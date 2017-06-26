Неукротимый Лев. Как сборная Германии вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Сборные Германии и Камеруна сыграли свои последние групповые матчи. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как это было и чего стоит ждать дальше.

Историческая справка

Сборные играли между собой всего три раза. В последний раз команды встречались в начале лета 2014 перед чемпионатом мира. Игра еле-еле завершилась ничьей (2:2), а немцы поняли, что перед ЧМ надо срочно что-то менять. Для сборной Германии помимо привычных итальянцев проблемными соперниками являются африканские команды. Поэтому от матча против Камеруна следовало ожидать чего угодно.

Удивительно, но Камерун и Германия не так далеки друг от друга. В конце 19-начале 20 века в Африке существовала колония Германской империи под именем Германский Камерун. Принципиальное историческое противостояние ожидало фанатов 25 июня в Сочи.

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Фанатская отдушина

За день до решающего матча в группе В на улицах Сочи невозможно было найти ни одного болельщика, однако 25 июня все фанаты сборной Камеруна и сборной Германии вылезли в центр города, как тараканы, атакующие кухню далеко за полночь. На «Фиште» было огромное разнообразие зрителей: от местных жителей, не интересующихся футболом, до одетых в немецкие национальные костюмы («bayerische Tracht») и завернутых в флаги болельщиков.

Фанаты Чили стали уже достопримечательностью этого Кубка конфедераций, но камерунцы оказались ничуть не хуже. Пестрые, как картины Густава Климта, одежды, веселые песни, возгласы и невероятная доброжелательность. Последнего особенно не хватает в современном футболе. Неудивительно, что небольшой процент фанатов Камеруна переплюнул немецких фанатов. Кроме того большинство русскоязычных фанатов болели за «львов» и выстраивались в очередь за африканской атрибутикой. Наверное, свежи еще в памяти успехи Валерия Непомнящего на ЧМ-1990.

Тактическая схема

Дела в группе В сложились так, что лишь последние две игры смогли решить, кто выйдет с первого места и сыграет против Мексики: Чили или Германия. Сборные Камеруна занимала до последнего матча лишь четвертое место в группе, а удачная игра против немцев лишь гарантировала бы Чили выход с первого места. Но чуда не случилось.

В прошлом матче против сборной Чили Йоахим Лев не произвел ни одной замены по ходу матча. Жестокие эксперименты над белыми мышами продолжаются. На этот раз немец делал замены, но выпустил старт, вызывавший вопросы. Марвин Платтенхардт и Керем Демирбай неожиданно вышли в старте, а Леон Горецка, Юлиан Брандт, Ларс Штиндль Шкодран Мустафи остались на скамейке. Воротами Йоги решил не рисковать и выставил тер Штегена, совершившего несколько отличных сейвов, но записавшего на свой счет автогол.

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Немцы уже точно воспринимают Сочи, как родной город. Прибывшие на стадион под «Машину времени» Йошуа Киммих и Шкодран Мустафи во всю приветствовали зрителей, улыбались фанатам и благодарили за поддержку. На другой половине поля в это время Амин Юнес обнимался с Андре Онана, игроков объединяет голландский «Аякс». Атмосфера напоминала дружескую встречу старых знакомых.

Первый тайм немцы защищались как могли, первый рискованный удар нанес Эмре Джан лишь на 21 минуте. Камерун был быстрее, сильнее и опаснее. Неизвестно, что такого сказал Лев своим ребятам в раздевалке, но вторая половина матча осталась полностью за немцами. Тимо Вернер стал первым немецким игроком, сделавшим дубль в истории Кубка конфедераций. Забавно, что Миро Клозе, с которым так часто сравнивают Вернера, в 2004 году тоже сделал дубль в камерунские ворота. Безусловно, ключевым стало спорное удаление в составе «львов», после чего немецкий каток начал работать.

Немного чисел

Матч против Камеруна может носить почетное имя Йоахима Лева. Победа над африканцами стала 100-й в карьере специалиста, а матч и вовсе преодолел порог в 150 игр. Кроме того второй гол Тимо Вернера стал 250-м голом сборной, забитым при Леве. Йоги остается провести 17 матчей, чтобы побить рекорд великого Зеппа Хербергера, выигравшего для сборной первое мировое чемпионство в 1954 году. После таких достижений сложно предъявить тренеру какие-то претензии касательно ротации состава.

На горизонте

29 июня сборная Германии сыграет против сборной Мексики — черной лошадки турнира. По заявленным составам и спокойствию в коллективе становится понятно, что победа в Кубке конфедераций — не главная цель Лева и команды. Неожиданные вариации состава и молодые игроки — преимущество бундестим. Однако мексиканцы с Чичарито и сумасшедшими фанатами не дадут немцам снова выйти из воды сухими. Нам предстоит увидеть горячий полуфинал.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Еженедельник «Футбол»

Ребята Йоги Блог Лидии Дидык и Вадима Павлова о сборной Германии. Здесь вы найдете последние новости, обзоры матчей, слухи, фоторепортажи и прочую информацию о чемпионах мира на Кубке Конфедераций-2017.