикацию Кантона.

Бразилец явно был не в восторге от такой реакции и на матч с Коста-Рикой вышел с куда менее вызывающей прической. Спагетти на голове стало значительно меньше, но полностью они не пропали, а шутники продолжали резвиться. Потому к старту плей-офф Неймар уже в третий раз сменил свой образ, перекрасившись в брюнета. Но даже после этого в его адрес продолжали сыпаться шутки: «На ЧМ-2018 Неймар сменил больше причесок, чем забил голов». До сих пор сложно сказать, что вдохновило бразильца к старту турнира соорудить из волос на своей голове свежесваренную лапшу быстрого приготовления. Но это был лишь первый случай, когда по ходу ЧМ-2018 Неймар выбился в тренды в соцсетях.

Театр одного актера

После матча с Коста-Рикой бразилец вызвал не только привычные насмешки, но и массовое негодование. В середине второго тайма Неймар сотворил самую памятную симуляцию на ЧМ-2018, картинно завалившись на газон в чужой штрафной. Еще до падения форвард начал яростно размахивать руками, привлекая к себе всеобщее внимание. Изначально Бьорн Куйперс клюнул на выкрутасы бразильца, но после просмотра видеоповтора отменил пенальти и «наградил» артиста желтой карточкой. Но то было лишь начало. В матче 1/8 финала против сборной Мексики форвард «пентакампеонов» изображал на лице адские муки боли после столкновения с Мигелем Лаюном. «Казалось, он умирает. Я думал, что его уложат на носилки, погрузят в скорую и мы его больше никогда не увидим», — негодовал после игры экс-вратарь сборной Дании Петер Шмейхель.

Излишний артистизм Неймара на турнире не мог остаться незамеченным. После матча с мексиканцами в интернете появилась занимательная статистика, посвященная главным «подвигам» бразильца. Оказалось, что за четыре матча на ЧМ-2018 он в общей сложности провалялся на газоне почти 14 минут. Чуть больше трети этого времени пришлись как раз на тот эпизод с Лаюном, когда его страдания напоминали агонию пациента, переживавшего хирургическое вмешательство без анестезии. А затем его сомнительная слава на этом чемпионате мира достигла пика.

Neymar challenge

Возмущение от симуляций Неймара довольно быстро сменилось массовыми пародиями на его поведение. Все началось с мексиканских болельщиков, после поражения от Бразилии передразнивавших перекатывания Неймара. Идею подхватили юные футболисты из Швейцарии. По команде тренера они дружно ныряли на газон, изображая невыносимые страдания от боли. К четвертьфинальному матчу бразильцев с бельгийцами твиттер заполонили пародийные ролики с хештэгом #Neymarchallenge. Идею с особым энтузиазмом подхватили дети, охотно катавшиеся по полу в стиле форварда «ПСЖ». Своим участием во флешмобе также отметилась куча животных и даже маскот хоккейного клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» акула Шарки. Вновь напомнил о себе и Кантона, выложивший видео с желтым чемоданом на колесиках, получившим прозвище Неймар. «Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться», — объясняет француз.

